Το Κρεμλίνο επαναλαμβάνει την πρόταση να παραλάβει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ περιμένει στο Μεγάλο Παλάτι του Κρεμλίνου στο Κρεμλίνο στη Μόσχα, Ρωσία, 23 Ιουνίου 2025.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να παραλάβει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο μιας μελλοντικής ειρηνευτικής συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα το Κρεμλίνο.

Οι αποτυχημένες συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών το Σαββατοκύριακο διέψευσαν τις ελπίδες για μια άμεση συμφωνία που θα τερματίσει οριστικά τον πόλεμο, ο οποίος έχει σκοτώσει χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει αναταράξεις στην παγκόσμια οικονομία από τότε που ξεκίνησε στα τέλη Φεβρουαρίου.

Η Ρωσία, η οποία διαθέτει το μεγαλύτερο απόθεμα πυρηνικών όπλων στον κόσμο, έχει επανειλημμένα προσφερθεί να φιλοξενήσει το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν στο πλαίσιο οποιασδήποτε ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η πρόταση αυτή έγινε από τον πρόεδρο Πούτιν σε συνομιλίες τόσο με τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και με περιφερειακά κράτη. Η προσφορά εξακολουθεί να ισχύει, αλλά δεν έχει υλοποιηθεί», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ.

Επίσης επέκρινε τον αποκλεισμό του Στενού του Ορμούζ από τις ΗΠΑ. «Τέτοιες ενέργειες είναι πιθανό να συνεχίσουν να επηρεάζουν αρνητικά τις διεθνείς αγορές», δήλωσε ο Πεσκόφ.