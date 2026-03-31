Τραμπ: Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο - Δεν είμαι έτοιμος να αποσύρω τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ορμούζ

Μιλώντας στο CBS News, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες, δεν έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι «ακόμα έτοιμος» να εγκαταλείψει τις προσπάθειες να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social είχε πει ότι οι άλλες χώρες πρέπει να το κάνουν μόνες τους.

Μιλώντας στο CBS News το πρωί της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν θα αποσύρει ακόμα τις αμερικανικές δυνάμεις από την επιχείρηση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά όχι ακόμα. Ωστόσο, οι χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν δράση και να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και στις υποδομές των χωρών του Περσικού Κόλπου, «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο, και όλοι τους είναι απαίσιοι. Οπότε, αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή, επειδή η χώρα [το Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», είπε. «Ας έρθουν να το πάρουν. Καιρός είναι να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους».

Όταν ρωτήθηκε πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά είπε: «Δεν θα αργήσει», προσθέτοντας: «Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα διαρκέσει «4 έως 6 εβδομάδες». Ωστόσο, έχουμε φτάσει στην 5η εβδομάδα.

Είπε ότι το Ιράν «δεν έχει πια στρατιωτική δύναμη. Έχουν χάσει όλα όσα είχαν. Είναι σε χάος».

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:57ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone και τα υπερσύχρονα ραντάρ

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστά τα Σχολεία στο Μαρκόπουλο Τετάρτη και Πέμπτη λόγω κακοκαιρίας

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Η Γαλλία διαψεύδει τον Τραμπ - Δεν κλείσαμε τον εναέριο χώρο μας στις ΗΠΑ - Ποιες χώρες έχουν πει «όχι»

17:41ΕΛΛΑΔΑ

Ξαναρχίζει αύριο η δίκη για τα Τέμπη - 100 θέσεις προστέθηκαν στην αίθουσα - Ισχυρή αστυνόμευση

17:38ΚΟΣΜΟΣ

Βόρεια Ιρλανδία: Ένοπλοι έβαλαν βόμβα σε όχημα διανομέα και τον έστειλαν σε αστυνομικό τμήμα

17:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Το μεγάλο μου λάθος» – Η παραδοχή του Γουόρεν Μπάφετ που κόστισε δισεκατομμύρια

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

17:27ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

To «Billion club» στο Release Athens

17:26ΚΟΣΜΟΣ

Πακιστάν και Κίνα ανακοίνωσαν σχέδιο 5 σημείων για να λήξει ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή - Τι περιλαμβάνει

17:14ΚΟΣΜΟΣ

Νέα ρωσική επίθεση κατά του Οικουμενικού Πατριάρχη: Θέλει δικούς του στην Εκκλησία Γεωργίας

17:10ΕΛΛΑΔΑ

Μυστήριο στου Ζωγράφου: Αδιευκρίνιστα τα αίτια θανάτου 91χρονης και 56χρονης μετά την αποκάλυψη των σορών

17:08ΑΠΟΨΕΙΣ

Το σχολείο που έχουμε δεν αρκεί για τον κόσμο που έρχεται

17:06ΚΟΣΜΟΣ

IDF: Η Χεζμπολάχ κατέλαβε χριστιανικό χωριό στον Λίβανο

17:05ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Αρκουδάκι παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα - Εντοπίστηκε νεκρό στο Δροσερό

17:04ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Φίλιππος: Η μάχη με τον καρκίνο στο πάγκρεας και η πίκρα της Ελισάβετ

17:01ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Βάρρας για ΟΠΕΚΕΠΕ: Παραγωγοί υπέβαλαν «ψεύτικα στοιχεία» αξιοποιώντας το «τρικ της τεχνικής λύσης»

17:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας στη δίκη για την τραγωδία στα Τέμπη στο συνεδριακό κέντρο «Γαιόπολις» Λάρισας

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

16:56ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καμπανάκι» από το Γραφείο Προϋπολογισμού Βουλής: Αύξηση πληθωρισμού, κάμψη της ανάπτυξης λόγω Μέσης Ανατολής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

15:00ΚΟΣΜΟΣ

Οργή Τραμπ κατά συμμάχων: «Όσοι θέλετε πετρέλαιο πηγαίνετε στα Στενά του Ορμούζ και πάρτε το - Γαλλία, θα το θυμόμαστε»

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

16:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Ανάκληση του ελληνικού διαβατηρίου του Ουόκαπ ζητά ο Παναθηναϊκός

16:09ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία: Πρωταπριλιά με βροχές και θυελλώδεις ανέμους - Οι περιοχές που θα «χτυπήσει» το φαινόμενο

16:09ΕΛΛΑΔΑ

Μητροπολίτης Μάνης για απόφαση ΣτΕ για ομόφυλα ζευγάρια: Ηθικό και εθνικό χρέος μην φτάσουμε σε διολίσθηση

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

14:52ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Με λυγμούς η Χαρούλα Αλεξίου αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Ήσουνα δώρο μεγάλης αξίας

16:28ΕΥ ΖΗΝ

Πώς να κάνετε υγιεινά τη νηστεία του Πάσχα: Πιθανά οφέλη και κίνδυνοι

16:25ΚΟΣΜΟΣ

Πατριάρχης Ιεροσολύμων για Μεγάλη Εβδομάδα και Πάσχα: Μόνο θρησκευτικές τελετές

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

13:26ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: To Ισραήλ ετοιμάζεται για εβδομάδες επιθέσεων - Οι ΗΠΑ έριξαν βόμβες Bunker Buster σε ιρανική αποθήκη πυρομαχικών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ