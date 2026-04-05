Λίβανος: Επτά νεκροί και τουλάχιστον 40 τραυματίες εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο

Επτά άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 40 τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων το Σάββατο στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του υπουργείου Υγείας της χώρας. Εν τω μεταξύ, το Ισραήλ ανακοίνωσε πως ένας στρατιώτης σκοτώθηκε στη διάρκεια μάχης.

Σε αεροπορική επιδρομή στην κοινότητα Μάρακα, κοντά στην Τύρο, πέντε άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλος ένας τραυματίστηκε, ανέφερε αργά το βράδυ του Σαββάτου το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου. Νωρίτερα, είχε ενημερώσει πως δύο κοριτσάκια βρήκαν τον θάνατο και 22 άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας ισραηλινού πλήγματος στο Χαμπούς – ένα χωριό δίπλα στη Ναμπατία, τη μεγαλύτερη πόλη της περιοχής.

Από την πλευρά τους, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πως ένας 21χρονος στρατιώτης σκοτώθηκε σε μάχη στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, όπου διεξάγονται χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον της Χεζμπολάχ.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας η Τύρος και τα περίχωρά της βομβαρδίστηκαν κατ’ επανάληψη. Ένα από τα πλήγματα προκάλεσε ζημιές σε ένα από τα κυριότερα νοσοκομεία της πόλης.

Σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου (ΝΝΑ στα αγγλικά, ΑΝΙ στα γαλλικά), ο ισραηλινός στρατός έπληξε τρία κτίρια αφού προηγουμένως είχε διατάξει την εκκένωσή τους. Ένα πενταόροφο κτίριο καταστράφηκε εν μέρει κι ένα άλλο, με έντεκα ορόφους, κατέρρευσε, μετέδωσε ένας ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP).

Περίπου 20.000 άνθρωποι, εκ των οποίων περίπου 15.000 εκτοπισμένοι από τα γειτονικά χωριά, βρίσκονται ακόμη στην Τύρο, παρά τις επανειλημμένες διαταγές του Ισραήλ να φύγουν.

Ο Λίβανος σύρθηκε στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου, όταν η Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες εναντίον του Ισραήλ εν είδει αντιποίνων για την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, κατά την οποία σκοτώθηκε ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης της χώρας, ο Αλί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με τον πιο πρόσφατο, επίσημο απολογισμό, εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων στον Λίβανο έχουν σκοτωθεί 1.422 άνθρωποι –μεταξύ των οποίων 126 παιδιά– ενώ οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο.

Ο ισραηλινός στρατός έχει χάσει 11 στρατιώτες στις συγκρούσεις.

Κατεστραμμένο νοσοκομείο

Αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν σχεδόν ολοσχερώς δύο κτίρια κοντά στο Ιταλο-Λιβανέζικο Νοσοκομείο, στον τομέα Αλ Χους της Τύρου, σύμφωνα με έναν ανταποκριτή του AFP που είδε συντρίμμια στους δρόμους, ένα καμένο αυτοκίνητο και καπνό να υψώνεται από τα κτίρια.

Σε αυτούς τους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν 18 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τρεις διασώστες κι ένα παιδί. Ζημιές υπέστη και το κτίριο του νοσοκομείου, το οποίο πάντως «παραμένει ανοιχτό», όπως είπε ο διευθυντής του, ο Γιούσερ Τζαφάρ, στο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων.

Στο στόχαστρο μπήκε και το λιμάνι της Τύρου: χτυπήθηκαν ένα τουριστικό σκάφος και δύο αλιευτικά, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του AFP.

Ανατολικότερα, στο Μπαρασίτ, καταστράφηκε σε βομβαρδισμό το τζαμί της πόλης, όπως μετέδωσε το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων του Λιβάνου.

Καταστροφές γεφυρών

Τα ξημερώματα χτυπήθηκαν κατ’ επανάληψη τα νότια προάστια της Βηρυτού, μια περιοχή που θεωρείται προπύργιο της Χεζμπολάχ. Ο ισραηλινός στρατός διαβεβαίωσε ότι έπληξε «κέντρα διοίκησης» της Δύναμης Κοντς των Φρουρών της Επανάστασης και «δύο γενικά επιτελεία του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ».

Βομβαρδίστηκε επίσης ξανά η γέφυρα που συνδέει τις πόλεις Σοχμόρ και Μάσγαρα, στον ποταμό Λιτάνι, στην κοιλάδα Μπεκάα, προκειμένου να εμποδιστεί «η μεταφορά ενισχύσεων και όπλων» της Χεζμπολάχ.

Το βράδυ του Σαββάτου, ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους μιας περιοχής κοντά στο συνοριακό πέρασμα Αλ Μάσνα – το κύριο σημείο διέλευσης στα σύνορα Συρίας-Λιβάνου – να εκκενώσουν την περιοχή, υποστηρίζοντας ότι στην τοποθεσία δρουν μαχητές της Χεζμπολάχ.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για επιθέσεις σε μεθοριακές πόλεις του βόρειου Ισραήλ – όπως οι Κιριάτ Σμόνα και Μισγκάβ Αμ – καθώς και σε θέσεις του ισραηλινού στρατού εντός του Λιβάνου.

