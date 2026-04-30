Up FM Festival: Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali στην Πάτρα

Οι φοιτητές που εκφράζουν τη νέα γενιά αλλά απευθύνονται σε όλη την πόλη, για 4η χρονιά, ξεκινούν με τον πιο δυνατό τρόπο τη φεστιβαλική περίοδο.

ΠΟΥ;

Στον Κήπο του Σκαγιοπουλείου, στην Πάτρα. Με φόντο το νεοκλασικό κτίριο που χαρακτηρίζει το φεστιβάλ πια, με όλη την πόλη εκει, με φοίνικες out of nowhere και γύρω γύρω μπαλκόνια πολυκατοικιών. Το δικό μας καλοκαίρι μέσα στην καρδιά του αστικού τοπιου.

ΠΟΤΕ;

Σάββατο 23 Μαΐου. Τρία χρόνια τώρα, το UP FM FESTIVAL φέρνει το καλοκαίρι. Και φέτος λοιπόν, το καλοκαίρι έρχεται - σας το λέμε πρώτοι.

ΓΙΑΤΙ ΔΕ ΘΑ ΛΕΙΠΕΙΣ;

Γιατί αυτό το φεστιβάλ είναι σκέτη ποίηση.

Αλλά κυρίως για τρεις λόγους που μιλούν από μόνοι τους και η συνύπαρξη τους είναι το κλειδί - Φοίβος Δεληβοριάς, Stolen Mic, Cilia Katrali.

Εδώ θα ακούσεις τον Φοίβο Δεληβοριά, και το δικό του "threesome", να σου λέει για Εκείνη που σου 'χει κολλήσει, να σου θυμίζει ότι ίσως κι εσύ να είσαι Μπάσταρδος Γιός λίγο πριν αρχίσει η εξεταστική, να σε καλεί στα blues με το πιο όμορφο Χάλια και να σε συγκινεί με τη μουσική του σε ό,τι φάση και ηλικία κι αν είσαι.Από τον Θολό Καθρέφτη του Stolen Mic, στον Καθρέφτη του Φοίβου Δεληβοριά τελικά δεν έχει και τόσο μεγάλη απόσταση. Το UP FM FESTIVAL το πιστεύει και σας καλεί να το δείτε κι εσείς.

Είπαμε οι λόγοι είναι τρεις - αμέσως πριν βγει ο Φοίβος Δεληβοριάς, θα μπούμε στο Πόρταλ του Stolen Mic. Ο ράπερ που εκφράζει καλύτερα από τον κάθε έναν τους σημερινούς φοιτητές, έρχεται με το δικό του Υπεραστρικό για να μας πείσει ότι το φεστιβάλ αυτό χωράει όλα τα είδη και τα κάνει όλα να "κολλούν". Γίνεται μαχαίρι στην αιώνια συνθήκη της σιωπής και μαζί με τον DJ Burn One μας παρουσιάζει τον νέο του δίσκο.

Σε αυτό το φεστιβάλ θα έρθεις από νωρίς. Γιατί; Γιατί η Cilia Katrali υποσχέθηκε ένα μεγάλο καλοκαίρι με το Γιασεμί της και δεν μπορεί να λείπει από το φεστιβάλ που το φέρνει. Το UP FM FESTIVAL, πιστό στην αγάπη του για την indie σκηνή, καλεί την Cilia με τα πατίνια της που πάνε στο φεγγάρι και τη μοναδική της ενέργεια για να ανοίξει τη βραδιά.

UP FM FESTIVAL - Ο,ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΡΕΙΣ ΠΡΙΝ ΕΡΘΕΙΣ ΦΕΤΟΣ

Είναι το φεστιβάλ που διοργανώνεται από τους φοιτητές που αποτελούν την πολιτιστική ομάδα του UP FM, και έχει γίνει πλέον ένα ετήσιο ραντεβού στην πόλη και ένα event για το οποίο όλοι ανυπομονούν.

Σίγουρα το είχες ακούσει πέρσι, με τον Παύλο Παυλίδη, τον Εθισμό, τους Super Stereo και πολλά άλλα ονόματα, ξεπέρασε συνολικά τα 4000 άτομα σε προσέλευση στο διήμερο. 3 χρονιές, κάθε φορά και πιο δυνατό, check it out.

Ξέρεις πηγαίνοντας ότι θα ζήσεις μια βραδιά με αυθεντική ενέργεια, πολυσυλλεκτικό line up, πρόταση, χορό, χρώματα και θα είσαι και εσύ μέρος ενός κοινού παλμού στην καρδιά της πόλης. Στο UP FM FESTIVAL θα τα βρεις όλα και θα κολλήσεις. Και θα τα βρεις φυσικά όλα στημένα DIY από φοιτητές.

Φέρε τον φίλο σου, τη φίλη σου, τον σκύλο σου, τη μάνα σου, τον γείτονα σου, φέρε εσένα με την καλύτερη σου διάθεση και όλα τα άλλα τα έχουμε φροντίσει εμεις.

Το UP FM FESTIVAL σε θέλει εκεί, όπου κι αν είσαι, όπως ακριβώς είσαι!