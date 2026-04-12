Ιρλανδία: Διαδηλώσεις για την άνοδο των καυσίμων - Διαλύθηκαν από την αστυνομία

Σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα λιμάνια του Γκάλγουεϊ

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

  • Διαδηλώσεις στην Ιρλανδία για την αύξηση των τιμών καυσίμων προκάλεσαν αποκλεισμούς σε δρόμους και κρίσιμες υποδομές, με αποτέλεσμα ελλείψεις καυσίμων και κυκλοφοριακά προβλήματα.
  • Η αστυνομία διέλυσε μπλόκα διαδηλωτών στο Δουβλίνο και το Γκάλγουεϊ, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού και στρατιωτικό όχημα για την απομάκρυνση οδοφραγμάτων.
  • Η κυβέρνηση προετοίμαζε μέτρα για τη μείωση του κόστους των καυσίμων.
  • Οι διαδηλώσεις οργανώθηκαν από οδηγούς φορτηγών, αγρότες και επαγγελματίες μεταφορείς που ζητούν πλαφόν τιμών ή φοροελαφρύνσεις.
  • Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις παράλογες και προειδοποίησε για τον κίνδυνο διακοπής του εφοδιασμού πετρελαίου.
Η αστυνομία επενέβη και διέλυσε ένα μπλόκο διαδηλωτών στο κέντρο του Δουβλίνου, στην Ιρλανδία, οι οποίοι την προηγούμενη εβδομάδα είχαν «μπλοκάρει» μεγάλο μέρος της Ιρλανδίας, διαμαρτυρόμενοι για την αύξηση των τιμών στα καύσιμα. Την Κυριακή, η κυβέρνηση ετοιμαζόταν να εγκρίνει μέτρα για τη μείωση του κόστους, επιδιώκοντας να βάλει τέλος σε έξι ημέρες αναταραχών λόγω της εκτίναξης των τιμών.

Την ώρα που τρακτέρ και φορτηγά, τα οποία είχαν αποκλείσει την οδό O’Connell, αποχωρούσαν από την πρωτεύουσα, οι κινητοποιήσεις συνεχιζόταν σε άλλες περιοχές. Στο μεταξύ, σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στα λιμάνια του Γκάλγουεϊ, όπου επιστρατεύτηκε ακόμη και στρατιωτικό όχημα για την απομάκρυνση πρόχειρου οδοφράγματος.

Οι διαμαρτυρίες προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα, καθώς τα μπλόκα στο μοναδικό διυλιστήριο πετρελαίου της Ιρλανδίας και σε άλλες κρίσιμες εγκαταστάσεις εμπόδισαν τον ανεφοδιασμό των πρατηρίων, με αποτέλεσμα πάνω από το ένα τρίτο των αντλιών να μείνουν χωρίς καύσιμα. Επιπλέον, οι αργοκίνητες πομπές οχημάτων δημιούργησαν έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση σε βασικούς αυτοκινητοδρόμους.

Η αστυνομία ξεκίνησε επιχειρήσεις καταστολής το Σάββατο, χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού για να απομακρύνει διαδηλωτές και δεσμεύτηκε να απομακρύνει όσους έθεταν σε κίνδυνο κρίσιμες υποδομές, αλλά και τη δημόσια ασφάλεια, καθώς οι ελλείψεις καυσίμων θα μπορούσαν να εμποδίσουν την ανταπόκριση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης.

«Δεν αποτελούν νόμιμη μορφή διαμαρτυρίας», δήλωσε το Σάββατο ο αρχηγός της ιρλανδικής αστυνομίας, Τζάστιν Κέλι. «Δώσαμε στους διαδηλωτές σαφή προειδοποίηση ότι θα προχωρήσουμε σε επιβολή του νόμου, αλλά επέλεξαν να την αγνοήσουν και να συνεχίσουν να κρατούν τη χώρα “όμηρο”».

Ωστόσο, ένας αγρότης που έχει αναδειχθεί σε εκπρόσωπο της ομάδας στο Δουβλίνο δήλωσε οργισμένος ότι η ειρηνική τους διαμαρτυρία «δέχθηκε αιφνιδιαστική επίθεση» από μεγάλο αριθμό αστυνομικών κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ο Κρίστοφερ Ντάφι είπε ότι η αστυνομία απείλησε να ρυμουλκήσει τα βαρέα οχήματά τους, αναγκάζοντάς τους έτσι να αποχωρήσουν.

«Αυτά τα οχήματα είναι πολύ ακριβά, με αυτόματα κιβώτια και τα πάντα, και αν τα σύρουν με σβηστό κινητήρα μπορεί να καταστραφούν», δήλωσε. «Δεν έχουμε επιλογή, πρέπει να τα μετακινήσουμε».

Ireland Fuel Protests

Οι διαμαρτυρίες ξεκίνησαν την Τρίτη και εντάθηκαν καθώς εξαπλώθηκαν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με τη συμμετοχή οδηγών φορτηγών, αγροτών, καθώς και επαγγελματιών ταξί και λεωφορείων, οι οποίοι ζητούν μέτρα, όπως πλαφόν στις τιμές ή φοροελαφρύνσεις, για να μειωθεί το κόστος των καυσίμων που, όπως λένε, απειλεί να τους οδηγήσει εκτός αγοράς.

Κυβερνητικοί αξιωματούχοι, που είχαν ήδη ανακοινώσει μέτρα για την ανακούφιση από τις αυξήσεις των τιμών δύο εβδομάδες νωρίτερα, εμφανίζονται απορημένοι για τη λογική των κινητοποιήσεων, καθώς η παγκόσμια αύξηση των τιμών οφείλεται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή που έχει περιορίσει τις εξαγωγές πετρελαίου.

Ο πρωθυπουργός Μίχολ Μάρτιν χαρακτήρισε την κίνηση «παράλογη» και προειδοποίησε ότι η χώρα βρισκόταν στο χείλος του να απορρίψει δεξαμενόπλοια στα λιμάνια και να χάσει τον εφοδιασμό της σε πετρέλαιο.

Η κυβέρνηση αναμενόταν να εγκρίνει μέτρα για τη μείωση του κόστους της βενζίνης και του ντίζελ, αν και δεν ήταν σαφές αν αυτά θα επαρκούσαν για να σταματήσουν το κύμα διαμαρτυριών.

