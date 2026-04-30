Αλόννησος: Σοκαριστικό ατύχημα με ναυτικό - Έπεσε από ύψος 7 μέτρων

Σοβαρός τραυματισμός ναυτικού σημειώθηκε χθες (29/4) το μεσημέρι στην Αλόννησο, όταν κατά τη διάρκεια εργασιών στο πλοίο Super Star II, ένας 41χρονος έπεσε από ύψος 6-7 μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Ο ναυτικός διακομίσθηκε με ελικόπτερο στη Λάρισα, προκειμένου να νοσηλευτεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Ο εργαζόμενος, έπεσε από ύψος 6-7 μέτρων, ενώ έκανε εργασίες στο πλοίο, που παρουσίασε μηχανική βλάβη, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά σε διάφορα σημεία του σώματός του, ενώ υπέστη κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η βλάβη στο πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο Βόλος – Σποράδες παρουσιάστηκε όταν κόπηκε το συρματόσχοινο του καταπέλτη, ενώ το Super Star II είχε αποπλεύσει από τη Σκόπελο με προορισμό την Αλόννησο.

Το πλοίο παρέμεινε στο λιμάνι της Αλοννήσου από τις 13.00, η βλάβη αποκαταστάθηκε και απέπλευσε για τον Βόλο στις 18.15.