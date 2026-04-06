Kρουαζιερόπλοιο προσάραξε σε ύφαλο στο νησί των Φίτζι όπου γυρίστηκε ο «Ναυαγός»

Τα συνεργεία διάσωσης στα Φίτζι εργάζονται για να αποτρέψουν μια διαρροή πετρελαίου μετά την προσάραξη ενός κρουαζιερόπλοιου στα ανοικτά του νησιού όπου γυρίστηκε η ταινία του 2000 «Ναυαγός» με τον Τομ Χανκς. Το πλοίο Fiji Princess της Blue Lagoon Cruises προσάραξε σε έναν ύφαλο κοντά στο ακατοίκητο νησί Monuriki το Σάββατο, σύμφωνα με την υπηρεσία θαλάσσιας διάσωσης των Φίτζι.

Οι 30 επιβάτες και τα 17 από τα 31 μέλη του πληρώματος αποβιβάστηκαν από το πλοίο την ίδια ημέρα. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί. Η Αρχή Ναυτικής Ασφάλειας των Φίτζι (Msaf) δήλωσε ότι οι αξιωματικοί της έφτασαν το Σάββατο για να αξιολογήσουν το πλοίο. «Οι αρχικοί έλεγχοι επιβεβαίωσαν ότι το σκάφος έχει υποστεί σοβαρές ζημιές στην πίσω αριστερή πλευρά του, συμπεριλαμβανομένης της περιοχής όπου βρίσκεται ο εξοπλισμός διεύθυνσης. Μέρος του σκάφους από κάτω έχει επίσης υποστεί ζημιές», δήλωσε εκπρόσωπος.

«Το πλοίο παρουσίασε επίσης βλάβη στον κινητήρα και αναφέρθηκε ότι είχε διαρροή νερού μετά την προσάραξη. Λόγω της θαλασσοταραχής και των ισχυρών κυμάτων, οι αξιωματικοί δεν μπόρεσαν να επιθεωρήσουν με ασφάλεια το σκάφος υποβρυχίως εκείνη την ώρα». Εκπρόσωπος της Msaf δήλωσε ότι η κύρια προτεραιότητα τη Δευτέρα ήταν η μείωση του κινδύνου ρύπανσης.

Το πλοίο μετέφερε περίπου 20.000 λίτρα ντίζελ. Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι αρχές είχαν μεταφέρει εξοπλισμό για τον εντοπισμό διαρροών πετρελαίου στην περιοχή «προληπτικά», αλλά ότι οι συνθήκες στη θάλασσα ήταν πολύ δύσκολες για να χρησιμοποιηθούν. «Κατά τη στιγμή της επιθεώρησης, δεν υπήρχαν ενδείξεις ότι οι δεξαμενές καυσίμων είχαν υποστεί ζημιά», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

Ομάδες διάσωσης εργάζονταν για την απομάκρυνση των καυσίμων και του πετρελαίου από το πλοίο, με τη βοήθεια ενός ειδικού διάσωσης από την Αυστραλία. Μόλις βελτιωθεί ο καιρός, θα ξεκινήσουν περαιτέρω εργασίες για την ασφαλή ανέλκυση του σκάφους, δήλωσε ο εκπρόσωπος.

«Κύρια ανησυχία της Msaf αυτή τη στιγμή είναι η ασφάλεια όλου του προσωπικού, η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος των Φίτζι και η διασφάλιση ότι οι προσπάθειες αντιμετώπισης θα συνεχιστούν με ασφάλεια», ανέφεραν. «Η Msaf θα συνεχίσει να συνεργάζεται στενά με τον χειριστή του σκάφους και όλες τις ομάδες αντιμετώπισης και θα παρέχει περαιτέρω ενημερώσεις, όπως απαιτείται».

Το νησί Μonuriki, περίπου 45 χλμ. δυτικά της πόλης Νάντι, ήταν η τοποθεσία γυρισμάτων της ταινίας «Nαυαγός» του 2000. Είναι μέρος της αλυσίδας νησιών Μαμανούκα, στην οποία γυρίζεται από το 2016 η αμερικανική εκδοχή του ριάλιτι σόου Survivor.

Η Blue Lagoon Cruises διαφημίζει το Fiji Princess ως αρκετά μικρό ώστε «να πλησιάζει τόσο κοντά στην ακτή που μπορούμε να το δέσουμε σε μια καρύδα και να κολυμπήσουμε μέχρι την παραλία». Οι επιβάτες και το πλήρωμα που εκκενώθηκαν μεταφέρθηκαν πίσω στο λιμάνι Ντεναράου. Το υπόλοιπο πλήρωμα βοηθούσε στις προσπάθειες διάσωσης και ήταν αγκυροβολημένο στο αδελφό πλοίο του Fiji Princess, Cougar, για λόγους ασφαλείας.