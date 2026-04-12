Πέθανε σε ηλικία 87 ετών ο ηθοποιός Τζον Νόλαν, θείος του Κρίστοφερ Νόλαν

Ο Βρετανός ηθοποιός είχε μακρά πορεία σε θέατρο, κινηματογράφο και τηλεόραση, γνωστός και από τη συμμετοχή του σε ταινίες του Batman

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

Ο Τζον Νόλαν σε εμφάνιση του στην ταινία Batman

ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Τζον Νόλαν, βετεράνος Βρετανός ηθοποιός, πέθανε σε ηλικία 87 ετών στις 11 Απριλίου.
  • Είχε μακρά καριέρα στο θέατρο, συμμετέχοντας σε Royal Court, Royal Shakespeare Company και National Theatre.
  • Συνεργάστηκε με τους ανιψιούς του Κρίστοφερ και Τζόναθαν Νόλαν σε ταινίες όπως το Batman Begins και το Dunkirk.
  • Ήταν γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά Person of Interest ως Τζον Γκριρ και εμφανίστηκε σε σειρές όπως The Prisoner και Silent Witness.
  • Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κιμ Χάρτμαν και είχε δύο παιδιά.
Snapshot powered by AI

Σε ηλικία 87 ετών πέθανε το Σάββατο 11 Απριλίου, ο Τζον Νόλαν, βετεράνος ηθοποιός του θεάτρου, του κινηματογράφου και της τηλεόρασης. Ήταν γνωστός τόσο για την πολυετή του πορεία στη σκηνή όσο και για τις συνεργασίες του με τους ανιψιούς του, τον σκηνοθέτη Κρίστοφερ Νόλαν και τον σεναριογράφο Τζόναθαν Νόλαν.

Πορεία στο θέατρο

Γεννημένος στο Λονδίνο το 1938, ο Νόλαν ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο, συμμετέχοντας αρχικά στο Royal Court και στη συνέχεια στο Royal Shakespeare Company, όπου ερμήνευσε ρόλους σε κλασικά έργα. Αργότερα εντάχθηκε και στο National Theatre, συμβάλλοντας σε σημαντικές παραγωγές της εποχής.

Στη σκηνή ξεχώρισε και ως δημιουργός, γράφοντας και πρωταγωνιστώντας σε θεατρικές διασκευές έργων του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι, ενώ ερμήνευσε και ρόλους σε έργα συγγραφέων όπως ο Τενεσί Ουίλιαμς.

Συνεργασίες των Νόλαν

Στον κινηματογράφο, εμφανίστηκε σε ταινίες του Κρίστοφερ Νόλαν όπως το Following και το Dunkirk, ενώ συμμετείχε και στις παραγωγές του σύμπαντος του Batman (Batman Begins, The Dark Knight Rises), υποδυόμενος στέλεχος της Wayne Enterprises.

Ρόλοι στην τηλεόραση

Ιδιαίτερα γνωστός έγινε στο ευρύ κοινό μέσα από τη σειρά Person of Interest, όπου υποδύθηκε τον μυστηριώδη Τζον Γκριρ, έναν από τους βασικούς «αντιπάλους» των τελευταίων σεζόν. Είχε επίσης εμφανιστεί σε δημοφιλείς σειρές όπως The Prisoner, The Sweeney και Silent Witness.

Μια μακρά καριέρα

Με καριέρα που εκτεινόταν σε περισσότερες από πέντε δεκαετίες, ο Τζον Νόλαν άφησε το αποτύπωμά του τόσο στη βρετανική θεατρική σκηνή όσο και στη διεθνή τηλεοπτική και κινηματογραφική παραγωγή. Ήταν παντρεμένος με την ηθοποιό Κιμ Χάρτμαν και απέκτησαν δύο παιδιά.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:55ΕΛΛΑΔΑ

Μήπως το… παρακάνατε με το αρνί; Πώς να «συνέλθει» το στομάχι μετά το πασχαλινό τραπέζι

14:52ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Έκαψαν ομοίωμα του Νετανιάχου σε πασχαλινό έθιμο - Αντιδράσεις από το Ισραήλ

14:45ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της πασχαλινής κατάπαυσης του πυρός

14:45LIFESTYLE

Πάρις Χίλτον: Το Coachella βίντεο που έγινε viral - Γιατί όλοι ταυτίστηκαν μαζί της

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

World Cup: Τεράστια νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο παγκόσμιο πόλο

14:39ΕΘΝΙΚΑ

Στο επιτηρητικό φυλάκιο «126» στον Έβρο ο Νίκος Δένδιας και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

14:17ΚΟΣΜΟΣ

14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

14:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Η ΟΠΚΕ και ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. κατάσχεσαν 1.182 ρουκέτες στον Βροντάδο

14:08ΚΟΣΜΟΣ

Φλωρεντία: Το διάσημο μονοπάτι της Μαδέρας ανοίγει ξανά

14:00ΚΟΣΜΟΣ

Στην... παράταση οι διαπραγματεύσεις: Παραμένουν στο Ισλαμαμπάντ δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι

13:48ΚΟΣΜΟΣ

Νέο μήνυμα Τραμπ προς Ιράν: «Δείχνει» σχέδιο για ναυτικό αποκλεισμό αν δεν «λυγίσει»

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Τσακώθηκαν στο τηλέφωνο και τον μαχαίρωσε - Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας

13:39ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Πάσχα 2026: Το γιορτινό Google Doodle με πασχαλινά αυγά

13:33ΚΟΣΜΟΣ

Το Άγιο Φως από την Ιερουσαλήμ έφτασε και στη Βηρυτό μέσω Κύπρου

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

13:23ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Phishing: Τα «έξυπνα» μηνύματα που αδειάζουν λογαριασμούς - Τι πρέπει να προσέχουν οι πολίτες

13:15ΕΛΛΑΔΑ

Άδεια η Αθήνα την Κυριακή του Πάσχα - Η πόλη «πέρασε στα χέρια» των τουριστών

13:11ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: «Ναυάγιο» στο Ισλαμαμπάντ - Οι διαπραγματεύσεις κατέρρευσαν, ο πόλεμος συνεχίζεται

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
14:16ΚΟΣΜΟΣ

Κλιμακώνει η Τουρκία: «Μπορούμε να εισβάλουμε στο Ισραήλ, δεν υπάρχει λόγος να μην το κάνουμε»

14:28ΕΛΛΑΔΑ

Καβάλα: Χωρίς δίπλωμα ο οδηγός του τροχαίου δυστυχήματος στην Εθνική Οδό Καβάλας - Σερρών

09:15LIFESTYLE

Ο Μπεν Άφλεκ χαρίζει στην Τζένιφερ Λόπεζ το μερίδιό του από την έπαυλή τους αξίας 60 εκατ. δολαρίων

13:03ΕΥ ΖΗΝ

Πώς φεύγει γρήγορα το φούσκωμα μετά από μεγάλο γεύμα: Τι συστήνουν διαιτολόγοι

08:46ΕΛΛΑΔΑ

Αλλαγές στο φαρμακείο αυτοκίνητου από τον Ιούνιο: Τι πρέπει να περιέχει - Πρόστιμο σε περίπτωση μη συμμόρφωσης

11:38ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ο δράστης της δολοφονίας του 64χρονου που εντοπίστηκε με τραύματα στο κεφάλι

15:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Κολυδά έως 19 Απριλίου - Αλλαγή σκηνικού από την Τρίτη

14:40ΑΘΛΗΤΙΚΑ

World Cup: Τεράστια νίκη της Ελλάδας επί της Ισπανίας στο παγκόσμιο πόλο

18:59ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Πότε κλείνουν για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

10:05ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: 13χρονος ξύπνησε οχιά από χειμερία νάρκη και τον δάγκωσε - Νοσηλεύεται σοβαρά στο νοσοκομείο

12:47ΕΛΛΑΔΑ

Κορινθία: Ακρωτηριάστηκε 19χρονος και 24χρονος τραυματίστηκε στο μάτι από το έθιμο της «σαΐτας»

09:13ΕΛΛΑΔΑ

Ιερέας ερμηνεύει το «Απορώ με την καρδιά μου» και γίνεται viral – Βίντεο

13:01ΚΟΣΜΟΣ

Γιατί «ναυάγησαν» οι συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν: «Αγκάθι» τα Στενά του Ορμούζ και το πυρηνικό πρόγραμμα

13:25ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στον Βόλο τα ξημερώματα του Πάσχα: Νεκρός 23χρονος οδηγός μηχανής

07:31ΕΛΛΑΔΑ

Σε κρίσιμη κατάσταση η μητέρα και ο 10χρονος αδελφός του 3χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο - «Κρατούσε το παιδί αγκαλιά», λέει ο Γιαννάκος

14:08ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Χίος: Η ΟΠΚΕ και ειδικά κλιμάκια της ΕΛ.ΑΣ. κατάσχεσαν 1.182 ρουκέτες στον Βροντάδο

13:56ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πάσχα στο Harvard για τον Χάρη Δούκα - Γιατί ταξιδεύει στις ΗΠΑ ο δήμαρχος Αθηναίων

14:17ΚΟΣΜΟΣ

16:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Αφρομεσογειακός κυκλώνας από την Αλγερία στην Μεσόγειο - Πότε και πώς επηρεάζει την Ελλάδα

13:40ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ξάνθη: Τσακώθηκαν στο τηλέφωνο και τον μαχαίρωσε - Δύο συλλήψεις για απόπειρα ανθρωποκτονίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ