ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό

Μια από τις πιο εμβληματικές φανέλες στην ιστορία της, πρόσθεσε η ΑΕΚ στο Μουσείο Ιστορίας του συλλόγου. 

ΑΕΚ: Στο Μουσείο Ιστορίας η εμβληματική φανέλα του Ντέμη Νικολαΐδη από το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
Ο λόγος για τη φανέλα που φορούσε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο αξέχαστο ντέρμπι, ΑΕΚ – Ολυμπιακός, στις 13 Ιανουαρίου 1997.

Το συγκεκριμένο ντέρμπι έμεινε στην ιστορία, καθώς ήταν η πρώτη επιστροφή του Ντούσαν Μπάγεβιτς στη Νέα Φιλαδέλφεια, ως αντίπαλος. Η αναμέτρηση ήταν αρχικά προγραμματισμένη να διεξαχθεί στις 12 Ιανουαρίου, αλλά λόγω έντονης βροχόπτωσης, μεταφέρθηκε κατά μια ημέρα.

Η ΑΕΚ είχε νικήσει με σκορ 2-0, με τον Ντέμη Νικολαΐδη να σκοράρει το πρώτο γκολ στο 43ο λεπτό, ενώ το αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Χρήστος Κωστής στο 76’.

Τη φανέλα προσέφερε η οικογένεια του Προέδρου του ΔΣ της ΑΕΚ, Λευτέρη Ασλανίδη. Ο Νικολαΐδης την είχε δώσει στον πατέρα του, Ευάγγελο Ασλανίδη, ο οποίος τη δώρισε στο Μουσείο.

Η σχετική ανάρτηση του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ

«Ένα ενδιαφέρον νέο έκθεμα εμπλουτίζει εδώ και λίγες μέρες τη συλλογή του Μουσείου Ιστορίας της ΑΕΚ.

Ο κύριος Λευτέρης Ασλανίδης δώρισε τη φανέλα που φορούσε ο Ντέμης Νικολαΐδης στο ντέρμπι εναντίον του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια της 13ης Ιανουαρίου 1997.

Τη φανέλα είχε προσφέρει μετά τον νικηφόρο αγώνα ο ίδιος ο Ντέμης στον πατέρα του Λευτέρη, τον Πρόεδρο του ΔΣ της ΑΕΚ κατά τα τελευταία 13 χρόνια, κύριο Ευάγγελο Ασλανίδη».

