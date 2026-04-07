Το Ιράν εμφανίζει τον Τραμπ σαν καρικατούρα του Χίτλερ: «Η Αμερική θα καταστραφεί από αυτόν»

Οι Φρουροί της Επανάστασης κοινοποίησαν βίντεο, στο οποίο παρουσιάζουν νέους εκτοξευτές πυραύλων, οι οποίοι φέρουν ιδιαίτερα απειλητικά και επιθετικά μηνύματα προς τις ΗΠΑ και συγκεκριμένα προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως μεταδίδει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim, ο ταξίαρχος Ματζίντ Μουσάβι, Διοικητής της Αεροδιαστημικής Δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, δήλωσε ότι το Ιράν «θα διπλασιάσει όλες τις προηγούμενες επιθέσεις χρησιμοποιώντας νέα συστήματα εκτόξευσης για τους πυραύλους "Φατάχ" και "Καϊμπάρ Σεκάν"».

Οι εκτοξευτές φέρουν αυτοκόλλητα με την φωτογραφία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, έχοντας ένα μουστάκι που θυμίζει τον Χίτλερ, με την φράση: «Η Αμερική θα καταστραφεί από τον ίδιο τον Τραμπ».