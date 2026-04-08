Οι τιμές του φυσικού αερίου καταρρέουν στα 45 ευρώ στο TTF μετά την κατάπαυση του πυρός

Οι αγορές καλωσορίζουν με ενθουσιασμό την κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων που συμφώνησε ο Τραμπ.

Οι τιμές του φυσικού αερίου καταρρέουν στα 45 ευρώ στο TTF μετά την κατάπαυση του πυρός

Οι τιμές του φυσικού αερίου έπεσαν κατακόρυφα στο Χρηματιστήριο TTF του Άμστερνταμ μετά τη συμφωνία εκεχειρίας που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ.

Ο μπλε χρυσός έκλεισε στα 45,105 ευρώ, σημειώνοντας πτώση 15,291%.

Σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν, παραμένει περίπου 31% ακριβότερος.

Αντίστοιχα, οι τιμές πετρελαίου υποχωρούν κατά 16% μετά τη συμφωνία των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν.

Κατακόρυφη είναι η πτώση των τιμών του πετρελαίου μετά από εβδομάδες ανόδου. Το αργό πετρέλαιο έχει υποχωρήσει κάτω από τα 100 δολάρια.

Το ευρώ ενισχύεται έναντι του δολαρίου, ο χρυσός συνεχίζει την άνοδό του και το bitcoin επίσης εκτοξεύεται σε υψηλό τριών εβδομάδων.

Η Wall Street ανοίγει με άνοδο, με τους DJs να σημειώνουν άνοδο 2,93%

Η Wall Street άνοιξε με άνοδο. Ο Dow Jones αυξήθηκε κατά 2,93% στις 47.949,83 μονάδες, ο Nasdaq σημείωσε άνοδο 3,37% στις 22.754,21 μονάδες και ο S&P 500 κέρδισε 2,56% στις 6.786,02 μονάδες.

ΔΝΤ: «Η ανάκαμψη μετά τον πόλεμο δεν θα είναι ούτε αυτόματη ούτε ταχεία»

«Όταν η σύγκρουση τερματίζεται και δίνει τη θέση της σε διαρκή ειρήνη, η οικονομική ανάκαμψη είναι εφικτή, αλλά δεν είναι ούτε αυτόματη ούτε ταχεία». Αυτό αναφέρεται σε ένα κεφάλαιο των Παγκόσμιων Οικονομικών Προοπτικών του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι ειδικοί εξηγούν ότι σε ζώνες συγκρούσεων, οι απώλειες στην οικονομική παραγωγή είναι στην πραγματικότητα μεγαλύτερες από εκείνες που σχετίζονται με χρηματοπιστωτικές κρίσεις ή φυσικές καταστροφές. Μετά τη σύγκρουση, εξηγούν, «κατά μέσο όρο, η παραγωγή ανακάμπτει, αλλά ο ρυθμός ανάκαμψης παραμένει μέτριος σε σύγκριση με τις απώλειες που υπέστησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου και ποικίλλει σημαντικά από χώρα σε χώρα».

23:32ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Η Εφές «φρέναρε» την Παρτιζάν στην επιστροφή του Λάρκιν – Η βαθμολογία

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δένδιας υπέγραψε συμφωνία με την ΕΤΕπ για την ενεργειακή αναβάθμιση των στρατοπέδων

23:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την τιμωρία ορισμένων χωρών του NATO λόγω μη στήριξης στον πόλεμο με το Ιράν

23:22ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε στην Κρήτη μια σπάνια εικόνα της Παναγίας από τον 18ο αιώνα

23:13ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι τιμές του φυσικού αερίου καταρρέουν στα 45 ευρώ στο TTF μετά την κατάπαυση του πυρός

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Τι γιορτάζουμε αύριο

22:50ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ράγιο Βαγιεκάνο – ΑΕΚ: «Θα παίξουμε για να γράψουμε ιστορία» | Οι δηλώσεις του Πινέδα

22:49ΚΟΣΜΟΣ

Βανς:Η εκεχειρία δεν περιλάμβανε τον Λίβανο»-«Αν παραβιάσουν τη συμφωνία, θα δουν σοβαρές συνέπειες»

22:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Επιμένει για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας – Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ

22:41ΚΟΣΜΟΣ

Γάζα: Τέσσερις νεκροί σε ισραηλινά πλήγματα - Νεκρός και δημοσιογράφος του Al Jazeera

22:32ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Δεν θα δικασθεί ο δολοφόνος της Ιρίνα Ζαρούτσκα - Κρίθηκε ψυχικά ανίκανος

22:23ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Θα ανοίξουν ξανά για τους πιστούς ο Πανάγιος Τάφος και οι χώροι λατρείας στην Ιερουσαλήμ

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ

22:03ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ολλανδία – Ελλάδα 11-14: Η Εθνική προκρίθηκε στην τελική φάση του World Cup

22:02ΚΟΣΜΟΣ

Σαουδική Αραβία: Drone στοχοθέτησε έναν μεγάλο πετρελαιαγωγό παρά την εκεχειρία

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

21:43ΚΟΣΜΟΣ

Γκαλιμπάφ: Παραβιάστηκαν τρεις ρήτρες της συμφωνίας - Η κατάπαυση του πυρός «δεν είναι λογική»

21:41ΥΓΕΙΑ

Μπορεί ένα ισχυρότερο εμβόλιο γρίπης να γίνει ασπίδα και για τη νόσο Αλτσχάιμερ;

21:33ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ατρόμητος – Κηφισιά 0-0: Η μάχη του Περιστερίου δεν είχε νικητή

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
19:57ΕΛΛΑΔΑ

Συγκλονίζει ο πατέρας του 15χρονου Χριστόφορου που έχασε τη ζωή του από διαδικτυακό challenge - «Αν ήξερα αυτά που ξέρω σήμερα, ο γιος μου θα ήταν παρών»

16:47ΚΑΙΡΟΣ

Πρόγνωση Κολυδά για καιρό του Πάσχα - Ποιοι θα σουβλίσουν με βροχές και ποιοι με ήλιο

17:57ΕΛΛΑΔΑ

Επέστρεψε νικητής ο Μάριος μετά τη μεταμόσχευση στο Τορίνο: «Η καρδιά μου δεν σταμάτησε ούτε λεπτό»

22:42ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG - Ιράν: Επιμένει για παραβιάσεις της συμφωνίας εκεχειρίας – Σφυροκοπά τον Λίβανο το Ισραήλ

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονίζει έφηβος για το τροχαίο που στοίχισε τη ζωή στους δύο κολλητούς του - «Γλίτωσα από θαύμα»

21:53ΚΟΣΜΟΣ

Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» φυλακίστηκε για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

23:04ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 9 Απριλίου: Μεγάλη γιορτή για την Ορθοδοξία - Τι γιορτάζουμε αύριο

17:12ΚΟΣΜΟΣ

«Ερπετά συνοριοφύλακες» στην Ινδία: Κροκόδειλοι, φίδια «φρουροί» κατά μήκος των συνόρων

21:03ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Λουτσέσκου: «Λύγισε» ο Ραζβάν για τον πατέρα του - «Λαοθάλασσα» στην Arena Nationala (βίντεο)

17:48ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Θεσσαλονίκη: Νεκρή 59χρονη που έπεσε από τον τρίτο όροφο πολυκατοικίας

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοφανής 15λεπτος καβγάς Κωνσταντοπούλου-Στραβελάκη σε απευθείας μετάδοση στο OPEN: «Μου κάνετε κάποια χάρη που είμαι εδώ;»

09:03ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε» ο καιρός του Πάσχα - Πώς θα σουβλίσουμε τον οβελία

23:24ΚΟΣΜΟΣ

WSJ: Ο Τραμπ εξετάζει την τιμωρία ορισμένων χωρών του NATO λόγω μη στήριξης στον πόλεμο με το Ιράν

22:14ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 8/4/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν τουλάχιστον 4,1 εκατ. ευρώ

17:43ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για άστατο σκηνικό μέχρι το Πάσχα - Πού αναμένονται βροχές

10:46WHAT THE FACT

Τι θα συμβεί αν σβήσει ο Ήλιος: Τα 8 δραματικά λεπτά για την ανθρωπότητα

10:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το «Ισλανδικό χαμηλό» έρχεται μέσα Απριλίου - Πώς θα επηράσει την Ελλάδα

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Αρνί στη σούβλα: Ποιο κομμάτι είναι «βόμβα» χοληστερόλης

21:14ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ: Βάζει στο «τραπέζι» την αποχώρηση από το ΝΑΤΟ - Έδωσε εξετάσεις και απέτυχε

20:09ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη - Κωνσταντόπουλος: Θα μηνύσω τον πρόεδρο της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ