Λογαριασμοί ρεύματος: Κάτω από τα 15 λεπτά/kWh τα τιμολόγια τον Απρίλιο

Snapshot Τον Απρίλιο, 11 σταθερά και 3 πράσινα τιμολόγια ρεύματος βρίσκονται κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι τιμές χονδρικής ρεύματος είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η συγκράτηση των τιμών οφείλεται σε χαμηλές διεθνείς τιμές φυσικού αερίου, αυξημένη συμμετοχή υδροηλεκτρικών και προσθήκη ΑΠΕ στο παραγωγικό δυναμικό.

Η αυτοσυγκράτηση της αγοράς συνέβαλε στον καθορισμό των χαμηλότερων τιμολογίων λιανικής τον Απρίλιο.

Παρά τη συμφωνία εκεχειρίας στον Κόλπο, οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές δεν αποκαθίστανται άμεσα και απαιτείται μόνιμη συμφωνία για σταθερότητα.

Κάτω από το όριο των 15 σεντς ανά κιλοβατώρα βρίσκονται 11 σταθερά («μπλε») τιμολόγια τον Απρίλιο, αλλά και τρία «πράσινα» (μεταξύ αυτών και της ΔΕΗ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής και το εργαλείο αποτύπωσης της λιανικής αγοράς energycost.gr.

Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, που επικαλείται και σχετικές τοποθετήσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα συναγερμού για τις τιμές του ρεύματος οι οποίες άλλωστε σε επίπεδο χονδρικής κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγές της αγοράς εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των τιμών, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στον Κόλπο, σημειώνοντας παράλληλα ωστόσο ότι οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, καθώς και ότι μετά την εκεχειρία θα πρέπει να υπάρξει και μόνιμη συμφωνία στην περιοχή του Κόλπου.

Οι λόγοι που συγκρατούνται οι τιμές ρεύματος

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, βασικές αιτίες για τη σχετική έως τώρα συγκράτηση των τιμών του ρεύματος είναι:

Οι χαμηλότερες - σε σύγκριση με τις διεθνείς τιμές των υγρών καυσίμων - αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες κυμαίνονταν στις αρχές Απριλίου στα 40 - 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο επίπεδο που βρίσκονταν και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, ενώ κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2022 είχαν φθάσει μέχρι και στα 250 ευρώ.

Η αυξημένη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό μείγμα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) το χειμώνα.

Η προσθήκη μονάδων ΑΠΕ στο παραγωγικό δυναμικό που οδηγεί σε περαιτέρω συγκράτηση των τιμών.

Σε επίπεδο λιανικής ρόλο έπαιξε και η αυτοσυγκράτηση της αγοράς κατά τον καθορισμό των τιμολογίων του Απριλίου.

