Εφιαλτική προσομοίωση: Τι θα συμβεί στα πρώτα 30 λεπτά αν οι ΗΠΑ κηρύξουν πυρηνικό πόλεμο

Μία μελέτη του 2019, εκτίμησε ότι 34,1 εκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαιναν και 57,4 εκατομμύρια θα τραυματίζονταν τις πρώτες ώρες ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

  • Μια μελέτη του 2019 εκτιμά ότι 34,1 εκατομμύρια άνθρωποι θα πεθάνουν και 57,4 εκατομμύρια θα τραυματιστούν τις πρώτες ώρες ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.
  • Η προσομοίωση δείχνει ότι οι ΗΠΑ μπορούν να εκτοξεύσουν 400 διηπειρωτικούς πυραύλους LGM
  • 30 Minuteman III με βεληνεκές άνω των 6.000 μιλίων και μεγάλη ακρίβεια μέσα σε λίγα λεπτά.
  • Το ρωσικό σύστημα αντιποίνων «Dead Hand» είναι ημιαυτόματο και μπορεί να εξαπολύσει πυρηνικό πλήγμα ακόμη και αν η ρωσική ηγεσία καταστραφεί.
  • Οι πύραυλοι που βασίζονται σε υποβρύχια θα μπορούσαν να φτάσουν σε στόχους μέσα σε 10 έως 15 λεπτά, ενώ οι επίγειοι πύραυλοι των ΗΠΑ μπορούν να εκτοξευθούν μέσα σε 5 λεπτά από την προεδρική εντολή.
  • Τριάντα λεπτά μετά την έναρξη ενός πυρηνικού πλήγματος, το ρωσικό έδαφος εκτιμάται ότι θα είναι ακατοίκητο.
Το εφιαλτικό σενάριο ενός πυρηνικού πολέμου, δείχνει να παίρνει σάρκα και οστά με βάση και της τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, όπως η εκδοχή ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας, παραμένει πάντα στο τραπέζι.

Ένα βίντεο προσομοίωσης στο YouTube του καναλιού Modern Muscle, αποτυπώνει με ζοφερό τρόπο τι θα συμβεί κατά τα πρώτα 30 λεπτά εάν οι ΗΠΑ εξαπολύσουν οργανωμένη επίθεση στη Ρωσία.

Το λεγόμενο σχέδιο αντιποίνων της Ρωσίας με το «Dead Hand» - την ύπαρξη του οποίου υπενθύμισε πέρυσι ο Αναπληρωτής Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, σε μια προειδοποιητική βολή προς τον Ντόναλντ Τραμπ - έχει σχεδιαστεί για να αποτρέψει τις ΗΠΑ από το να εξαπολύσουν πυρηνικό πλήγμα.

Κρατείται σε μεγάλο βαθμό μυστικό, αλλά πιστεύεται ότι είναι ένα ημιαυτόματο σύστημα που θα εξαπολύσει πυρηνικό πλήγμα στις ΗΠΑ, ακόμη και αν η ρωσική ηγεσία εξοντωθεί από μια πυρηνική έκρηξη.

Με διάρκεια πάνω από 10 λεπτά, η προσομοίωση απεικονίζει 400 όπλα LGM-30 Minuteman III ICBM - ολόκληρο το οπλοστάσιό από διηπειρωτικούς κατευθυνόμενους πυραύλους με πυρηνική εκτόξευση - να εκτοξεύονται από σιλό προς τη Ρωσία.

«Αυτοί οι 400 πύραυλοι έχουν βεληνεκές άνω των 6.000 μιλίων και σχεδόν ακριβή ακρίβεια», αναφέρει ένα σύντομο επεξηγηματικό σημείωμα.

Θα εκτοξευθούν από υπόγεια σιλό πυραύλων στη Μοντάνα, τη Βόρεια Ντακότα, το Ουαϊόμινγκ, τη Νεμπράσκα και το Κολοράντο.

Τρομακτικά, κάθε κεφαλή διαθέτει πολύ μεγαλύτερη ισχύ από τις ατομικές βόμβες που στάλθηκαν στην Ιαπωνία στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και έφτανε στους στόχους της σε λιγότερο από μισή ώρα.

Εν τω μεταξύ, το οπλοστάσιο των ΗΠΑ περιλαμβάνει επίσης μερικούς σοβαρούς βαλλιστικούς πυραύλους Trident II - τα πιο καταστροφικά κομμάτια εξοπλισμού που έχουν στην κατοχή τους, που ταξιδεύουν με 18.000 μίλια/ώρα.

Αυτά θα εκτοξευθούν από υποβρύχια.

Ένας πύραυλος με βάση υποβρύχιο θα μπορούσε να φτάσει στη Ρωσία από τις ΗΠΑ σε μόλις 10 έως 15 λεπτά.

Οι αμερικανικοί πύραυλοι ξηράς μπορούν να εκτοξευθούν εντός πέντε λεπτών από την έκδοση προεδρικής απόφασης, ενώ οι πύραυλοι που βασίζονται σε υποβρύχια θα χρειαστούν 15 λεπτά για να ετοιμαστούν μετά την εντολή του Προέδρου των ΗΠΑ για την εκτόξευσή τους, σύμφωνα με την Ένωση Ανησυχούντων Επιστημόνων.

Σύμφωνα με την προσομοίωση, η Ρωσία θα χρειαζόταν έως και 16 λεπτά για να προετοιμάσει τις δυνάμεις της, αν και Ρώσοι αξιωματούχοι έχουν ισχυριστεί προηγουμένως ότι οι επίγειοι πύραυλοί τους μπορούν να είναι έτοιμοι για εκτόξευση μέσα σε δεκάδες δευτερόλεπτα από την εντολή του Πούτιν.

Σύμφωνα με έκθεση του Κογκρέσου του 2025, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας αποτελείται από 330 διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), 12 υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων (SSBN) με 192 βαλλιστικούς πυραύλους που εκτοξεύονται από υποβρύχια (SLBM) και 58 στρατηγικά βομβαρδιστικά.

Πιο πρόσφατα, υπήρξαν επίσης φήμες ότι η Ρωσία αναπτύσσει ένα πυρηνικό όπλο που θα μπορούσε να εκτοξευθεί από το διάστημα.

Αρκετά από τα όπλα του Τραμπ θα «κλείδωναν» στρατηγικές τοποθεσίες, όπως ο Στόλος του Ειρηνικού της Ρωσίας και άλλα τηλεπικοινωνιακά κέντρα.

Τριάντα λεπτά μετά την έναρξη το ρωσικό τοπίο εκτιμάται ότι θα καταστεί ακατοίκητο.

Το 2019, μια μελέτη εκτίμησε ότι 34,1 εκατομμύρια άνθρωποι θα πέθαιναν και 57,4 εκατομμύρια θα τραυματίζονταν τις πρώτες ώρες ενός πυρηνικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.

Οι χρήστες του YouTube δεν πείστηκαν ιδιαίτερα από αυτό το ζοφερό όραμα και δεν πείστηκαν από τη «μοιρολατρική» αντίδραση της Ρωσίας.

«Δεν νομίζω ότι η Ρωσία θα καθόταν απλώς εκεί περιμένοντας να τη χτυπήσουν τα πυρηνικά», σχολίασες ένας χρήστης.

«Είναι αμοιβαία εξασφαλισμένη καταστροφή, ανεξάρτητα από το πώς θα εξελιχθεί», ισχυρίστηκε κάποιος άλλος. «Για να παραφράσω την ταινία War Games, ο μόνος τρόπος για να κερδίσεις είναι να μην παίξεις το παιχνίδι».

