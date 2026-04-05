Λίβανος: Επτά νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης.

Σε αεροπορική επιδρομή στην κοινότητα Μάρακα, κοντά στην Τύρο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλος ένας τραυματίστηκε, ανέφερε αργά το βράδυ του Σαββάτου το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως δύο κοριτσάκια βρήκαν τον θάνατο και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Χαμπούς – ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατία, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ένας 21χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ’ επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως είχε διατάξει την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει κι ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Ισραήλ να φύγουν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 126 παιδιά– ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Κατεστραμμένο νοσοκομείο

Αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του AFP που είδε συντρίμμια στους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες κι ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP.

Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Καταστροφές γεφυρών

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ».

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει τις πόλεις Σοχμόρ και Μάσγαρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην κοιλάδα Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» της Χεζμπολάχ.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους μιας περιοχής κοντά στο συνοριακό πέρασμα Αλ Μάσνα – το κύριο σημείο διέλευσης στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου – να εκκενώσουν την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι στην τοποθεσία δρουν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ – όπως οι Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ – καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

Διαβάστε επίσης

05:38ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Λεφτά σε πάνω από 135.000 δικαιούχους – Ποιοι θα πληρωθούν μέχρι τις 9 Απριλίου

05:14WHAT THE FACT

Τα σημαντικότερα γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα 5 Φεβρουαρίου

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

04:24ΚΟΣΜΟΣ

Η Ρωσία υποστηρίζει πως κατέρριψε 148 drones της Ουκρανίας μέσα σε 3 ώρες

04:12ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Ανεξέλεγκτη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή – Σκληρές δηλώσεις Τραμπ-Ιράν για τα στενά του Ορμούζ – Νέα άνοδος στις τιμές του πετρελαίου

03:58ΚΟΣΜΟΣ

Τιμές πετρελαίου: Πάνω από τα 110 δολάρια το Brent – Νέες πιέσεις στις αγορές ενέργειας

03:32ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: «Τα Στενά του Ορμούζ δεν θα είναι ποτέ ξανά ίδια» για ΗΠΑ και Ισραήλ

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

02:42ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

02:18ΚΟΣΜΟΣ

Σφαγή στη Νιγηρία: Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση ενόπλων στα κεντρικά της χώρας

01:54ΚΟΣΜΟΣ

Σερβία: Μετανάστης ύποπτος για εκρηκτικά που βρέθηκαν κοντά σε αγωγό φυσικού αερίου

01:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Να ‘τοι, να ‘τοι οι Πρωταθλητές» - Ντελίριο ενθουσιασμού στον κόσμο της «Ένωσης»

01:12ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για πλήγματα σε υποδομές: «Δεν θέλω να μιλήσω γι’ αυτό» – Απειλεί ότι το Ιράν «θα εξαφανιστεί»

00:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Αναγεννηθήκαμε φέτος, δείξαμε τι μπορούμε να κάνουμε» | Οι δηλώσεις Ηλιόπουλου

00:42ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ, Μεντιλίμπαρ: «Ο αντίπαλος ήταν καλύτερος, τίποτα δεν έχει τελειώσει κάτι»

00:38ΚΟΣΜΟΣ

Λίβανος: Έντεκα νεκροί από ισραηλινά πλήγματα στη Χαρφάτα και τη Τζνα

00:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – ΑΕΚ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε τους χαζούς» | Οι δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς

00:00ANNOUNCEMENTS

Πασχαλινό τραπέζι γεμάτο αγάπη και γεύσεις από τα Ζαχαροπλαστεία ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

23:59ΚΟΣΜΟΣ

Το Ιράν αρνείται να ανοίξει το Ορμούζ με αντάλλαγμα την κατάπαυση του πυρός

23:57ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Ασίνη: Τα μυστικά του βυθισμένου ρωμαϊκού λιμένα έρχονται στο φως

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
22:05ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 3,7 εκατ. ευρώ

06:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρικανικός αντικυκλώνας φέρνει την άνοιξη - Η σύγκρουση με τις ψυχρές μάζες

15:41ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Κετίκογλου: Στο σκαμνί δύο αξιωματικοί για τον θάνατο του 21χρονου καταδρομέα

23:16ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαθμολογία Playoffs Super League: Ξέφυγε η ΑΕΚ στη μάχη για τον τίτλο

15:58LIFESTYLE

Μαρινέλλα - Σερπιέρης: Ο αθόρυβος έρωτας, η «σκιά» της Φρειδερίκης και η βαριά κληρονομιά

10:51ΕΛΛΑΔΑ

Σαντορίνη: Θα εγκατασταθεί πλατφόρμα που θα κινείται στον ρυθμό των Ρίχτερ

04:50ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 6 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

22:55ΚΟΣΜΟΣ

Από την πολυτελή ζωή στο Λος Άντζελες στην απέλαση: Ποιες είναι η ανιψιά και η εγγονή του Σουλεϊμανί που συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

17:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Fuel Pass 2026: Τι ώρα ανοίγει αύριο η πλατφόρμα για αιτήσεις

23:25ΚΟΣΜΟΣ

Axios: «Νομίζαμε ότι ήταν παγίδα» - Ο Τραμπ αποκαλύπτει το παρασκήνιο της διάσωσης στο Ιράν

20:56ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ήθελα να ζήσω την οικογένειά μου», λέει ο κτηνοτρόφος που ζήτησε ρουσφέτι από την Παπακώστα

22:30ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Βρέθηκαν οι οκτώ περιπατητές που αγνοούνταν σε φαράγγι

19:29LIFESTYLE

Κατερίνα Καινούργιου: Η πρώτη ανάρτηση μέσα από το μαιευτήριο

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Προειδοποίηση Ιράν στην Βουλγαρία: Η Τεχεράνη διαμαρτυρήθηκε για την παρουσία αμερικανικών αεροσκαφών στη Σόφια

19:25ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Οι ΗΠΑ θα χτυπήσουν το Ιράν έως το βράδυ της Τρίτης, αν δεν ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ

21:42ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Τσιάρας και Κεφαλογιάννης ζητούν την άρση της βουλευτικής τους ασυλίας

06:55ΕΛΛΑΔΑ

«Κάθε δικαστήριο είναι ισόβια για εμάς, μας σκοτώνουν ξανά για να μειωθεί η ποινή του δολοφόνου της»: Η μητέρα της Εμμανουέλας εξομολογείται στο Newsbomb

23:08LIFESTYLE

Αντζελίνα Τζολί: Γιατί η εμφάνισή της πυροδότησε ακραίες θεωρίες συνωμοσίας

17:58LIFESTYLE

Ο «Ιησούς από τη Ναζαρέτ» που δεν ξέρουμε: 6+1 άγνωστες λεπτομέρειες της επιτυχημένης σειράς

03:08ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Αίθριος ο καιρός το Σαββατοκύριακο – Ισχυρές ενδείξεις για νέα χειμωνιάτικη «κατεβασιά»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ