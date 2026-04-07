Ιρανικά ΜΜΕ: Αναφορές για εκρήξεις στο νησί Χαργκ

Σε αυτή τη δορυφορική φωτογραφία της Planet Labs PBC, φαίνεται το νησί Χαργκ του Ιράν στις 26 Φεβρουαρίου 2026

Το νησί Χαργκ στο Ιράν φαίνεται να δέχτηκε επίθεση, όπως μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, λίγες ώρες πριν λήξει η προθεσμία του τελεσίγραφου του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη για να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, μετέδωσε ότι μια μεγάλη έκρηξη έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα στην περιοχή του νησιού, το οποίο βρίσκεται στα Στενά του Ορμούζ και αποτελεί τον κύριο ενεργειακό κόμβο του Ιράν.

Σύμφωνα με ανάρτηση του πρακτορείου στο Telegram, «ο αμερικανο-σιωνιστικός εχθρός πραγματοποίησε αρκετές επιθέσεις στο νησί Χαργκ, ενώ ακούστηκαν και αρκετές εκρήξεις».

Iranian media report air strikes against Kharg island, southern Iran.

Οι αρχικές αναφορές φαίνεται να δείχνουν ότι ο κόμβος εξαγωγής πετρελαίου του νησιού επλήγη από τις επιθέσεις, κάτι που θα μπορούσε να παραλύσει τη ροή αργού πετρελαίου προς την περιοχή.

Το Χαργκ βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, περίπου 30 χιλιόμετρα από την ακτή του Ιράν, έχει έκταση περίπου 20 τ.χλμ και αποτελεί τον κεντρικό κόμβο πετρελαίου για το Ιράν. Στο νησί υπάρχουν τερματικοί σταθμοί πετρελαίου, δεξαμενές, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας και μονάδες αφαλάτωσης. Είναι το κύριο εξαγωγικό τερματικό της χώρας εδώ και δεκαετίες, και οι εξαγωγές μέσω του Χαργκ είναι ζωτικής σημασίας για το καθεστώς της Τεχεράνης, κυρίως προς την Κίνα.

Φρουροί της Επανάστασης: «Θα στερήσουμε από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο για χρόνια»

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν την Τρίτη ότι θα «στερήσουν το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους για χρόνια» αν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του να επιτεθεί σε σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και γέφυρες σε περίπτωση που τα Στενά του Ορμούζ δεν ανοίξουν.

Επίσης, εξέδωσαν μια νέα απειλή προς τα αραβικά κράτη του Κόλπου.

«Έχουμε επιδείξει μεγάλη αυτοσυγκράτηση και έχουμε λάβει υπόψη διάφορους παράγοντες κατά την επιλογή των στόχων, αλλά από εδώ και στο εξής όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν εξαλειφθεί», ανέφερε η δήλωση των Φρουρών της Επανάστασης.

