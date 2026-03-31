Η Πολωνία λέει όχι στην μεταφορά Patriot στην Μέση Ανατολή - Τι απάντησε στους Αμερικανούς

Η Πολωνία ξεκαθάρισε ότι δεν σκοπεύει να απομακρύνει τα συστήματα αεράμυνας Patriot από το έδαφός της. «Οι εκτοξευτές μας και ο εξοπλισμός τους προορίζονται για την προστασία του πολωνικού εναέριου χώρου και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ, έγραψε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Άμυνας της χώρας Κοσινιάκ-Κάμις στην πλατφόρμα X.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ασφάλεια της χώρας αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και οι σύμμαχοι κατανοούν πλήρως τη σημασία των καθηκόντων που επιτελούνται εκεί, καθώς τίποτα δεν αλλάζει στον σχεδιασμό τους.

Nasze baterie Patriot i ich uzbrojenie służą do ochrony polskiego nieba i wschodniej flanki NATO. Nic w tej kwestii się nie zmienia i nigdzie nie planujemy ich przemieszczać! Nasi sojusznicy dobrze wiedzą i rozumieją jak ważne mamy tu zadania. Bezpieczeństwo Polski jest… — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) March 31, 2026

Η στάση των ΗΠΑ και οι ανάγκες του ΝΑΤΟ

Αυτές οι δηλώσεις ήρθαν ως απάντηση σε δημοσίευμα της πολωνικής εφημερίδας Rzeczpospolita, το οποίο ισχυριζόταν ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι ζήτησαν ανεπίσημα τη μεταφορά μιας μπαταρίας Patriot λόγω των πιέσεων που δέχονται τα συστήματα αεράμυνας από τις επιθέσεις του Ιράν.

Παρ' όλα αυτά, ανώτερος αμυντικός αξιωματούχος χώρας του ΝΑΤΟ, μιλώντας υπό καθεστώς ανωνυμίας, διευκρίνισε ότι η Ουάσιγκτον δεν ζήτησε συγκεκριμένα από την Πολωνία. Οι ΗΠΑ προσέγγισαν όλους τους συμμάχους αναζητώντας συστήματα τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Μέση Ανατολή, με σκοπό την προστασία νατοϊκών εγκαταστάσεων και όχι συγκεκριμένα των χωρών του Κόλπου. Δεν υπήρξε κάποια ιδιαίτερη πίεση προς τη Βαρσοβία, όπως ανακοινώθηκε, αλλά μια γενική διερευνητική ερώτηση προς όλα τα κράτη-μέλη.

Διστακτική και η αντιπολίτευση

Ακόμα και η αντιπολίτευση του κόμματος Νόμος και Δικαιοσύνη, που είναι θετικά διακείμενη στον Ντόναλντ Τραμπ, εμφανίζεται διστακτική. Ο πρώην υπουργός Άμυνας Μάριους Μπλάστσακ δήλωσε ότι η χώρα δεν πρέπει να δώσει έγκριση για τέτοια ζητήματα.

Υπενθυμίζεται ότι Πολωνία διαθέτει και κατέχει δικά της συστήματα Patriot - δύο συγκεκριμένα - αν και η χώρα φιλοξενεί επίσης συστήματα που ανήκουν σε άλλες χώρες του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της περιφερειακής ασφάλειας.

