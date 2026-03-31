Τραμπ: Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο - Δεν είμαι έτοιμος να αποσύρω τις αμερικανικές δυνάμεις από το Ορμούζ

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν είναι «ακόμα έτοιμος» να εγκαταλείψει τις προσπάθειες να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, παρόλο που σε προηγούμενη ανάρτησή του στο Truth Social είχε πει ότι οι άλλες χώρες πρέπει να το κάνουν μόνες τους.

Μιλώντας στο CBS News το πρωί της Τρίτης, ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε την απογοήτευσή του για το γεγονός ότι άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ηνωμένου Βασιλείου, δεν έστειλαν στρατιωτική βοήθεια στα Στενά του Ορμούζ για να βοηθήσουν τις ΗΠΑ στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ωστόσο, όπως δήλωσε, δεν θα αποσύρει ακόμα τις αμερικανικές δυνάμεις από την επιχείρηση.

«Κάποια στιγμή θα το κάνω, αλλά όχι ακόμα. Ωστόσο, οι χώρες πρέπει να αναλάβουν δράση. Το Ιράν έχει αποδεκατιστεί, αλλά θα πρέπει να αναλάβουν δράση και να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος επανέλαβε επίσης τον ισχυρισμό ότι, παρά τις συνεχιζόμενες ιρανικές επιθέσεις σε πλοία και στις υποδομές των χωρών του Περσικού Κόλπου, «δεν υπάρχει πραγματική απειλή» στα Στενά του Ορμούζ.

«Θα είμαι εκεί, αλλά αν δυσκολεύονται να προμηθευτούν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν ήθελαν να βοηθήσουν κανέναν. Το ΝΑΤΟ είναι απαίσιο, και όλοι τους είναι απαίσιοι. Οπότε, αν θέλουν πετρέλαιο, ας έρθουν να το πάρουν. Δεν υπάρχει πραγματική απειλή, δεν υπάρχει ουσιαστική απειλή, επειδή η χώρα [το Ιράν] έχει αποδεκατιστεί», είπε. «Ας έρθουν να το πάρουν. Καιρός είναι να κάνουν κάτι για τον εαυτό τους».

Όταν ρωτήθηκε πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ, ο Τραμπ δεν έδωσε συγκεκριμένη ημερομηνία, αλλά είπε: «Δεν θα αργήσει», προσθέτοντας: «Θα έλεγα ότι είμαστε δύο εβδομάδες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα».

Όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει ότι θα διαρκέσει «4 έως 6 εβδομάδες». Ωστόσο, έχουμε φτάσει στην 5η εβδομάδα.

Είπε ότι το Ιράν «δεν έχει πια στρατιωτική δύναμη. Έχουν χάσει όλα όσα είχαν. Είναι σε χάος».

Διαβάστε επίσης