ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια Μαΐου - Η τιμή του «πράσινου» και του «μπλε»

Ο λόγος που δεν αυξάνονται τα τιμολόγια 

ΔΕΗ: Σταθερά τα τιμολόγια Μαΐου - Η τιμή του «πράσινου» και του «μπλε»
Η ΔΕΗ διατηρεί αμετάβλητες τις τιμές ενέργειας για τον Μάιο, παρά -όπως επισημαίνει- τη συνεχιζόμενη κρίση στη Μέση Ανατολή και τις πιέσεις που ασκεί στις διεθνείς αγορές.

Η επιχείρηση σημειώνει ότι οι μεγάλες επενδύσεις σε ΑΠΕ και η αυξημένη παραγωγή αντισταθμίζουν τις αυξήσεις των ορυκτών καυσίμων στη χονδρική αγορά ενέργειας και η ΔΕΗ συνεχίζει να κρατά χαμηλά τις τιμές, στηρίζοντας έμπρακτα τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ειδικότερα:

Η τιμή του κυμαινόμενου Γ1/Γ1Ν πράσινου οικιακού τιμολογίου για τον Μάιο παραμένει στα ίδια επίπεδα με τον Απρίλιο με χρέωση 0,138 Euro/kWh. Αντίστοιχα, η τιμή του κίτρινου κυμαινόμενου τιμολογίου myHome4All διατηρείται στα 0,1378 Euro/kWh, προσφέροντας μια εναλλακτική επιλογή για πελάτες που προτιμούν ευελιξία.

Η ΔΕΗ διατηρεί επίσης χωρίς αλλαγές τις χρεώσεις των σταθερών μπλε τιμολογίων της και για νέους πελάτες, κρατώντας διαθέσιμα όλα τα προγράμματα της κατηγορίας. Συγκεκριμένα, οι τιμές των ΔΕΗ myHomeEnter και ΔΕΗ myHomeOnline παραμένουν στα 0,145 Euro/kWh και 0,142 Euro/kWh αντίστοιχα, με χαμηλότερη χρέωση 0,132 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης.

Παράλληλα, το διετούς διάρκειας μπλε ΔΕΗ myHomeEnterTwo παραμένει στα 0,145 Euro/kWh και 0,095 Euro/kWh στη ζώνη μειωμένης κατανάλωσης, ενισχύοντας -όπως σημειώνεται- τη δυνατότητα μακροπρόθεσμου προγραμματισμού για τα νοικοκυριά.

Το σταθερό μπλε ΔΕΗ myHome Plan, που απευθύνεται σε νοικοκυριά που επιδιώκουν καλύτερο προγραμματισμό του κόστους ενέργειας, προσφέρει ενιαία μηνιαία χρέωση 60 Euro για ανταγωνιστικές και ρυθμιζόμενες χρεώσεις και εκκαθάριση ανά εξάμηνο.

Το ΔΕΗ myHome Maxima, το σταθερό μπλε πρόγραμμα για πελάτες με μεγάλες καταναλώσεις, προσφέρει σταθερή χρέωση 0,132 Euro/kWh για τις πρώτες 600 kWh και 0,092 Euro/kWh για την κατανάλωση άνω των 600 kWh.

Τέλος τα προϊόντα δυναμικής τιμολόγησης ΔΕΗ myHome Dynamic και ΔΕΗ myBusiness Dynamic δίνουν τη δυνατότητα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις με έξυπνο μετρητή να προσαρμόζουν την κατανάλωσή τους με βάση τις τιμές της αγοράς και να ελέγχουν αποτελεσματικότερα το ενεργειακό τους κόστος.

