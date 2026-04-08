TikTok: Επένδυση – «μαμούθ» στη Φινλανδία για νέο κέντρο δεδομένων

Η TikTok σχεδιάζει να επενδύσει 1 δισ. ευρώ (1,16 δισ. δολάρια) για την κατασκευή δεύτερου κέντρου δεδομένων στη Φινλανδία μέσα σε λιγότερο από 1 χρόνο, καθώς μεταφέρει την αποθήκευση δεδομένων των Ευρωπαίων χρηστών εντός της ηπείρου, ανακοίνωσαν στελέχη της εταιρείας την Τετάρτη, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Reuters.

Η ανακοίνωση έρχεται καθώς η κινεζική μητρική της TikTok, ByteDance, απέφυγε τον Ιανουάριο την απαγόρευση στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω ανησυχιών για την προστασία δεδομένων, ενώ, οι ευρωπαϊκές χώρες εντείνουν την πίεση προς τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης να προστατεύουν τους ανήλικους από τους εθιστικούς αλγορίθμους τους.

Η TikTok ανέφερε ότι προχωρά σε νέα επένδυση ύψους 1 δισ. ευρώ για ένα data center με αρχική ισχύ 50 μεγαβάτ (MW) και συνολική δυνητική δυναμικότητα 128 MW, στη Λάχτι της νότιας Φινλανδίας.

Η επένδυση εντάσσεται στην «ευρωπαϊκή πρωτοβουλία κυριαρχίας δεδομένων» ύψους 12 δισ. ευρώ, η οποία παρέχει προηγμένες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων περισσότερων από 200 εκατομμυρίων Ευρωπαίων χρηστών, όπως σημείωσε η εταιρεία.

Η Φινλανδία έχει εξελιχθεί σε πόλο έλξης για κέντρα δεδομένων, με εταιρείες όπως η Microsoft και η Google να επιδιώκουν μείωση του ενεργειακού κόστους και επίτευξη κλιματικών στόχων, αξιοποιώντας το ψυχρό κλίμα, τη φθηνή και χαμηλών εκπομπών ηλεκτρική ενέργεια, καθώς και το σταθερό και φιλικό προς τις επιχειρήσεις ρυθμιστικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ωστόσο, Φινλανδοί πολιτικοί εξέφρασαν ανησυχίες για το πρώτο data center της TikTok στη χώρα, όταν το σχέδιο αποκαλύφθηκε από το Reuters τον Απρίλιο του περασμένου έτους.

Αν και το υπουργείο Άμυνας της Φινλανδίας είχε εγκρίνει την επένδυση το 2024, οι πολιτικοί δεν είχαν ενημερωθεί. Ο τότε υπουργός Οικονομικών Υποθέσεων, Βίλε Ρίντμαν, είχε ζητήσει την «επανεξέταση» του έργου, επικαλούμενος ζητήματα ασφάλειας και έλλειψη διαφάνειας.

Η TikTok ανέφερε ότι τα δεδομένα των Ευρωπαίων χρηστών της αποθηκεύονται σήμερα με ενισχυμένα μέτρα ασφαλείας σε τρία data centers στη Νορβηγία, την Ιρλανδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το πρώτο της κέντρο δεδομένων στη Φινλανδία, στην Κούβολα, αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του έτους, ενώ το δεύτερο έως το 2027.

Ο Δήμαρχος της Λάχτι χαιρέτισε τη νέα επενδυτική απόφαση. «Για τη Λάχτι, η επένδυση είναι ιδιαίτερα σημαντική, είμαστε ικανοποιημένοι που έχει υπογραφεί η βασική συμφωνία μίσθωσης και ότι το έργο προχωρά σύμφωνα με τον σχεδιασμό», τόνισε ο Νίκο Κιουναράινεν.