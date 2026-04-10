Έξι πρόσφατα κύματα καύσωνα ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια για τον άνθρωπο αποκαλύπτει μελέτη

Snapshot Έξι ακραία κύματα καύσωνα μεταξύ 2003 και 2024 σε πόλεις από έξι χώρες ξεπέρασαν τα θανατηφόρα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας για τον άνθρωπο.

Τα όρια θνησιμότητας είναι χαμηλότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως, δείχνοντας ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σε εξέλιξη.

Πέντε από τα κύματα καύσωνα προκάλεσαν τουλάχιστον χίλιους θανάτους, με σημαντικές απώλειες σε πυκνοκατοικημένες πόλεις όπως η Μέκκα και η Μπανγκόκ.

Το μοντέλο HEAT

Lim ανέδειξε ότι οι επικίνδυνες θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου μπορούν να είναι κάτω από το θεωρητικό όριο των 35 °C που θεωρούνταν όριο επιβίωσης.

Η μελέτη επισημαίνει την ανάγκη άμεσης προσαρμογής υποδομών και προστασίας των ομάδων υψηλού κινδύνου από τη συνεχιζόμενη υπερθέρμανση του πλανήτη.

Μια ομάδα διεθνών ερευνητών διαπίστωσε ότι οι ακραίες καύσωνες έχουν ξεπεράσει τα όρια θνησιμότητας που προηγουμένως θεωρούνταν ασφαλή, δημιουργώντας συνθήκες αδύνατες για την επιβίωση του ανθρώπου το 2024.

Η έρευνα, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτριας Sarah Perkins-Kirkpatrick από το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Αυστραλίας (ANU), επισημαίνει την επείγουσα ανάγκη προσαρμογής των υποδομών και προτεραιότητας στην προστασία των ομάδων υψηλού κινδύνου, σύμφωνα με δημοσίευμα του Nature Communications.

Η μελέτη ανέλυσε έξι ακραία κύματα καύσωνα σε πόλεις της Σαουδικής Αραβίας, της Ταϊλάνδης, των Ηνωμένων Πολιτειών, της Αυστραλίας, του Πακιστάν και της Ισπανίας μεταξύ 2003 και 2024. Σε πέντε από αυτά τα φαινόμενα, τουλάχιστον χίλια άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το κύριο εύρημα είναι ότι τα όρια θνησιμότητας μπορούν να επιτευχθούν σε θερμοκρασίες και υγρασίες σημαντικά χαμηλότερες από αυτές που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως, πράγμα που σημαίνει ότι οι σοβαρές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη σε εξέλιξη και επηρεάζουν δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Το μοντέλο HEAT-Lim, βασικό εργαλείο αυτής της ανάλυσης, επέτρεψε να διαπιστωθεί ότι κατά τη διάρκεια έξι καύσωνων που μελετήθηκαν — Μέκκα (Σαουδική Αραβία) και Μπανγκόκ (Ταϊλάνδη) το 2024, Φοίνιξ (Ηνωμένες Πολιτείες) το 2023, Mount Isa (Αυστραλία) το 2019, Larkana (Πακιστάν) το 2015 και Σεβίλλη (Ισπανία) το 2003— ξεπεράστηκαν τα όρια θερμοκρασίας και υγρασίας που είναι θανατηφόρα, ακόμη και χωρίς να φτάσουν το θεωρητικό όριο των 35 °C θερμοκρασίας υγρού θερμομέτρου, το οποίο μέχρι πρόσφατα θεωρούνταν το φυσιολογικό όριο επιβίωσης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας , οι επιστήμονες έχουν χρησιμοποιήσει τη «θερμοκρασία υγρού θερμομέτρου» ως παράμετρο για τον καθορισμό της ανθρώπινης αντοχής στη ζέστη, καθώς αντιπροσωπεύει τη χαμηλότερη θερμοκρασία που μπορεί να επιτευχθεί μέσω της εξάτμισης του ιδρώτα.

Το μοντέλο HEAT-Lim, που αναπτύχθηκε από κοινού από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ και το Κρατικό Πανεπιστήμιο της Αριζόνα, εισάγει μια σημαντική αναθεώρηση, υποστηρίζοντας ότι τα όρια επιβίωσης είναι, στην πράξη, χαμηλότερα από ό,τι είχε εκτιμηθεί προηγουμένως.

Τα περιστατικά που εξετάστηκαν στην έρευνα αντιπροσώπευαν ακραίες καιρικές συνθήκες. Οι μέγιστες θερμοκρασίες ξηρού θερμομέτρου κυμάνθηκαν μεταξύ 41,53 °C στο Mount Isa και 46,73 °C στο Phoenix. Από την άλλη πλευρά, οι μέγιστες θερμοκρασίες υγρού θερμομέτρου κυμάνθηκαν μεταξύ 24,32 °C στο Phoenix και 30,85 °C στο Larkana.

Η ανάλυση των δεδομένων δείχνει ότι το φαινόμενο είναι παγκόσμιο: στη Σεβίλλη, το κύμα καύσωνα του 2003 αποτέλεσε προηγούμενο για τη μεσογειακή περιοχή· στη Λαρκάνα, η κρίση του 2015 κατέδειξε την ευπάθεια στη Νότια Ασία, ενώ το Φοίνιξ, με το ρεκόρ των 46,73 °C θερμοκρασίας ξηρού θερμομέτρου το 2023, συμβολίζει την πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πόλεις του βόρειου ημισφαιρίου.

Η θνησιμότητα που συνδέεται με πόλεις όπως η Μπανγκόκ ή η Μέκκα, όπου καταγράφηκαν τουλάχιστον 1.000 θάνατοι κατά τη διάρκεια των καύσωνων του 2024, υπογραμμίζει τον αντίκτυπο σε πυκνοκατοικημένες πόλεις.

Η καθηγήτρια Perkins-Kirkpatrick, από το Κέντρο Αριστείας για το Κλίμα του 21ου Αιώνα του Εθνικού Πανεπιστημίου της Αυστραλίας και το ARC, τόνισε ότι τα δεδομένα καταρρίπτουν τη γενικευμένη αντίληψη σχετικά με τους κινδύνους της ζέστης:

«Πολλοί άνθρωποι ανησυχούν δικαιολογημένα για τις πιθανές επιπτώσεις μελλοντικών καύσωνων καθώς συνεχίζεται η υπερθέρμανση του πλανήτη, αλλά η έρευνά μας δείχνει ότι ήδη σήμερα, κατά τη διάρκεια των τρεχόντων επεισοδίων, επικρατούν συνθήκες ασυμβίβαστες με την επιβίωση».