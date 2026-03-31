Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν 18 αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή με καταστροφή

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι επιθέσεις αυτές θα έχουν ως στόχο 18 αμερικανικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing

Ο εκπρόσωπος του Σώματος των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), ταξίαρχος Εμπραχίμ Ζολφαγκαρί

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα στοχεύσουν αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι επιθέσεις αυτές θα έχουν ως στόχο 18 αμερικανικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων εγκαταστάσεών τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου», αναφέρεται στη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Στην δήλωση, οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τους υπαλλήλους αυτών των εταιρειών να «εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους» και από τους κατοίκους «σε όλες τις χώρες της περιοχής» να εκκενώσουν την περιοχή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των αμερικανικών εταιρειών στην Μέση Ανατολή που θα στοχεύσουν οι Φρουροί της Επανάστασης:

  1. Cisco
  2. HP
  3. Intel
  4. Oracle
  5. Microsoft
  6. Apple
  7. Google
  8. Meta
  9. IBM
  10. Dell
  11. Planter
  12. Nvidia
  13. JP Morgan
  14. Tesla
  15. GE
  16. Spire Solutions
  17. G42
  18. Boeing

Η αναφορά στην Planter ενδέχεται να αφορά την Palantir Technologies, την οποία ιρανικά ΜΜΕ έχουν προσδιορίσει στο παρελθόν ως έναν από τους στόχους του Ιράν.

