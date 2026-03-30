Iσπανία: Κλείνει τον εναέριο χώρο της σε αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο

Τα αμερικανικά αεροσκάφη που εμπλέκονται στον πόλεμο του Ιράν δεν θα μπορούν να προσγειώνονται σε βάσεις στην Ισπανία, ούτε να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της, ανακοίνωσε η Μαδρίτη, σε μία ακόμη κίνηση που θα μπορούσε να οδηγήσει στα άκρα τις σχέσεις με τις ΗΠΑ

  • Η Ισπανία έκλεισε τον εναέριο χώρο της και απαγόρευσε τη χρήση των βάσεών της σε αμερικανικά αεροσκάφη που συμμετέχουν στον πόλεμο κατά του Ιράν.
  • Η Ισπανία εμποδίζει τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της, αναγκάζοντάς τα να παρακάμπτουν την Ιβηρική Χερσόνησο.
  • Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε τον πόλεμο στο Ιράν και αρνείται να στηρίξει μια επίθεση που θεωρεί αδικαιολόγητη και αντίθετη στο διεθνές δίκαιο.
  • Η Ισπανία θεωρεί τη χρήση των βάσεών της για τον πόλεμο στο Ιράν παράνομη βάσει του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ και έχει απορρίψει όλα τα σχετικά σχέδια πτήσεων.
  • Η Ισπανία διατηρεί φιλικές σχέσεις με τις ΗΠΑ, αλλά η απόφαση αυτή εντείνει τις εντάσεις και ακολουθεί τη μη αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ΑΕΠ, προκαλώντας αντιδράσεις από τις ΗΠΑ.
Η Ισπανία έκλεισε επίσημα τον εναέριο χώρο της σε πτήσεις που εμπλέκονται στην Επιχείρηση «Επική Οργή», την οποία εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου. Από την έναρξη του πολέμου, η Ισπανία δεν έχει επιτρέψει σε μαχητικά αεροσκάφη ή άλλα αμερικανικά πολεμικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν τις αεροπορικές βάσεις Rota (Κάδιθ) και Morón de la Frontera (Σεβίλλη).

Η Μαδρίτη εμποδίζει έτσι τα αμερικανικά αεροσκάφη που σταθμεύουν σε τρίτες χώρες, όπως το Ηνωμένο Βασίλειο ή η Γαλλία, να χρησιμοποιούν τον εναέριο χώρο της στον πόλεμο, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais. Στο πλαίσιο αυτό, η Ουάσινγκτον απέσυρε το σχέδιό της για την ανάπτυξη βομβαρδιστικών B-52 και B-1 στο Μορόν μετά από διαβούλευση με τη Μαδρίτη αναφέρει η El Pais. Τα αμερικανικά στρατηγικά βομβαρδιστικά συνεπώς αναγκάζονται πλέον να παρακάμπτουν ολόκληρη την Ιβηρική Χερσόνησο.

Ο Ισπανός ηγέτης Πέδρο Σάντσεθ είναι ο πιο ένθερμος επικριτής του πολέμου στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα ο Τραμπ να απειλεί «να διακόψει κάθε εμπόριο» με τη χώρα νωρίτερα αυτόν τον μήνα. Η διαμάχη εντάθηκε όταν ο υπουργός Εξωτερικών της Ισπανίας διέψευσε τον ισχυρισμό του εκπροσώπου του Λευκού Οίκου ότι η Ισπανία είχε ακούσει το μήνυμα του Τραμπ «δυνατά και καθαρά» και συνεργαζόταν με τον αμερικανικό στρατό.

Καταδικάζοντας την καταπιεστική κυβέρνηση στην Τεχεράνη, ο Σάντσες δήλωσε ότι δεν θα υποστηρίξει έναν πόλεμο που, όπως είπε, ήταν μια αδικαιολόγητη επίθεση. «Δεν πρόκειται να είμαστε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και είναι επίσης αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς από φόβο αντιποίνων από κάποιον», δήλωσε ο Σάντσεθ νωρίτερα αυτόν τον μήνα, χρησιμοποιώντας το σύνθημα «Όχι στον πόλεμο».

Η ισπανική κυβέρνηση θεωρεί ότι η χρησιμοποίηση των βάσεων για τον πόλεμο στο Ιράν -που λειτουργούν από κοινού με τις ΗΠΑ αλλά υπό ισπανική κυριαρχία- είναι εκτός πλαισίου του Διεθνούς Δικαίου και του Καταστατικού Χάρτη του ΟΗΕ. «Όλα τα σχέδια πτήσης που εξετάζουν ενέργειες που σχετίζονται με την επιχείρηση στο Ιράν έχουν απορριφθεί. Όλα αυτά, συμπεριλαμβανομένων εκείνων για τον ανεφοδιασμό αεροσκαφών».

Η Μαδρίτη και η Ουάσινγκτον διατηρούν σταθερές, φιλικές και ως επί το πλείστον σχέσεις εδώ και δεκαετίες, ξεκινώντας από τον 20ό αιώνα, με τις ΗΠΑ να αρχίζουν να μοιράζονται στρατιωτικές βάσεις με την Ισπανία, όταν η τελευταία βρισκόταν ακόμη υπό τη δικτατορία του Φρανθίσκο Φράνκο. Ο ηγέτης του Ισπανικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος (PSOE) Πέδρο Σάντσεθ βρίσκεται στο τιμόνι της Ισπανίας από το 2018 και ηγείται της κυβέρνησης συνασπισμού στην Ισπανία.

Από τις χώρες-μέλη του ΝΑΤΟ, η Ισπανία ήταν η μόνη χώρα που αρνήθηκε να δεσμευτεί για αύξηση των στρατιωτικών δαπανών στο 5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Ο Σάντσες εξασφάλισε εξαίρεση της τελευταίας στιγμής σε μια συνάντηση του ΝΑΤΟ πέρυσι, λέγοντας ότι η Ισπανία θα δαπανήσει μόνο έως 2,1%, ποσοστό το οποίο χαρακτήρισε «επαρκές και ρεαλιστικό». Ο Τραμπ απάντησε διατυπώνοντας την ιδέα ότι η Ισπανία θα πρέπει να αποβληθεί από το στρατιωτικό μπλοκ.

