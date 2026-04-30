Κίνηση: «Απέραντο» πάρκινγκ η Αττική Οδός - Μεγάλες καθυστερήσεις στον Κηφισό

«Κόλαση» επικρατεί από το μεσημέρι της Πέμπτης (30/4) στους δρόμους της Αττικής, με αρκετούς να ξεκινούν από σήμερα τις αποδράσεις τους για το τριήμερο της Πρωτομαγιάς.

Ποια σημεία είναι στο «κόκκινο»

Κυκλοφοριακό «κομφούζιο» επικρατεί από το μεσημέρι της Πέμπτης στην Περιφερειακή Υμηττού και την Ατιτκή Οδό, με τα οχήματα να σχηματίζουν ουρές χιλιομέτρων. Στο ρεύμα προς Ελευσίνα, καταγράφονται καθυστερήσεις άνω των 45 λεπτών από την Παιανία έως την Κηφισίας, επηρεάζοντας σημαντικά τη ροή των οχημάτων στο συγκεκριμένο τμήμα.

Παράλληλα, στον περιφερειακό Υμηττού, στο ίδιο ρεύμα προς Ελευσίνα, παρατηρούνται καθυστερήσεις 15 έως 20 λεπτών από την Αγία Παρασκευή έως την Κηφισίας, με αυξημένη συμφόρηση σε διάφορα σημεία.

Πηγή: Newsbomb

Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο, όπου καταγράφονται καθυστερήσεις 25 έως 30 λεπτών από τη Φυλή έως την Κηφισιάς.

Την ίδια ώρα στο Κηφισό μεγάλη είναι η κίνηση στο ρεύμα προς Λαμία, με τα προβλήματα να ξεκινούν από το ύψος του Φαλήρου και να φτάνουν μέχρι και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. Στην κάθοδο του Κηφισού η εικόνα είναι καλύτερη καθώς καθυστερήσεις υπάρχουν μόνο στην είσοδο της Αττικής Οδού στην Μεταμόρφωση.

Eurokinissi

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι οδηγοί και στην Λεωφόρο Αθηνών, με την κίνηση να ξεκινά από το ύψος του Δαφνί και να φτάνει μέχρι και τον Σκαραμαγκά.

Όσον αφορά την Λεωφόρο Κηφισιάς, η κίνηση στο ρεύμα ανόδου να ξεκινά από την συμβολή της με την Λεω. Αλεξάνδρας και να φτάνει μέχρι μέχρι και την Πεντέλη.

Προβλήματα υπάρχουν επίσης και στο κέντρο της Αθήνας. Οι σημαντικότερες καθυστερήσεις είναι σε Αλεξάνδρας, Μεσογείων, Κατεχάκη (ρεύμα από Ηλιούπολη ), Βασ. Κωνσταντίνου, Αχιλλέως, Λ. Συγγρού (άνοδος), Λ. Βεΐκου, Λ. Βουλιαγμένης.

