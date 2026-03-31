Reuters: Πετρέλαιο από τις ΗΠΑ στην Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια

Φορτίο αργού πετρελαίου WTI Midland κατευθύνθηκε προς την Ελλάδα για πρώτη φορά έπειτα από περίπου τέσσερα χρόνια, αναφέρει το Reuters, επικαλούμενο στοιχεία παρακολούθησης πλοίων της Kpler.

Η άφιξη του πλοίου στην Ελλάδα δείχνει ότι ΗΠΑ αναζητούν εναλλακτικές λύσεις για τη διύλιση του αργού πετρελαίου, καθώς ο πόλεμος στην Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει τις εμπορικές ροές και έχει περιορίσει την παραγωγή στην περιοχή.

Το μεσαίου μεγέθους δεξαμενόπλοιο Eagle Helsinki, με σημαία Νήσου του Μαν, με περίπου 700.000 βαρέλια WTI Midland, - το κορυφαίο αμερικανικό «γλυκό» αργό πετρέλαιο- ξεκίνησε από τον τερματικό σταθμό Seabrook Logistics στο Χιούστον και αγκυροβόλησε στους Αγίους Θεοδώρους, κοντά στο διυλιστήριο της Motor Oil, όπως έδειξαν τα στοιχεία παρακολούθησης πλοίων και τα δεδομένα της ναυτιλιακής πλατφόρμας Signal Ocean.

Το Eagle Helsinki αρχικά είχε ως προορισμό του το Ρότερνταμ, πριν αλλάξει πορεία για να κατευθυνθεί προς το Γιβραλτάρ και στη συνέχεια προς την Ελλάδα.