Γαλλική απάντηση στον Τραμπ: Επιβεβαιώνουμε την απόφαση για τον εναέριο χώρο

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η επικριτική δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί κλεισίματος του εναέριου χώρου της σε αμερικανικά αεροσκάφη.

Νωρίτερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε - σε αναρτησή του - την Γαλλία ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά αεροπλάνα, το Παρίσι απάντησε μέσω διπλωματικών πηγών, διαψεύδοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτές η μόνη απαγόρευση που ισχύει εδώ και καιρό αφορά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που μεταφέρουν οπλικά συστήματα σε γαλλικές αεροπορικές βάσεις.

Σε νέα επίσημη πλέον αντίδραση η γαλλική προεδρία δήλωσε ότι «εκπλήσσεται» από τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απαγόρευση των υπερπτήσεων της χώρας.

«Είμαστε έκπληκτοι από αυτό το tweet» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Ελιζέ στον Τύπο, αναφερόμενο στο μήνυμα στο οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επικρίνει τη Γαλλία για «μη συνεργασία» στον πόλεμο κατά του Ιράν, απαγορεύοντας σε «αεροπλάνα που κατευθύνονται προς το Ισραήλ και μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό» να πετούν πάνω από το έδαφός της .

«Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με τη γαλλική θέση από την αρχή αυτής της σύγκρουσης (...) Η Γαλλία δεν έχει αλλάξει τη θέση της από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε η προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde , η Γαλλία δεν έχει απαγορεύσει όλες τις υπερπτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.

Τι είχε αναφέρει ο Τραμπ

Στο τελευταίο ξέσπασμά του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε: «Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να περάσουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΜΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ όσον αφορά τον "χασάπη του Ιράν", ο οποίος τελικά εξοντώθηκε! Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΗΘΟΥΝ!!! Πρόεδρος DJT».

Εννιά λεπτά νωρίτερα είχε απευθυνθεί με έντονο τόνο στους υπόλοιπους συμμάχους λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε μόνοι σας στα Στενά του Ορμούζ για το πετρέλαιο - Οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να βοηθήσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας τους Βρετανούς ότι «το ΗΒ αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και προέτρεψε τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας λέγοντας: «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο (σ.σ.: πετρέλαιο)».

Ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να δείξουν έστω και καθυστερημένα «θάρρος» και να αναλάβουν δράση στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», προτρέποντας τις χώρες να «πάτε μόνοι σας να πάρετε το πετρέλαιο».

