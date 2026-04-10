Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

Η μελέτη ανέλυσε έξι ακραία κύματα καύσωνα σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, της Ταϊλάνδης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Πακιστάν και της Ισπανίας μεταξύ 2003 και 2024

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Έξι ακραία κύματα καύσωνα μεταξύ 2003 και 2024 σε πόλεις από έξι χώρες ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας για τον άνθρωπο.
  • Τα όρια θνησιμότητας είναι χαμηλότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, δείχνοντας ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σε εξέλιξη.
  • Πέντε από τα κύματα καύσωνα προκάλεσαν τουλάχιστον χίλιους θανάτους, με σημαντικές απώλειες σε πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Μέκκα και η Μπανγκόκ.
  • Το μοντέλο HEAT
  • Lim ανέδειξε ότι οι επικίνδυνες θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου μπορούν να είναι κάτω από το θεωρητικό όριο των 35 °C που θεωρούνταν όριο επιβίωσης.
  • Η μελέτη επισημαίνει την ανάγκη άμεσης προσαρμογής υποδομών και προστασίας των ομάδων υψηλού κινδύνου από τη συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.
Snapshot powered by AI

Μια ομάδα διεθνών ερευνητών διαπίστωσε ότι οι ακραίες καύσωνες έχουν ξεπεράσει τα όρια θνησιμότητας που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλή, δημιουργώντας συνθήκες αδύνατες για την επιβίωση του ανθρώπου το 2024.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Sarah Perkins-Kirkpatrick από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU), επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη προσαρμογής των υποδομών και προτεραιότητας στην προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nature Communications.

Η μελέτη ανέλυσε έξι ακραία κύματα καύσωνα σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, της Ταϊλάνδης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Πακιστάν και της Ισπανίας μεταξύ 2003 και 2024. Σε πέντε από αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον χίλια άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το κύριο εύρημα είναι ότι τα όρια θνησιμότητας μπορούν να επιτευχθούν σε θερμοκρασίες και υγρασίες σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως, πράγμα που σημαίνει ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Το μοντέλο HEAT-Lim, βασικό εργαλείο αυτής της ανάλυσης, επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια έξι καύσωνων που μελετήθηκαν — Μέκκα (Σαουδική Αραβία) και Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) το 2024, Φοίνιξ (Ηνωμένες Πολιτείες) το 2023, Mount Isa (Αυστραλία) το 2019, Larkana (Πακιστάν) το 2015 και Σεβίλλη (Ισπανία) το 2003— ξεπεράστηκαν τα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας που είναι θανατηφόρα, ακόμη και χωρίς να φτάσουν το θεωρητικό όριο των 35 °C θερμοκρασίας υγρού θερμομέτρου, το οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το φυσιολογικό όριο επιβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας , οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει τη «θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου» ως παράμετρο για τον καθορισμό της ανθρώπινης αντοχής στη ζέστη, καθώς αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Το μοντέλο HEAT-Lim, που αναπτύχθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εισάγει μια σημαντική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι τα όρια επιβίωσης είναι, στην πράξη, χαμηλότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Τα περιστατικά που εξετάστηκαν στην έρευνα αντιπροσώπευαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξηρού θερμομέτρου κυμάνθηκαν μεταξύ 41,53 °C στο Mount Isa και 46,73 °C στο Phoenix. Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστες θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου κυμάνθηκαν μεταξύ 24,32 °C στο Phoenix και 30,85 °C στο Larkana.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο: στη Σεβίλλη, το κύμα καύσωνα του 2003 αποτέλεσε προηγούμενο για τη μεσογειακή περιοχή· στη Λαρκάνα, η κρίση του 2015 κατέδειξε την ευπάθεια στη Νότια Ασία, ενώ το Φοίνιξ, με το ρεκόρ των 46,73 °C θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου το 2023, συμβολίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πόλεις του βόρειου ημισφαιρίου.

Η θνησιμότητα που συνδέεται με πόλεις όπως η Μπανγκόκ ή η Μέκκα, όπου καταγράφηκαν τουλάχιστον 1.000 θάνατοι κατά τη διάρκεια των καύσωνων του 2024, υπογραμμίζει τον αντίκτυπο σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Η καθηγήτρια Perkins-Kirkpatrick, από το Κέντρο Αριστείας για το Κλίμα του 21ου Αιώνα του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας και το ARC, τόνισε ότι τα δεδομένα καταρρίπτουν τη γενικευμένη αντίληψη σχετικά με τους κινδύνους της ζέστης:

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν δικαιολογημένα για τις πιθανές επιπτώσεις μελλοντικών καύσωνων καθώς συνεχίζεται η υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η έρευνά μας δείχνει ότι ήδη σήμερα, κατά τη διάρκεια των τρεχόντων επεισοδίων, επικρατούν συνθήκες ασυμβίβαστες με την επιβίωση».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:56ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα κλείνουν σήμερα καταστήματα και σούπερ μάρκετ

13:48LIFESTYLE

Πασχαλινή απόδραση στην Τήνο για Γιώργο Λιάγκα και Μαρία Αντωνά

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο στη Λαμία: Όχημα συγκρούστηκε με μηχανάκι ντελίβερι - Τραυματίστηκε ο διανομέας

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

13:06ΚΟΣΜΟΣ

Το YouTube απαγορεύει φιλοϊρανικό κανάλι που τρολάρει τον Ντόναλντ Τραμπ με βίντεο Lego

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

13:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Τα νεότερα - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Σε κλίμα κατάνυξης και συγκίνησης η Αποκαθήλωση στην Μονή Πεντέλης

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

12:42ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Γκεοργκίεβα: Εύσημα στην Ελλάδα - «Είναι στις κορυφαίες οικονομίες της Ευρωζώνης»

12:38ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ, το Μουντιάλ και τα καρτέλ ναρκωτικών του Μεξικού: Μια σιωπηλή συμφωνία για τους «gringo»

12:36ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Η ΕΕ αύξησε τις εισαγωγές ρωσικού LNG εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

12:29ΚΟΣΜΟΣ

Τα 15 δευτερόλεπτα που έμπλεξαν Μελάνια - Μακρόν στο σκάνδαλο Έπσταϊν

12:24ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Έκανε 11.000 μίλια σε 24 ώρες για τον... έρωτα

12:24ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μεγάλη Παρασκευή: «Διεμερίσαντο τα ιμάτιά μου εαυτοίς και επί τον ιματισμόν μου έβαλον κλήρον» - H σημασία της φράσης στη σημερινή πραγματικότητα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
11:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη εγγονή πασίγνωστου πολιτικού για κατοχή ναρκωτικών

08:48ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Πόσο θα άξιζαν σήμερα τα 30 αργύρια του Ιούδα;

10:03ΚΟΣΜΟΣ

Από τα γέλια στις κραυγές: Τρεις έφηβες πνίγηκαν για μία selfie σε καταρράκτη - Σκληρά πλάνα

12:39ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Κουσαθανάς: Στέφθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο θαλάσσιο σκι

07:24ΕΛΛΑΔΑ

Μεγάλη Παρασκευή: Τι ώρα ανοίγουν σούπερ μάρκετ και καταστήματα

07:05ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η Naval Group κατασκευάζει τις φρεγάτες FDI τόσο γρήγορα - Βίντεο

13:23ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που βανακι συγκρούεται με τραμ στο Καλαμάκι

09:54ΕΛΛΑΔΑ

Βίντεο ντοκουμέντο: Η στιγμή που Ρομά ξηλώνουν χαλκό από φανάρια σε γραμμές του ΟΣΕ

12:48WHAT THE FACT

Μεγάλη Παρασκευή: Γιατί «απαγορεύεται» να λουστούμε σήμερα - Τι αναφέρει το έθιμο

12:46ΕΛΛΑΔΑ

Ασφυκτική κίνηση στην Αττική Οδό με ουρές χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Ελευσίνα, μποτιλιάρισμα και στην Εθνική Αθηνών - Κορίνθου

11:02ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πάσχα με... καλοκαιράκι και μετά ξανά βροχές και καταιγίδες - Η πρόβλεψη Αρναούτογλου

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Έστειλαν σε 33 χρόνια νεκρό να πληρώσει τον... τάφο του!

13:41ΕΛΛΑΔΑ

Κακοποίηση βρέφους στον Πύργο: Το βασάνιζαν από τον Φεβρουάριο - 40 τραύματα και σβησμένα τσιγάρα

11:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

14:41LIFESTYLE

Άγιος Έρωτας: Ο Λεωνίδας θέλει τον Μαρκόπουλο νεκρό - Πότε θα δούμε τα νέα επεισόδια

12:35ΚΟΣΜΟΣ

Πρόεδρος Νότιας Κορέας: Δημοσίευσε βίντεο του 2024 με Ισραηλινούς στρατιώτες να ρίχνουν σορό από ταρατσα - «Παραβίαση του διεθνούς δικαίου»

11:40ΚΟΣΜΟΣ

Τραγικός εφηβικός έρωτας: Αυτοκτόνησε 19χρονος φοιτητής που βρήκε νεκρή την αγαπημένη του

13:05ΕΘΝΙΚΑ

Μέγα της θαλάσσης κράτος: Η Τουρκία προπαγανδίζει την δήθεν ισχύ της με την άσκηση «Γαλάζια Πατρίδα»

09:16ΚΑΙΡΟΣ

«Κλείδωσε»: Αυτός θα είναι ο καιρός του Πάσχα - Πού θα βρέχει

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Artemis II: «Σε μία πύρινη σφαίρα στην ατμόσφαιρα»: Πώς θα επιστρέψουν στη Γη αστροναύτες - Τα 120.000 μέτρα σε 3 λεπτά, το μπλάκ άουτ και οι 2.760 °C

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ