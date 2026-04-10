Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Snapshot Η ΕΕ αύξησε σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού LNG από το έργο Yamal LNG στη Σιβηρία κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, λαμβάνοντας το 97% των φορτίων του έργου.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν περίπου 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ για φυσικό αέριο από το Yamal LNG το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η αύξηση των αγορών ρωσικού LNG συνδέεται με την κρίση καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Παρά την αύξηση εισαγωγών, η ΕΕ προγραμματίζει να εφαρμόσει απαγόρευση εισαγωγών ρωσικού LNG από τον Ιανουάριο του 2027.

Πάνω από τα δύο τρίτα των εισαγωγών LNG της ΕΕ προέρχονται σήμερα από τις ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026.

Η Ευρώπη έχει αυξήσει σημαντικά τις εισαγωγές ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου, δαπανώντας δισεκατομμύρια ευρώ σε αυτό. Οι αυξημένες αγορές συνδέονται με την κρίση καυσίμων που προκλήθηκε από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Αυτό αναφέρουν οι Financial Times.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, η ΕΕ έλαβε 69 από τα 71 φορτία φυσικού αερίου (97%) από το γιγαντιαίο έργο Yamal LNG στη Σιβηρία. Είκοσι πέντε από αυτά παραλήφθηκαν τον Μάρτιο - περισσότερα από ό,τι μόνο τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο. Συγκριτικά, την ίδια περίοδο το 2025 η ΕΕ έλαβε το 87% (68 φορτία). Τα υπόλοιπα φορτία προορίζονταν για την Ασία.

Σύμφωνα με στοιχεία του αναλυτικού ομίλου Kpler, οι εισαγωγές από το έργο Yamal LNG το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 17% στα 5 εκατομμύρια τόνους σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2025.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του δημοσιεύματος, τα κράτη μέλη της ΕΕ δαπάνησαν περίπου 2,88 δισεκατομμύρια ευρώ για φυσικό αέριο από αυτό το εργοστάσιο.

Ο Σεμπάστιαν Ρέττερς, εκπρόσωπος του περιβαλλοντικού μη κερδοσκοπικού οργανισμού Urgewald, δήλωσε στους FT ότι, κρίνοντας από τέτοιες αγορές μεγάλης κλίμακας, οι Ευρωπαίοι αγοραστές «δεν έχουν καμία επιθυμία να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσικό LNG». Πρόσθεσε ότι εάν η απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027, το Yamal LNG θα δυσκολευτεί να βρει άλλους αγοραστές.

Παρά ταύτα, η Ευρώπη δείχνει ελάχιστη επιθυμία να επανεξετάσει την απαγόρευση των εισαγωγών ρωσικού LNG, η οποία έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε ισχύ τον Ιανουάριο του 2027. Η απαγόρευση των βραχυπρόθεσμων εισαγωγών έχει ήδη τεθεί σε ισχύ.

Εν τω μεταξύ, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2026 δείχνουν ότι περισσότερα από τα δύο τρίτα των εισαγωγών LNG της ένωσης προέρχονται επί του παρόντος από τις ΗΠΑ.

