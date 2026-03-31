Η Γαλλία διαψεύδει τον Τραμπ - Δεν κλείσαμε τον εναέριο χώρο μας - Ποιες χώρες έχουν πει «όχι»

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ φθάνουν στο Paleis Huis ten Bosch πριν από τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη, Ολλανδία, Τρίτη 24 Ιουνίου 2025.

Λίγες ώρες αφού ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε - σε αναρτησή του - την Γαλλία ότι έκλεισε τον εναέριο χώρο της στα αμερικανικά αεροπλάνα, το Παρίσι απάντησε μέσω διπλωματικών πηγών, διαψεύδοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ. Σύμφωνα με αυτές η μόνη απαγόρευση που ισχύει εδώ και καιρό αφορά την προσγείωση αμερικανικών στρατιωτικών αεροσκαφών που μεταφέρουν οπλικά συστήματα σε γαλλικές αεροπορικές βάσεις.

Η στρατιωτική επιχείρηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου 2026, έχει προκαλέσει μια σειρά από απρόσμενες αντιδράσεις στην Ευρώπη.

Παρά την παραδοσιακή συμμαχική σχέση στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις έχουν προχωρήσει σε περιορισμούς ή και πλήρεις απαγορεύσεις στη χρήση του εναέριου χώρου και των υποδομών τους, επικαλούμενες λόγους διεθνούς δικαίου, εθνικής ασφάλειας ή θεσμικής ουδετερότητας. Οι κινήσεις αυτές έχουν πυροδοτήσει εντάσεις με την κυβέρνηση Τραμπ, η οποία κατηγορεί τους συμμάχους για έλλειψη συνεργασίας.

Ισπανία και Ιταλία: Θεσμικά εμπόδια και απαγορεύσεις

Η Ισπανία ηγείται της πιο σκληρής γραμμής στην Ευρώπη, έχοντας κλείσει οριστικά τον εναέριο χώρο της για κάθε αμερικανική στρατιωτική δραστηριότητα που σχετίζεται με τη σύγκρουση. Η υπουργός Άμυνας, Μαργαρίτα Ρόμπλες, χαρακτήρισε τον πόλεμο «παράνομο και άδικο», ξεκαθαρίζοντας ότι οι στρατηγικές βάσεις Rota και Morón δεν θα χρησιμοποιηθούν για επιχειρήσεις στο Ιράν. Σύμφωνα με τον υπουργό Εξωτερικών, Χοσε Μανουέλ Αλμπάρες, η Μαδρίτη επιδιώκει να αποφύγει την κλιμάκωση, αν και διατηρεί ανοιχτούς τους διπλωματικούς διαύλους με την Ουάσιγκτον.

Την ίδια ώρα, η Ιταλία προκάλεσε την αντίδραση του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, όταν αρνήθηκε σε αμερικανικά αεροσκάφη την άδεια προσγείωσης στη Σικελία. Οι ιταλικές αρχές υποστήριξαν ότι τα σχέδια πτήσης υποβλήθηκαν χωρίς προηγούμενη διαβούλευση και αφορούσαν πολεμικές επιχειρήσεις που απαιτούν κοινοβουλευτική έγκριση. Ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι η στάση αυτή ενδέχεται να οδηγήσει σε επανεξέταση της σχέσης των ΗΠΑ με το ΝΑΤΟ μετά το τέλος της σύρραξης.

Η «ουδέτερη» στάση της Ελβετίας και οι όροι της Γαλλίας



Η Ελβετία, πιστή στην παράδοση της ουδετερότητας, απέρριψε δύο αμερικανικά αιτήματα για υπερπτήσεις στρατιωτικών αεροσκαφών. Η Βέρνη διευκρίνισε ότι ο νόμος περί ουδετερότητας απαγορεύει τις πτήσεις από μέρη που εμπλέκονται σε σύγκρουση για στρατιωτικούς σκοπούς, επιτρέποντας μόνο ανθρωπιστικές αποστολές ή μεταφορές τραυματιών.

Στη Γαλλία, η κατάσταση είναι πιο περίπλοκη. Ο Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε δημόσια το Παρίσι για «έλλειψη συνεργασίας», όμως πληροφορίες της Le Monde επικαλούμενες διπλωματικές πηγές, ανέφεραν ότι η Γαλλία δεν έχει επιβάλει καθολικό μπλόκο. Αντίθετα, εφαρμόζει μια διαδικασία εξέτασης «κατά περίπτωση» (case-by-case), απαιτώντας ειδική διπλωματική άδεια για κάθε πτήση. Αν και αμερικανικά αεροσκάφη υποστήριξης σταθμεύουν σε γαλλικές βάσεις όπως η Ιστρ, η κυβέρνηση φροντίζει να διαχωρίζει τη θέση της από την άμεση συμμετοχή στις πολεμικές ενέργειες εντός του Ιράν.

Πολωνία: Όχι στην μεταφορά Patriot

Ακόμη και η Πολωνία, που αποτελεί τον στενότερο σύμμαχο των ΗΠΑ στην ανατολική Ευρώπη, αρνήθηκε να ικανοποιήσει ένα ανεπίσημο αίτημα των ΗΠΑ για μεταφορά συστοιχιών Patriot στη Μέση Ανατολή. Ο Πολωνός υπουργός Άμυνας, Βλάντισλαβ Κοσινιάκ-Κάμις, τόνισε ότι τα συστήματα αυτά είναι απαραίτητα για την προστασία του πολωνικού ουρανού και της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Η άρνηση αυτή συνδέεται με μια ευρύτερη ανησυχία για την εξάντληση των αποθεμάτων PAC-3 διεθνώς. Η παραγωγή των συγκεκριμένων πυραύλων αναχαίτισης υπολείπεται κατά πολύ της κατανάλωσης στο μέτωπο του Ιράν, όπου μόνο τις πρώτες 16 ημέρες δαπανήθηκαν πάνω από 1.800 πύραυλοι. Η Βαρσοβία, όπως και η Ελβετία, αντιμετωπίζει ήδη καθυστερήσεις στις παραδόσεις νέων συστημάτων Patriot που έχει παραγγείλει, καθώς το Πεντάγωνο δίνει προτεραιότητα στις ανάγκες της επιχείρησης Epic Fury.

