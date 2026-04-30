NBA Playoffs: Οι Ρόκετς λύγισαν ξανά τους Λέικερς κι ελπίζουν στο θαύμα!

Οι Χιούστον Ρόκετς αρνήθηκαν να παραδοθούν ξανά και νίκησαν με 99-93 τους Λος Άντζελες Λέικερς στο Game 5 της σειράς του πρώτου γύρου των playoffs του NBA, παραμένοντας «ζωντανοί» στη μάχη της πρόκρισης.

Κορυφαίος για το Χιούστον ήταν ο Τζαμπάρι Σμιθ Τζούνιορ με 22 πόντους, ενώ σημαντική βοήθεια πρόσφερε και ο Τάρι Ίσον με 18. Ο Αλπερέν Σενγκούν ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους, εννέα ριμπάουντ και οκτώ ασίστ, με τους Ρόκετς να στέλνουν τη σειρά πίσω στο Χιούστον για το Game 6, που θα διεξαχθεί τα ξημερώματα της Παρασκευής (31/4).

Οι «ρουκέτες» πέτυχαν δεύτερη συνεχόμενη νίκη, παρότι εξακολουθούν να αγωνίζονται χωρίς τον Κέβιν Ντουράντ, ο οποίος έχει χάσει τα τέσσερα από τα πέντε παιχνίδια της σειράς λόγω τραυματισμού.

Μολονότι καμία ομάδα στην ιστορία του NBA δεν έχει επιστρέψει από το 0-3 σε σειρά playoffs, οι Ρόκετς κατάφεραν να μειώσουν και να διατηρήσουν ζωντανές τις ελπίδες τους. Μόλις τέσσερις από τις 159 ομάδες που βρέθηκαν πίσω με 0-3 έχουν οδηγήσει τη σειρά σε Game 7.

Για τους Λέικερς, ο ΛεΜπρόν Τζέιμς σημείωσε 25 πόντους, με τους 17 να έρχονται στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ μοίρασε και επτά ασίστ. Η ομάδα του Λ.Α., όμως, γνώρισε δεύτερη συνεχόμενη ήττα, μετά τη δραματική νίκη που είχε πετύχει στο Game 3. Ο Όστιν Ριβς επέστρεψε μετά από απουσία εννέα αγώνων λόγω τραυματισμού και είχε 22 πόντους μαζί με έξι ασίστ, όμως οι Λέικερς υπέπεσαν σε 15 λάθη, παρουσιάζοντας τη χειρότερη εικόνα τους στη σειρά.

Ο ΝτιΆντρε Έιτον πρόσθεσε 18 πόντους και 17 ριμπάουντ για τους γηπεδούχους, οι οποίοι συνεχίζουν να στερούνται τις υπηρεσίες του Λούκα Ντόντσιτς. Ο Σλοβένος σταρ παραμένει εκτός δράσης εξαιτίας τραυματισμού στον δικέφαλο μηριαίο.

Οι Ρόκετς διατήρησαν τον έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος του αγώνα και προηγήθηκαν με 87-74 περίπου έξι λεπτά πριν από το τέλος. Οι Λέικερς αντέδρασαν με σερί 11-1 και μείωσαν στους τρεις πόντους, όμως ο Ριντ Σέπαρντ πέτυχε κρίσιμο καλάθι και στη συνέχεια έκλεψε την μπάλα από τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, τελειώνοντας τη φάση με κάρφωμα.

Στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Τζέιμς αστόχησε σε τρίποντο που θα μπορούσε να αλλάξει την εξέλιξη της αναμέτρησης, με το Χιούστον να «κλειδώνει» τελικά τη νίκη.

Την ίδια στιγμή, οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ περιμένουν τον αντίπαλό τους στον επόμενο γύρο, έχοντας εξασφαλίσει την πρόκριση μετά τη «σκούπα» απέναντι στους Φοίνιξ Σανς.

