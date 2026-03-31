Φρουροί της Επανάστασης: Απειλούν 18 αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή με καταστροφή

Οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) ανακοίνωσαν ότι από την 1η Απριλίου θα στοχεύσουν αμερικανικές εταιρείες στην Μέση Ανατολή, ως αντίποινα για τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, οι επιθέσεις αυτές θα έχουν ως στόχο 18 αμερικανικές εταιρείες συμπεριλαμβανομένων των Microsoft, Google, Apple, Intel, IBM, Tesla και Boeing.

«Αυτές οι εταιρείες πρέπει να αναμένουν την καταστροφή των αντίστοιχων εγκαταστάσεών τους ως αντίποινα για κάθε τρομοκρατική ενέργεια στο Ιράν, ξεκινώντας από τις 8 μ.μ. ώρα Τεχεράνης την Τετάρτη, 1η Απριλίου», αναφέρεται στη δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης.

Στην δήλωση, οι Φρουροί της Επανάστασης ζήτησαν από τους υπαλλήλους αυτών των εταιρειών να «εγκαταλείψουν αμέσως τους χώρους εργασίας τους» και από τους κατοίκους «σε όλες τις χώρες της περιοχής» να εκκενώσουν την περιοχή.

Ακολουθεί η πλήρης λίστα των αμερικανικών εταιρειών στην Μέση Ανατολή που θα στοχεύσουν οι Φρουροί της Επανάστασης:

Cisco HP Intel Oracle Microsoft Apple Google Meta IBM Dell Planter Nvidia JP Morgan Tesla GE Spire Solutions G42 Boeing

Η αναφορά στην Planter ενδέχεται να αφορά την Palantir Technologies, την οποία ιρανικά ΜΜΕ έχουν προσδιορίσει στο παρελθόν ως έναν από τους στόχους του Ιράν.