Το Πάσχα ως γεωπολιτικό σύμβολο: Από την Ιρλανδία μέχρι την Λατινική Αμερική - Η κοινωνική διάσταση

Η Ανάσταση του Χριστού έχει μεταφραστεί ιστορικά σε μεταφορά για λαϊκές εξεγέρσεις, εθνικές επαναστάσεις και γεωπολιτικές αλλαγές

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Την στιγμή που σύσσωμη η Ορθοδοξία αναμένει το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως του Κυρίου, ο Δρ. Βαγγέλης Χωραφάς, Πολιτικός Επιστήμων, συγγραφέας και ειδικός επί της γεωπολιτικής θέτει μια άλλη παράμετρο και αναλύει το Πάσχα ως γεωπολιτικό σύμβολο.

Συγκεκριμένα αναφέρει:

Το Πάσχα ως σύμβολο εξέγερσης, συνδυάζει θρησκευτικό συμβολισμό με πολιτική δράση, εθνική αναγέννηση και αντίσταση σε αυτοκρατορικές ή αποικιοκρατικές δυνάμεις.

Η Ανάσταση του Χριστού-η νίκη της ζωής επί του θανάτου, του φωτός επί του σκότους και της ελευθερίας επί της καταπίεσης-έχει μεταφραστεί ιστορικά σε μεταφορά για λαϊκές εξεγέρσεις, εθνικές επαναστάσεις και γεωπολιτικές αλλαγές. Δεν είναι τυχαίο ότι το Πάσχα (ή η εβδομάδα του) έχει χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα ως χρονική αφορμή ή συμβολικό πλαίσιο για πολιτικές πράξεις εξέγερσης.

Η Εξέγερση του Πάσχα στην Ιρλανδία (1916) αποτελεί το κορυφαίο παράδειγμα. Τη Δευτέρα του Πάσχα, 24 Απριλίου 1916, Ιρλανδοί ρεπουμπλικάνοι κατέλαβαν το Γενικό Ταχυδρομείο στο Δουβλίνο.

Ο Patrick Pearse διάβασε τη Διακήρυξη της Ιρλανδικής Δημοκρατίας, συνδέοντας άμεσα την πασχαλινή Ανάσταση με την εθνική απελευθέρωση από τον βρετανικό ιμπεριαλισμό. Παρότι στρατιωτικά απέτυχε, οι εκτελέσεις των ηγετών μετέτρεψαν το Πάσχα σε μύθο μαρτυρίου, πυροδοτώντας τον Ιρλανδικό Πόλεμο Ανεξαρτησίας και την ίδρυση του Ελεύθερου Κράτους το 1922.

Στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο τα «πασχαλινά αυγά», από πραγματικά αυγά, μέχρι βόμβες με το όνομα του Αδόλφου Χίτλερ, εξέφραζαν τα αισθήματα όσων πολεμούσαν το φασισμό και το ναζισμό.

Στην Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση, το Πάσχα δεν είναι απλώς θρησκευτική γιορτή. Είναι η νίκη του σταυρωμένου επί των πολιτικών και θρησκευτικών εξουσιών της εποχής (Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ιουδαϊκή ιεραρχία). Η Σταύρωση και η Ανάσταση ερμηνεύονται ως πράξη αντίστασης στην καταπίεση και υπόσχεση απελευθέρωσης των λαών.

Στην Ορθόδοξη παράδοση, κυρίως στον χώρο των Βαλκανίων, το Πάσχα λειτουργεί ως συλλογική τελετουργία ταυτότητας, που ενισχύει την αντίσταση σε εξωτερικές απειλές, όπως συνέβαινε από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και εξακολουθεί να ισχύει μέχρι σήμερα.

Στηn Καθολική παράδοση ο συμβολισμός αυτός αποκτά ριζοσπαστική διάσταση στη Θεολογία της Απελευθέρωσης, που αναπτύχθηκε στη Λατινική Αμερική τη δεκαετία του 1960-70 από καθολικούς θεολόγους και ιερωμένους. Στο εμβληματικό έργο του «Θεολογία της Απελευθέρωσης» (1971), ο Gustavo Gutiérrez ερμηνεύει το Μυστήριο του Πάσχα – Σταύρωση, Θάνατος, Ανάσταση – όχι ως αφηρημένη πνευματική σωτηρία, αλλά ως ιστορική πράξη απελευθέρωσης από δομικές αδικίες: φτώχεια, δικτατορίες, νεοαποικιοκρατία και καπιταλιστική εκμετάλλευση.

Το Πάσχα συνδέεται με την Έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο: ο Χριστός είναι ο νέος Μωυσής που οδηγεί τους φτωχούς («τους σταυρωμένους της γης») από τη «δουλεία» της θεσμοποιημένης αμαρτίας στην κοινωνική δικαιοσύνη. Η Ανάσταση δεν είναι απλώς νίκη επί του θανάτου, αλλά επαναστατική πράξη κατά των εξουσιών που σταυρώνουν τους λαούς. Η Θεία Ευχαριστία γίνεται «γιορτή απελευθέρωσης», πολιτική πράξη αλληλεγγύης και αντίστασης. Παρά τις επικρίσεις, η Θεολογία της Απελευθέρωσης επηρέασε παγκόσμια κινήματα: από την αλληλεγγύη στους φτωχούς μέχρι σύγχρονες αντι-ιμπεριαλιστικές διεκδικήσεις. Η επιρροή της, αν και όχι όπως παλιότερα, εξακολουθεί να υπάρχει και σήμερα.

Το Πάσχα δεν είναι μόνο θρησκευτική γιορτή, είναι δυναμικό γεωπολιτικό σύμβολο γιατί συνδέει την πίστη στην Ανάσταση με την πίστη στην δυνατότητα ριζικής αλλαγής.

Σε κάθε εποχή κρίσης (αποικιοκρατία, κατοχή, πόλεμος), το μήνυμα «Χριστός Ανέστη» μεταφράζεται ως «ο λαός μπορεί να αναστηθεί» ενάντια σε κάθε είδους τυραννία.

Αυτός ο συμβολισμός παραμένει επίκαιρος, γιατί σε έναν κόσμο γεωπολιτικών εντάσεων το Πάσχα υπενθυμίζει ότι η εξέγερση μπορεί να ξεκινήσει από την ελπίδα της αναγέννησης.

ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ.
ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ.

