Ανησυχία βρετανικής κοινοβουλευτικής ομάδας για εξαναγκαστικό γάμο ανήλικης χριστιανής στο Πακιστάν

Μια βρετανική κοινοβουλευτική ομάδα εξέφρασε έντονη ανησυχία για την υπόθεση μιας χριστιανής κοπέλας, της Μαρίας Σαχμπάζ, η οποία φέρεται να απήχθη και να εξαναγκάστηκε σε γάμο στο Πακιστάν.

Ο γάμος κρίθηκε νόμιμος από το Ομοσπονδιακό Συνταγματικό Δικαστήριο του Πακιστάν, ωστόσο ο πατέρας της υποστηρίζει ότι η κόρη του ήταν ανήλικη την περίοδο εκείνη και ότι εξαναγκάστηκε να ασπαστεί το Ισλάμ.

Εδώ και δεκαετίες, κορίτσια από τις χριστιανικές και ινδουιστικές μειονότητες στο Πακιστάν στοχοποιούνται από μεγαλύτερους μουσουλμάνους άνδρες, με καταγγελίες για βιασμούς, εξαναγκαστικές μεταστροφές θρησκείας και εξαναγκαστικούς γάμους.

Σε δημόσια ανακοίνωσή της, η Διακομματική Κοινοβουλευτική Ομάδα για τις Μειονότητες στο Πακιστάν (APPG) ανέφερε ότι, παρότι σέβεται την κυριαρχία του πακιστανικού δικαστικού συστήματος, υπάρχει «ένα ευρύτερο και καλά τεκμηριωμένο μοτίβο καταγγελιών σχετικά με απαγωγές, εξαναγκαστικές μεταστροφές και γάμους κοριτσιών από θρησκευτικές μειονότητες, ιδιαίτερα χριστιανών και ινδουιστών».

Τα μέλη των μειονοτήτων σε τέτοιες υποθέσεις συχνά αντιμετωπίζουν σοβαρά νομικά και κοινωνικά εμπόδια στην αναζήτηση δικαιοσύνης, ενώ τα δικαστήρια συχνά φαίνεται να ευνοούν τους δράστες.

Ο λόρδος Άλτον, συμπρόεδρος της ομάδας, δήλωσε: «Η προστασία των παιδιών και η διασφάλιση των θρησκευτικών μειονοτήτων αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που αναγνωρίζονται σε όλα τα νομικά συστήματα. Οι καταγγελίες για εξαναγκαστικούς γάμους και μεταστροφές, ιδιαίτερα όταν εμπλέκονται ανήλικοι, απαιτούν το υψηλότερο επίπεδο ελέγχου, διαφάνειας και ευαισθησίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι απονέμεται δικαιοσύνη και ότι αυτό γίνεται εμφανές».

Η ομάδα κάλεσε τις αρχές του Πακιστάν να διασφαλίσουν ότι όλες οι καταγγελίες για εξαναγκαστικούς γάμους, ιδιαίτερα όσες αφορούν ανήλικους, θα διερευνώνται πλήρως και ότι οι νόμοι θα εφαρμόζονται.

Παράλληλα, ζήτησε ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την προστασία των θρησκευτικών μειονοτήτων στο Πακιστάν.

Σε ξεχωριστή παρέμβαση, η ίδια ομάδα έθεσε και το ζήτημα των χριστιανών κατοίκων παραγκουπόλεων που απειλούνται με έξωση, επισημαίνοντας ότι η φτώχεια και οι διακρίσεις στην αγορά κατοικίας τούς αφήνουν χωρίς ρεαλιστικές εναλλακτικές στέγασης.