Οι τιμές του φυσικού αερίου καταρρέουν στα 45 ευρώ στο TTF μετά την κατάπαυση του πυρός

Οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν κατακόρυφα στο Χρηματιστήριο TTF του Άμστερνταμ μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Ο μπλε χρυσός έκλεισε στα 45,105 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 15,291%.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, παραμένει περίπου 31% ακριβότερος.

Αντίστοιχα, οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν κατά 16% μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Κατακόρυφη είναι η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά από εβδομάδες ανόδου. Το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια.

Το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου, ο χρυσός συνεχίζει την άνοδό του και το bitcoin επίσης εκτοξεύεται σε υψηλό τριών εβδομάδων.

Η Wall Street άνοιξε με άνοδο. Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 2,93% στις 47.949,83 μονάδες, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 3,37% στις 22.754,21 μονάδες και ο S&P 500 κέρδισε 2,56% στις 6.786,02 μονάδες.

ΔΝΤ: «Η ανάκαμψη μετά τον πόλεμο δεν θα είναι ούτε αυτόματη ούτε ταχεία»

«Όταν η σύγκρουση τερματίζεται και δίνει τη θέση της σε διαρκή ειρήνη, η οικονομική ανάκαμψη είναι εφικτή, αλλά δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε ταχεία». Αυτό αναφέρεται σε ένα κεφάλαιο των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε ζώνες συγκρούσεων, οι απώλειες στην οικονομική παραγωγή είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες από εκείνες που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές. Μετά τη σύγκρουση, εξηγούν, «κατά μέσο όρο, η παραγωγή ανακάμπτει, αλλά ο ρυθμός ανάκαμψης παραμένει μέτριος σε σύγκριση με τις απώλειες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα».