Up FM Festival: Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali στην Πάτρα

Έρχεται με το πιο δυνατό line up στις 23 Μαΐου

Οι φοιτητές που εκφράζουν τη νέα γενιά αλλά απευθύνονται σε όλη την πόλη, για 4η χρονιά, ξεκινούν με τον πιο δυνατό τρόπο τη φεστιβαλική περίοδο.

ΠΟΥ;

Στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα. Με φόντο το νεοκλασικό κτίριο που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ πια, με όλη την πόλη εκει, με φοίνικες out of nowhere και γύρω γύρω μπαλκόνια πολυκατοικιών. Το δικό μας καλοκαίρι μέσα στην καρδιά του αστικού τοπιου.

ΠΟΤΕ;

Σάββατο 23 Μαΐου. Τρία χρόνια τώρα, το UP FM FESTIVAL φέρνει το καλοκαίρι. Και φέτος λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται - σας το λέμε πρώτοι.

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ;

Γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι σκέτη ποίηση.

Αλλά κυρίως για τρεις λόγους που μιλούν από μόνοι τους και η συνύπαρξη τους είναι το κλειδί - Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali.

Εδώ θα ακούσεις τον Φοίβο Δεληβοριά, και το δικό του "threesome", να σου λέει για Εκείνη που σου 'χει κολλήσει, να σου θυμίζει ότι ίσως κι εσύ να είσαι Μπάσταρδος Γιός λίγο πριν αρχίσει η εξεταστική, να σε καλεί στα blues με το πιο όμορφο Χάλια και να σε συγκινεί με τη μουσική του σε ό,τι φάση και ηλικία κι αν είσαι.Από τον Θολό Καθρέφτη του Stolen Mic, στον Καθρέφτη του Φοίβου Δεληβοριά τελικά δεν έχει και τόσο μεγάλη απόσταση. Το UP FM FESTIVAL το πιστεύει και σας καλεί να το δείτε κι εσείς.

Είπαμε οι λόγοι είναι τρεις - αμέσως πριν βγει ο Φοίβος Δεληβοριάς, θα μπούμε στο Πόρταλ του Stolen Mic. Ο ράπερ που εκφράζει καλύτερα από τον κάθε έναν τους σημερινούς φοιτητές, έρχεται με το δικό του Υπεραστρικό για να μας πείσει ότι το φεστιβάλ αυτό χωράει όλα τα είδη και τα κάνει όλα να "κολλούν". Γίνεται μαχαίρι στην αιώνια συνθήκη της σιωπής και μαζί με τον DJ Burn One μας παρουσιάζει τον νέο του δίσκο.

Σε αυτό το φεστιβάλ θα έρθεις από νωρίς. Γιατί; Γιατί η Cilia Katrali υποσχέθηκε ένα μεγάλο καλοκαίρι με το Γιασεμί της και δεν μπορεί να λείπει από το φεστιβάλ που το φέρνει. Το UP FM FESTIVAL, πιστό στην αγάπη του για την indie σκηνή, καλεί την Cilia με τα πατίνια της που πάνε στο φεγγάρι και τη μοναδική της ενέργεια για να ανοίξει τη βραδιά.

UP FM FESTIVAL - Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΦΕΤΟΣ

Είναι το φεστιβάλ που διοργανώνεται από τους φοιτητές που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM, και έχει γίνει πλέον ένα ετήσιο ραντεβού στην πόλη και ένα event για το οποίο όλοι ανυπομονούν.

Σίγουρα το είχες ακούσει πέρσι, με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό, τους Super Stereo και πολλά άλλα ονόματα, ξεπέρασε συνολικά τα 4000 άτομα σε προσέλευση στο διήμερο. 3 χρονιές, κάθε φορά και πιο δυνατό, check it out.

Ξέρεις πηγαίνοντας ότι θα ζήσεις μια βραδιά με αυθεντική ενέργεια, πολυσυλλεκτικό line up, πρόταση, χορό, χρώματα και θα είσαι και εσύ μέρος ενός κοινού παλμού στην καρδιά της πόλης. Στο UP FM FESTIVAL θα τα βρεις όλα και θα κολλήσεις. Και θα τα βρεις φυσικά όλα στημένα DIY από φοιτητές.

Φέρε τον φίλο σου, τη φίλη σου, τον σκύλο σου, τη μάνα σου, τον γείτονα σου, φέρε εσένα με την καλύτερη σου διάθεση και όλα τα άλλα τα έχουμε φροντίσει εμεις.

Το UP FM FESTIVAL σε θέλει εκεί, όπου κι αν είσαι, όπως ακριβώς είσαι!

18:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια Μαΐου - Η τιμή του «πράσινου» και του «μπλε»

18:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

18:17ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στα Σελλά: Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής στο σημείο

18:15ANNOUNCEMENTS

Up FM Festival: Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali στην Πάτρα

18:14ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρτίνεθ: «Σύλλογος γίγαντας ο Παναθηναϊκός, στο χέρι μας να παραμείνουμε συγκεντρωμένοι»

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Υποκλοπές: Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών ζητά παραίτηση Τζαβέλλα

18:11ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Ποιοι δρόμοι έκλεισαν

18:00ANNOUNCEMENTS

ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Περισσότερα από 26 εκατομμύρια ευρώ σε κέρδη μοίρασε την προηγούμενη εβδομάδα

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

17:47LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος ήρωας βάζει τέλος στη ζωή του

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ίλιον: Οι μανιασμένες φλόγες καταπίνουν το κατάστημα

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

17:16ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Αποδοκιμασίες κατά Στάρμερ όταν επισκέφθηκε το σημείο της χθεσινής επίθεσης εναντίον Εβραίων στο Λονδίνο

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

17:02ΚΟΣΜΟΣ

Νέα επίθεση Τραμπ σε Μερτς: Να ασχοληθεί περισσότερο με τη διαλυμένη χώρα του

17:01ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: 15χρονος χάκερ έκλεψε τα δεδομένα εκατομμυρίων πολιτών - Προσπάθησε να τα πουλήσει στο «σκοτεινό διαδίκτυο»

16:59ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: «Εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού συστήματος προς όφελος της κοινωνίας»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
15:49ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα ανταλλακτικών στο Ίλιον – Επεκτάθηκε και σε διαμερίσματα

17:33ΚΟΣΜΟΣ

Πτώση λεωφορείου στον Σηκουάνα: «Ακούσαμε φωνές, είδαμε ανθρώπους στο νερό» - Συγκλονίζουν αυτόπτες μάρτυρες

12:55ΕΛΛΑΔΑ

Κωσταλέξι στους Αμπελόκηπους: Τέσσερις ηλικιωμένες γυναίκες σε άθλιες συνθήκες με δυσοσμία από ζώα, ληγμένα φαγητά και χωρίς φαρμακευτική αγωγή

15:47ΚΟΣΜΟΣ

Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους – Βίντεο

17:25ΕΛΛΑΔΑ

Μακρίσια: Την Παρασκευή το τελευταίο «αντίο» στον 13χρονο που σκοτώθηκε σε τροχαίο με το πατίνι

17:09ΕΛΛΑΔΑ

Μαρτυρία για τη φωτιά στο Ίλιον: «Η φωτιά ήταν ανεξέλεγκτη, ακουγόντουσαν εκρήξεις»

11:42ΕΛΛΑΔΑ

«Αγλαΐτσα μας… καλό ταξίδι στο φως…» - Θρηνεί η Κρήτη τον χαμό της 12χρονης στην Μεσαρά

17:26ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο από τη φωτιά στο Ίλιον: Οι μανιασμένες φλόγες καταπίνουν το κατάστημα

17:47ΚΟΣΜΟΣ

Influencer: Η καθημερινή κατανάλωση αυτού του συνηθισμένου φαγητού παραλίγο να τη δηλητηριάσει

06:52ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχεται εντυπωσιακή άνοδος της θερμοκρασίας - Τάση για πρώτο θερμό επεισόδιο τον Μάιο

16:45ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κατάστημα στο Ίλιον: Υπεράνθρωπες προσπάθειες κατάσβεσης και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής - Φωτογραφίες και βίντεο

16:38ΕΛΛΑΔΑ

Πυροβολισμοί στον ΕΦΚΑ: Στη φυλακή ο 89χρονος πιστολέρο με την καραμπίνα

17:29ΚΟΣΜΟΣ

Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

07:40ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις κατά 2,6% - Αναλυτικοί πίνακες με τους δικαιούχους

15:59LIFESTYLE

Το Σόι σου: Η απόφαση του καναλιού για τη σειρά

17:47LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας spoiler: Ποιος ήρωας βάζει τέλος στη ζωή του

15:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός Πρωτομαγιάς: Ψυχρή εισβολή φέρνει βουτιά του υδράργυρου σε Αθήνα και άλλες πόλεις -Πότε ανεβαίνει η θερμοκρασία

15:38ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ντοκουμέντο: Αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αφοπλίζει και συλλαμβάνει διαρρήκτη που του επιτέθηκε με κατσαβίδι

17:54ΕΛΛΑΔΑ

Πάργα: Ανήλικοι απείλησαν με σουγιά μαθήτρια μέσα σε σχολικό λεωφορείο

09:20ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεκινάει η «ψυχρή εισβολή» από τα Βαλκάνια - Πόσο θα διαρκέσει το κρύο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ