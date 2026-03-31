Γαλλική απάντηση στον Τραμπ: Επιβεβαιώνουμε την απόφαση για τον εναέριο χώρο

Σε νέα αντίδραση η γαλλική προεδρία δήλωσε ότι «εκπλήσσεται» από τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απαγόρευση των υπερπτήσεων της χώρας.

Μάνος Χατζηγιάννης

Μεγάλη αναστάτωση έχει προκαλέσει στη Γαλλία η επικριτική δήλωση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, περί κλεισίματος του εναέριου χώρου της σε αμερικανικά αεροσκάφη.

Νωρίτερα αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε - σε αναρτησή του - την Γαλλία ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά αεροπλάνα, το Παρίσι απάντησε μέσω διπλωματικών πηγών, διαψεύδοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτές η μόνη απαγόρευση που ισχύει εδώ και καιρό αφορά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που μεταφέρουν οπλικά συστήματα σε γαλλικές αεροπορικές βάσεις.

Σε νέα επίσημη πλέον αντίδραση η γαλλική προεδρία δήλωσε ότι «εκπλήσσεται» από τις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την απαγόρευση των υπερπτήσεων της χώρας.
«Είμαστε έκπληκτοι από αυτό το tweet» του Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε το Ελιζέ στον Τύπο, αναφερόμενο στο μήνυμα στο οποίο ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών επικρίνει τη Γαλλία για «μη συνεργασία» στον πόλεμο κατά του Ιράν, απαγορεύοντας σε «αεροπλάνα που κατευθύνονται προς το Ισραήλ και μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό» να πετούν πάνω από το έδαφός της .

«Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση, η οποία είναι σύμφωνη με τη γαλλική θέση από την αρχή αυτής της σύγκρουσης (...) Η Γαλλία δεν έχει αλλάξει τη θέση της από την πρώτη μέρα», πρόσθεσε η προεδρία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Le Monde , η Γαλλία δεν έχει απαγορεύσει όλες τις υπερπτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών με προορισμό το Ισραήλ και τη Μέση Ανατολή.

Τι είχε αναφέρει ο Τραμπ

Στο τελευταίο ξέσπασμά του, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σε ανάρτησή του στο Truth Social, έγραψε: «Η Γαλλία δεν επέτρεψε σε αεροσκάφη με προορισμό το Ισραήλ, φορτωμένα με στρατιωτικό εξοπλισμό, να περάσουν πάνω από το γαλλικό έδαφος. Η Γαλλία ήταν ΠΟΛΥ ΜΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΜΗ όσον αφορά τον "χασάπη του Ιράν", ο οποίος τελικά εξοντώθηκε! Οι ΗΠΑ θα το ΘΥΜΗΘΟΥΝ!!! Πρόεδρος DJT».

Εννιά λεπτά νωρίτερα είχε απευθυνθεί με έντονο τόνο στους υπόλοιπους συμμάχους λέγοντάς τους, «Πηγαίνετε μόνοι σας στα Στενά του Ορμούζ για το πετρέλαιο - Οι ΗΠΑ δεν θα είναι εκεί για να βοηθήσουν».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο Ηνωμένο Βασίλειο, κατηγορώντας τους Βρετανούς ότι «το ΗΒ αρνήθηκε να εμπλακεί» στις αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν και προέτρεψε τις χώρες να στραφούν στην αμερικανική αγορά ενέργειας λέγοντας: «Αγοράστε από τις ΗΠΑ, έχουμε άφθονο (σ.σ.: πετρέλαιο)».

Ο Τραμπ κάλεσε τους συμμάχους να δείξουν έστω και καθυστερημένα «θάρρος» και να αναλάβουν δράση στα Στενά του Ορμούζ για να «πάρουν το πετρέλαιο». «Πρέπει να μάθετε να πολεμάτε μόνοι σας. Οι ΗΠΑ δεν θα είναι πλέον εκεί για να σας βοηθήσουν, όπως ακριβώς δεν ήσασταν εκεί για εμάς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι το καθεστώς της Τεχεράνης έχει «ουσιαστικά αποδεκατιστεί» και ότι «το δύσκολο κομμάτι έχει ήδη γίνει», προτρέποντας τις χώρες να «πάτε μόνοι σας να πάρετε το πετρέλαιο».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:29ΚΟΣΜΟΣ

Βαγδάτη: Πληροφορίες για απαγωγή αμερικανίδας δημοσιογράφου - Εργαζόταν για BBC και Politico

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Κακοκαιρία Erminio: Στα λευκά «ντύθηκε» από το χαλάζι ο Πολύγυρος Χαλκιδικής

19:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης σε πρόεδρο ΗΑΕ για Μέση Ανατολή: Να προστατευθεί η ελεύθερη ναυσιπλοΐα, να επανενεργοποιηθούν οι δίαυλοι για παύση εχθροπραξιών

19:04ΕΥ ΖΗΝ

Θα χάσετε βάρος πιο γρήγορα αν τρώτε τα ίδια γεύματα κάθε μέρα;

19:04ΚΑΙΡΟΣ

Κακοκαιρία Erminio: Μέχρι τι ώρα θα λειτουργήσουν οι παιδικοί σταθμοί στο Περιστέρι

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλική απάντηση στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε αμερικανικά αεροσκάφη: Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση - Δεν έχουμε αλλάξει θέση

18:56ΚΟΣΜΟΣ

Η Πολωνία λέει όχι στην μεταφορά Patriot στην Μέση Ανατολή - Τι απάντησε στους Αμερικανούς

18:54ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

PlayStation 6: Η κονσόλα που θα «κάψει» το πορτοφόλι μας – «Ίσως φτάσει τα 1.000 δολάρια»

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

18:44LIFESTYLE

Meryl Streep και Anne Hathaway: Ξεκίνησαν το promo tour του «Ο Διάβολος φοράει Prada» από το Μεξικό

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σκηνές τρόμου στο νοσοκομείο – Άτομο με μαχαίρι καταδίωκε ασθενή

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Νέες τουρκικές παραβιάσεις στο Αιγαίο: Drones και κατασκοπευτικό αεροσκάφος

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

18:28ΚΟΣΜΟΣ

ΒΒC: Καταγγελίες για «λάθος» δότες σπέρματος σε οικογένειες από κλινικές στα Κατεχόμενα

18:12ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οργή ΠΑΣΟΚ για την αναβολή της συζήτησης στη Βουλή για τις υποκλοπές – Τι απαντά η κυβέρνηση

18:11ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Εντοπίστηκε τριώροφη υπόγεια σήραγγα για μεταφορά κάνναβης από το Μαρόκο

18:10ΚΟΣΜΟΣ

Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν 18 αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή με καταστροφή - «Οι επιθέσεις θα ξεκινήσουν αύριο»

18:09ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αγία Παρασκευή - Αλλάζει όψη η περιοχή - Χάρτες

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σαρωτικά χτυπήματα σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικάνικες εταιρείες

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 της Τετάρτης η κορύφωση των βροχόπτωσεων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
19:48ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Χατζηνάσιος για Μαρινέλλα: «Καμία στον κόσμο δεν μπορούσε να έχει την εικόνα της, ήταν μαέστρος του εαυτού της»

17:49ΕΛΛΑΔΑ

Λάρισα: Αυτά είναι τα μέλη της οικογένειας των Βιλανάκηδων που συνελήφθησαν για απάτες με χρυσές λίρες

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλική απάντηση στον Τραμπ για το κλείσιμο του εναέριου χώρου σε αμερικανικά αεροσκάφη: Επιβεβαιώνουμε αυτήν την απόφαση - Δεν έχουμε αλλάξει θέση

17:32ΕΛΛΑΔΑ

Αμπελόκηποι: Έκαναν παράνομη εκτροφή κοτόπουλων, κατσικιών και εριφίων σε ταράτσα 16οροφου κτιρίου

09:36ΚΑΙΡΟΣ

Προειδοποίηση Αρναούτογλου για την κακοκαιρία: Προσοχή - Πολύ νερό στην Αττική, θυελλώδεις άνεμοι έως 10 μποφόρ - Ποιες περιοχές είναι στο «κόκκινο»

13:58ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Η Ελένη Λουκά προσπάθησε να εισβάλει στη Μητρόπολη: «Είναι ειδωλολατρία αυτό που κάνετε» - Εικόνες και βίντεο

18:54ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Αυξημένη προσοχή σε 12 περιοχές - Κίνδυνος για πλημμυρικά φαινόμενα

15:27LIFESTYLE

Ο πρώην σύζυγος της Κατερίνας Λάσπα νυμφεύεται ηθοποιό της σειράς «Άγιος Έρωτας»

11:20ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η μέρα θα γίνει νύχτα: Η μεγαλύτερη έκλειψη Ηλίου του αιώνα - Δεν θα επαναληφθεί για 157 χρόνια

18:42ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: Σκηνές τρόμου στο νοσοκομείο – Άτομο με μαχαίρι καταδίωκε ασθενή

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Ο αδερφός της 59χρονης ειδοποίησε τη γειτόνισσα - Την έψαχνε στο τηλέφωνο όλη μέρα

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Κόρινθος: 38χρονη ξυλοκοπήθηκε από πρώην σύντροφο και τη νυν φίλη του - Της έριξαν νέφτι στο πρόσωπο

09:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα παιδιού: Πότε θα μπουν τα χρήματα στους λογαριασμούς σας

13:55ΕΛΛΑΔΑ

Κηδεία Μαρινέλλας: Το τελευταίο αντίο στη Μητρόπολη - Δάκρυσαν όλοι με τους επικηδείους από τη Χαρούλα και τον Γιώργο Νταλάρα

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Eurofighter στην Τουρκία: To πακέτο που παίρνει η Άγκυρα - Οι πύραυλοι METEOR και Brimstone και τα υπερσύχρονα ραντάρ

11:53WHAT THE FACT

Ένα εκατομμύριο γιγάντια αυγά καλύπτουν ενεργό υποθαλάσσιο ηφαίστειο στον Ειρηνικό

11:08ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ιταλία: Άνοιξαν το φέρετρο της 29χρονης Πάμελα Τζενίνι και πήραν το κρανίο της

18:07ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Από το μεσημέρι μέχρι τις 22:00 της Τετάρτης η κορύφωση των βροχόπτωσεων

06:17ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Αγίου Γεωργίου 2026: Πότε πέφτει φέτος η γιορτή

18:08ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Φλέγεται η Μέση Ανατολή: Σαρωτικά χτυπήματα σε Βηρυτό και Τεχεράνη - Τελεσίγραφο των Φρουρών της Επανάστασης σε αμερικάνικες εταιρείες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ