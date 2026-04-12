Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ηθοποιός Τζον Νόλαν, θείος του Κρίστοφερ Νόλαν

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε το Σάββατο 11 Απριλίου, ο Τζον Νόλαν, βετεράνος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ήταν γνωστός τόσο για την πολυετή του πορεία στη σκηνή όσο και για τις συνεργασίες του με τους ανιψιούς του, τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και τον σεναριογράφο Τζόναθαν Νόλαν.

Πορεία στο θέατρο

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1938, ο Νόλαν ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο, συμμετέχοντας αρχικά στο Royal Court και στη συνέχεια στο Royal Shakespeare Company, όπου ερμήνευσε ρόλους σε κλασικά έργα. Αργότερα εντάχθηκε και στο National Theatre, συμβάλλοντας σε σημαντικές παραγωγές της εποχής.

Στη σκηνή ξεχώρισε και ως δημιουργός, γράφοντας και πρωταγωνιστώντας σε θεατρικές διασκευές έργων του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ενώ ερμήνευσε και ρόλους σε έργα συγγραφέων όπως ο Τενεσί Ουίλιαμς.

Συνεργασίες των Νόλαν

Στον κινηματογράφο, εμφανίστηκε σε ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν όπως το Following και το Dunkirk, ενώ συμμετείχε και στις παραγωγές του σύμπαντος του Batman (Batman Begins, The Dark Knight Rises), υποδυόμενος στέλεχος της Wayne Enterprises.

Ρόλοι στην τηλεόραση

Ιδιαίτερα γνωστός έγινε στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά Person of Interest, όπου υποδύθηκε τον μυστηριώδη Τζον Γκριρ, έναν από τους βασικούς «αντιπάλους» των τελευταίων σεζόν. Είχε επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως The Prisoner, The Sweeney και Silent Witness.

Μια μακρά καριέρα

Με καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Τζον Νόλαν άφησε το αποτύπωμά του τόσο στη βρετανική θεατρική σκηνή όσο και στη διεθνή τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κιμ Χάρτμαν και απέκτησαν δύο παιδιά.

Διαβάστε επίσης