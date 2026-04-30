Θεσσαλονίκη: Στο νοσοκομείο δύο αστυνομικοί μετά από σύγκρουση αυτοκινήτου με μηχανή ΔΙ.ΑΣ.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα τςη Πέμπτης (30/4) όταν ΙΧ όχημα συγκρούστηκε με υπηρεσιακό δίκυκλο της Ελληνικής Αστυνομίας στη Θεσσαλονίκη.

Όπως αναφέρει το thestival.gr, υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, περίπου στις 17:30 στην οδό Παλαιού Σταθμού 14 συγκρούστηκε ΙΧ όχημα με δίκυκλο πιθανότατα της ομάδας ΔΙΑΣ. Εξαιτίας της σύγκρουσης τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί που επέβαιναν στη μηχανή.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Τροχαίας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι δύο τραυματίες αστυνομικοί διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Τα αίτια του ατυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

