ΗΠΑ: Δημοκρατικοί πιέζουν για την καθαίρεση του Τραμπ με την 25η τροπολογία του Συντάγματος

Πάνω από 70 Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν την εφαρμογή της 25ης τροπολογίας του αμερικανικού συντάγματος για την απομάκρυνση του Τραμπ από το αξίωμα εν μέσω πολέμου

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

  • Πάνω από 70 Δημοκρατικοί βουλευτές ζητούν την εφαρμογή της 25ης τροπολογίας για την απομάκρυνση του Τραμπ λόγω απειλητικών αναρτήσεών του σχετικά με το Ιράν.
  • Οι Δημοκρατικοί επιδιώκουν να περάσουν ψήφισμα για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και να συγκαλέσουν ξανά τη Βουλή για αυτό το σκοπό.
  • Ο Τσακ Σούμερ δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί θα επιβάλουν ψηφοφορία για τις πολεμικές εξουσίες όταν το Κογκρέσο επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα.
  • Η 25η τροπολογία επιτρέπει στον αντιπρόεδρο και το υπουργικό συμβούλιο να κηρύξουν τον πρόεδρο ανίκανο να ασκήσει τα καθήκοντά του και να τον απομακρύνουν από το αξίωμα.
  • Ακόμα και ορισμένοι σύμμαχοι και δεξιοί σχολιαστές του Τραμπ εξέφρασαν ανησυχίες και στήριξαν την επίκληση της 25ης τροπολογίας.
Οι ηγέτες των Δημοκρατικών εντείνουν την προσπάθειά τους για να σταματήσει ο πόλεμος που κήρυξαν οι ΗΠΑ και το Ισράηλ στο Ιράν, μετά από αρκετές ημέρες κλιμάκωσης που κορυφώθηκαν με την προσωρινή εκεχειρία το βράδυ της Τρίτης. Τους τελευταίους μήνες, πολλά ψηφίσματα για τις πολεμικές εξουσίες απέτυχαν στο Κογκρέσο, αφού ορισμένοι Δημοκρατικοί συμπαρατάχθηκαν με τους Ρεπουμπλικάνους. Ωστόσο, οι επιθετικές κινήσεις του Τραμπ αυτή την εβδομάδα -συμπεριλαμβανομένης μιας ανάρτησης στο Truth Social που ανέφερε ότι «ένας ολόκληρος πολιτισμός» θα μπορούσε να εξαλειφθεί εάν το Ιράν δεν συμφωνούσε με τις απαιτήσεις του, οδήγησαν πολλούς να αναλάβουν δράση.

«Χρειαζόμαστε ένα οριστικό τέλος στον απερίσκεπτο πόλεμο επιλογής του Ντόναλντ Τραμπ», δήλωσε στο CNN ο Χακίμ Τζέφρις, επικεφαλής της μειοψηφίας στη Βουλή, λίγο αφότου ο Τραμπ ανακοίνωσε την εκεχειρία με το Ιράν. «Οι Δημοκρατικοί της Βουλής απαίτησαν από τον Πρόεδρο Μάικ Τζόνσον να συγκαλέσει αμέσως τη Βουλή ξανά, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε ένα ψήφισμα για τις πολεμικές εξουσίες που θα τερματίσει οριστικά αυτή τη σύγκρουση».

Παρά τη διακοπή των εργασιών του Κογκρέσου, οι Δημοκρατικοί της Βουλής θα ζητήσουν ομόφωνη συναίνεση για να περάσει ένα ψήφισμα περί πολεμικών εξουσιών κατά τη διάρκεια της σημερινης Συνόδου, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει τις συζητήσεις. Ο βουλευτής Γκλεν Άιβι από το Μέριλαντ θα ηγηθεί της προσπάθειας και θα προσκαλέσει όλα τα μέλη που θα βρίσκονται στην Ουάσινγκτον την Πέμπτη να συμμετάσχουν. Ωστόσο, η πρόταση είναι απίθανο να πετύχει, καθώς μια και μόνο αντίρρηση θα εμπόδιζε την ομόφωνη συναίνεση και θα απαιτούσε από τους Δημοκρατικούς να επιδιώξουν επίσημη ψηφοφορία για το ψήφισμα.

Σε συνέντευξη Τύπου στη Νέα Υόρκη την Τετάρτη, ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής της μειοψηφίας της Γερουσίας, δήλωσε ότι οι Δημοκρατικοί στο Σώμα θα επιβάλλουν ψηφοφορία όταν το Κογκρέσο επιστρέψει την επόμενη εβδομάδα. «Αυτός ο πόλεμος μας έχει φέρει σε χειρότερη θέση σήμερα από ό,τι πριν ξεκινήσει», είπε, σημειώνοντας το κόστος του πολέμου και την επίδρασή του στις τιμές του φυσικού αερίου. «Αυτή είναι μια από τις χειρότερες στρατιωτικές και εξωτερικές πολιτικές ενέργειες που έχουν κάνει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες».

Εν τω μεταξύ, περισσότεροι από 70 Δημοκρατικοί ζητούν την επίκληση της 25ης τροπολογίας για την απομάκρυνση του Τραμπ από το αξίωμα, μετά τις απειλητικές αναρτήσεις του στο Truth Social. Το ξέσπασμα προκάλεσε ερωτήματα σχετικά με τη διαύγεια του προέδρου, αλλά και σοβαρές ανησυχίες σχετικά με το εάν θα υλοποιούσε τις απειλές του να βομβαρδίσει κρίσιμες υποδομές του Ιράν - κάτι που θα ισοδυναμούσε με εγκλήματα πολέμου βάσει του διεθνούς δικαίου.

Ορισμένοι νομοθέτες έχουν ζητήσει από το υπουργικό του συμβούλιο να επικαλεστεί την τροπολογία για να τον κηρύξει ακατάλληλο για το αξίωμα, άλλοι έχουν ζητήσει την παραπομπή και την καταδίκη του - και ορισμένοι έχουν ζητήσει και τα δύο. Ο γερουσιαστής Κρις Μέρφι από το Κονέκτικατ δήλωσε στο CNN την Τρίτη: «Κανένας πρόεδρος που έχει τον έλεγχο των αισθήσεών του δεν θα υποσχόταν δημόσια να εξαλείψει έναν ολόκληρο πολιτισμό». «Ο Τραμπ φαίνεται να μας οδηγεί σε ένα μονοπάτι μαζικών εγκλημάτων πολέμου. Αυτό είναι ένα μονοπάτι που δεν μπορούμε να αποδεχτούμε».

Η Ρο Χάνα, εκπρόσωπος της Καλιφόρνια, έγραψε την Τρίτη στο X: «Πρέπει να επικαλεστούμε την 25η Τροπολογία και να απομακρύνουμε τον Τραμπ. Η απειλή για εγκλήματα πολέμου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση του Συντάγματός μας και των Συμβάσεων της Γενεύης». Η Πραμίλα Τζαγιαπάλ, Δημοκρατική από την πολιτεία της Ουάσινγκτον, δήλωσε ότι ενώ ήταν «ανακουφισμένη που ο Τραμπ δεν κατέστρεψε έναν ολόκληρο πολιτισμό χθες βράδυ», η «αβάσιμη απειλή και ο παράνομος πόλεμός του καθιστούν σαφές ότι είναι ακατάλληλος να υπηρετήσει ως πρόεδρος».

Η απειλή του Τραμπ εξόργισε ακόμη και εκείνους που αποτελούσαν προηγουμένως την βασική βάση του Maga, ανάμεσά τους η πρώην βουλευτής Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, και δεξιούς σχολιαστές όπως οι Άλεξ Τζόουνς και Κάντας Όουενς .

«25η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ!!!» δημοσίευσε ο Γκριν, ένας ένθερμος σύμμαχος του Τραμπ που έγινε επικριτής του, στο X. «Ούτε μια βόμβα δεν έχει πέσει στην Αμερική. Δεν μπορούμε να σκοτώσουμε έναν ολόκληρο πολιτισμό. Αυτό είναι κακία και τρέλα». Ρεπουμπλικανοί βουλευτές εξέφρασαν επίσης ανησυχία για τις απειλές για πλήγματα σε αμάχους, αλλά το κόμμα έχει σε μεγάλο βαθμό παραμείνει σιωπηλό.

Η 25η τροπολογία του αμερικανικού Συντάγματος που επικυρώθηκε το 1967 -στον απόηχο της δολοφονίας του προέδρου Τζον Φ. Κένεντι το 1963- δίνει το δικαίωμα στον αντιπρόεδρο σε συνεργασία με την πλειοψηφία του υπουργικού συμβουλίου να κηρύξουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ «ανίκανο», εφόσον διαπιστώσουν ότι δεν έχει τη δυνατότητα να συνεχίσει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η εν λόγω τροπολογία έχει στόχο να προφυλάξει τη χώρα και το πολίτευμά της από την περίπτωση κατά την οποία ο πρόεδρος είναι ανίκανος να εκτελέσει τα καθήκοντά του αλλά αρνείται να εγκαταλείψει οικειοθελώς τα καθήκοντά του.

