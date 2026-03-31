Πιτ Χέγκσεθ: Έχουμε τουλάχιστον 15 τρόπους χερσαίας παρέμβασης στο Ιράν - Είναι όλα στο τραπέζι

Ο Πιτ Χέγκσεθ και ο στρατηγός Νταν Κέιν παρουσίασαν την πρόοδο της επιχείρησης Epic Fury από το Πεντάγωνο, αφήνοντας ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ μιλάει σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Πεντάγωνο στην Ουάσινγκτον, την Τρίτη 31 Μαρτίου 2026. 

Οι ΗΠΑ γνωρίζουν ακριβώς τις κινήσεις της Ρωσίας και της Κίνας σε σχέση με το Ιράν και τις αντιμετωπίζουν με αποφασιστικότητα, σύμφωνα με τον αμερικανό Υπουργό Πολέμου Πίτ Χέγκσεθ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις αναφορές που θέλουν τη Μόσχα και το Πεκίνο να παρέχουν πληροφορίες στην Τεχεράνη σχετικά με τις κινήσεις των αμερικανικών στρατευμάτων, ο αμερικανός αξιωματούχος ξεκαθάρισε ότι η Ουάσιγκτον παρακολουθεί στενά το ζήτημα.

Ταυτόχρονα, ο στρατηγός Νταν Κέιν σημείωσε πως οι χιλιάδες πεζοναύτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή μπορούν να αξιοποιηθούν σε πολλαπλά μέτωπα, πέρα από μια ενδεχόμενη χερσαία εισβολή, φουντώνοντας τις εικασίες για το επόμενο στάδιο των επιχειρήσεων.

Η στρατηγική της αβεβαιότητας και τα Στενά του Ορμούζ

Και ο Χέγκσεθ από την πλευρά του, αρνήθηκε να αποκλείσει την αποστολή χερσαίων δυνάμεων σε ιρανικό έδαφος, τονίζοντας ότι ο στόχος είναι τον μην μπορεί ο εχθρός να προβλέψει τις κινήσεις σου. Σύμφωνα με τον ίδιο, δεν πρόκειται να φανερώσει τα χαρτιά του για το πώς θα προσεγγίσουν οι ΗΠΑ το Ιράν, καθώς δεν μπορείς να κερδίσεις έναν πόλεμο αν ενημερώσεις τον αντίπαλο για το τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις. Κι όμως, ισχυρίστηκε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 15 διαφορετικοί τρόποι για μια χερσαία επέμβαση και οι ΗΠΑ είναι έτοιμες να εκτελέσουν οποιονδήποτε από αυτούς κατ' εντολή του προέδρου.

Όσον αφορά τα Στενά του Ορμούζ, που παραμένουν ουσιαστικά κλειστά, ο υπουργός Άμυνας άφησε αιχμές για τη στάση των συμμάχων, φωτογραφίζοντας το βρετανικό Βασιλικό Ναυτικό. Ανέφερε χαρακτηριστικά ότι και άλλες χώρες οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους σε αυτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό, υπογραμμίζοντας ότι η Αμερική δεν είναι η μόνη που επηρεάζεται, παρά το γεγονός ότι έχει κάνει τη "μερίδα του λέοντος" στην προετοιμασία για το άνοιγμα των στενών. Οι αναλυτές προειδοποιούν ότι το κλείσιμο των στενών προκαλεί ήδη χάος στην παγκόσμια οικονομία, μια εξέλιξη που πολλοί θεωρούσαν προδιαγεγραμμένη μετά την αμερικανική επίθεση χωρίς προηγούμενη διαβούλευση με το ΝΑΤΟ.

Διαπραγματεύσεις με βόμβες και 11.000 πλήγματα

Παρά τη σκληρή ρητορική, ο Χέγκσεθ υποστήριξε ότι οι συνομιλίες είναι "πολύ πραγματικές" και ενεργές, αν και στην Τεχεράνη κάποιοι ισχυρίζονται ότι οι ΗΠΑ διαπραγματεύονται με τον εαυτό τους. Η Ουάσιγκτον θα προτιμούσε μια συμφωνία, αρκεί το Ιράν να ικανοποιήσει τα αιτήματά της. Μέχρι τότε, όμως, ο υπουργός δήλωσε κυνικά ότι θα συνεχίσουν να "διαπραγματεύονται με βόμβες", ώστε να αναγκάσουν το καθεστώς να συνειδητοποιήσει ότι μια συμφωνία είναι η μόνη βιώσιμη λύση.

Στο επιχειρησιακό σκέλος, ο στρατηγός Νταν Κέιν ανακοίνωσε ότι η επιχείρηση Epic Fury έχει πλήξει περισσότερους από 11.000 στόχους. Η στρατηγική επικεντρώνεται στην υποβάθμιση της ικανότητας της Τεχεράνης να απειλεί τη σταθερότητα εκτός των συνόρων της, χτυπώντας τις γραμμές ανεφοδιασμού για το βαλλιστικό και μη επανδρωμένο πρόγραμμά της. Υποστήριξε δε ότι η χρήση στρατηγικών βομβαρδιστικών B-52 σε χερσαίες αποστολές αναδεικνύει την αμερικανική υπεροχή, με τις μάχες να διεξάγονται πλέον σε όλα τα επίπεδα: αέρα, ξηρά, θάλασσα, διάστημα και κυβερνοχώρο.

