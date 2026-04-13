Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

Ο  Ντόναλντ Τραμπ παρέλαβε αυτοπροσώπως στον Λευκό Οίκο την παραγγελία του για μεσημεριανό γεύμα από τα McDonald's

ADDS NAME SHARON SIMMONS - President Donald Trump speaks to Sharon Simmons, a Dasher from Arkansas, who delivered him two bags of McDonald's food outside the Oval Office of the White House, Monday, April 13, 2026, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρέλαβε παραγγελία από τα McDonald’s, την οποία του παρέδωσε μία οδηγός της DoorDash έξω από το Οβάλ Γραφείο, στο πλαίσιο προώθησης του νόμου του για «μηδενική φορολόγηση στα φιλοδωρήματα».

«Έχω την παραγγελία σας για το DoorDash, κύριε πρόεδρε», είπε η γυναίκα, παραδίδοντας στον Τραμπ το γεύμα και ενημερώνοντάς τον ότι περιλαμβάνει «όλα τα αγαπημένα σας».

Ο Τραμπ παρέλαβε δύο σακούλες από τα McDonald’s - μια διαχρονικά αγαπημένη επιλογή fast food - από τη διανομέα, η οποία φορούσε μπλούζα με την ένδειξη «DoorDash Grandma».

«Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι άκουσα πως πήρατε επιπλέον 11.000 δολάρια… επειδή η επιστροφή φόρου ήταν η μεγαλύτερη που είχατε ποτέ», είπε ο Τραμπ καθώς παραλάμβανε την παραγγελία, σε βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. «Θα έπρεπε να το ονομάσουμε "το μεγάλο, όμορφο φορολογικό πακέτο περικοπών", γιατί πρόκειται για τεράστια ποσά», πρόσθεσε.

«Χάρη στο νόμο για την απαλλαγή των φιλοδωρημάτων από τη φορολογία που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ, η Σάρρον χρησιμοποιεί τα 11.000 δολάρια που κέρδισε από φιλοδωρήματα πέρυσι για να συντηρήσει την οικογένειά της» έγραψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος αστειεύτηκε για την παραγγελία και κάλεσε την γυναίκα-ντελίβερι να μείνει μαζί του.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για μια σειρά θεμάτων, από τον πόλεμο με το Ιράν έως μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε ως Ιησού, ενώ η διανομέας της DoorDash στεκόταν δίπλα του.

Όταν η γυναίκα, που αργότερα συστήθηκε ως Sharon Simmons, ρωτήθηκε αν ο Λευκός Οίκος αφήνει καλά φιλοδωρήματα, ο Τραμπ φάνηκε να βγάζει μετρητά από την τσέπη του για να της τα δώσει.

Σε κάποια στιγμή, ο Τραμπ της απηύθυνε ερώτηση: «Πιστεύετε ότι οι άνδρες πρέπει να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα;»

«Δεν έχω πραγματικά άποψη γι’ αυτό. Όχι, όχι, είμαι εδώ για το “χωρίς φόρο στα φιλοδωρήματα”», απάντησε.

Αργότερα, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ στράφηκε ξανά προς τη Simmons:

«Το εντυπωσιακό είναι ότι εμείς δεν - μπορείτε να το πιστέψετε; - δεν χρησιμοποιούμε το στενό», είπε.

Αφού ο Τραμπ προώθησε την κατάργηση φόρου στα φιλοδωρήματα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, οι Ρεπουμπλικάνοι συμπεριέλαβαν τη ρύθμιση στο ευρύ φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι.

Το μέτρο αφορά τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος για εργαζόμενους που παραδοσιακά λαμβάνουν φιλοδωρήματα και επιτρέπει σε ορισμένους να αφαιρούν συγκεκριμένα ποσά «επιλέξιμων φιλοδωρημάτων» ετησίως από το 2025 έως το 2028.

Διαβάστε επίσης

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:06ΚΟΣΜΟΣ

IMO σε Τραμπ: Καμία χώρα δεν έχει το δικαίωμα να αποκλείσει το Στενό του Ορμούζ

22:57ΚΥΠΡΟΣ

Κύπρος: Οι κυανόκρανοι αυξάνουν τις περιπολίες στην ουδέτερη ζώνη λόγω «εισβολής» Τουρκοκυπρίων

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Απίστευτη ταλαιπωρία - Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο σε Ελευσίνα

22:46WHAT THE FACT

Οι επιλογές που δύσκολα αποφεύγονται - Γιατί τελικά επαναλαμβάνουμε τα λάθη των γονιών μας

22:38LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης: Τραγούδησε σε γνωστή ταβέρνα της Λάρισας και ξεσηκώνει τα πλήθη

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων: Ταλαιπωρία δίχως τέλος στην Αθηνών-Κορίνθου

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

22:20ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Το πρώτο πλοίο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού»

22:15LIFESTYLE

Στην Κέρκυρα η Άντζελα Γκερέκου για το Πάσχα: Το έθιμο των Μπότηδων και η οικογενειακή φωτογραφία

22:05ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Θεωρώ απαράδεκτες τις δηλώσεις Τραμπ για τον Πάπα

21:56LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Αντί για την τεχνητή προτιμώ την φυσική νοημοσύνη και ας βρίσκεται σε ύφεση»

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Ο πρεσβευτής της Ιταλίας κλήθηκε για εξηγήσεις μετά τα σχόλια του Ιταλού υπουργού Εξωτερικών

21:38ΚΥΠΡΟΣ

Κι η Κύπρος απαντά στον Φιντάν: «Κατέχετε παράνομα κυρίαρχο ευρωπαϊκό έδαφος»

21:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ατομικό ο Ζίβκοβιτς, πρόβλημα με Ντεσπόντοβ

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

21:21ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Επέστρεψαν στις προπονήσεις οι «πράσινοι», θεραπεία ο Κοντούρης

21:14ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων του Πάσχα: Αυξημένη κίνηση στην Αθηνών- Κορίνθου και στην Αθηνών-Λαμίας

21:05ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Εντοπίστηκαν 59 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο - Στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός

20:46ΕΛΛΑΔΑ

Τεχνητή νοημοσύνη: Πώς αλλάζει τις εργασίες στα πανεπιστήμια και φέρνει νέα αξιολόγηση

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
17:54LIFESTYLE

Τατιάνα Στεφανίδου-Νίκος Ευαγγελάτος: Σε κατανυκτική ατμόσφαιρα το Πάσχα τους στην Πάρο

20:07ΚΟΣΜΟΣ

Ευρώπη: Χάος στα αεροδρόμια από τους νέους συνοριακούς ελέγχους - Τεράστιες ουρές και καθυστερήσεις

20:43ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog: Ξεκίνησε ο «πόλεμος των Στενών» - Ο Τραμπ αποκλείει το Ορμούζ, «θα σας βυθίσουμε» απειλεί το Ιράν - Για οικονομική καταστροφή προειδοποιεί ο ΟΗΕ

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Παξοί: Συγκλονίζουν οι λεπτομέρειες για τον 15χρονο - «Δεν είχε επικοινωνία, σε μισή ώρα κατέληξε»

21:23ΚΟΣΜΟΣ

Μετά από απανωτές αποβολές, βίωσε το «θαύμα»: Γυναίκα περιγράφει το επώδυνο «ταξίδι» μέχρι την μητρότητα και συγκινεί το διαδίκτυο

07:25LIFESTYLE

Το Πάσχα των τηλεαστέρων – Πού βρίσκονται οι παρουσιαστές

19:03ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Market Pass 2026: Οι δικαιούχοι και τα αναδρομικά - Πότε αναμένονται οι πρώτες πληρωμές

18:28ΕΘΝΙΚΑ

Τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη έστειλε η Τουρκία για να παραβιάσουν το FIR Αθηνών στο Αιγαίο

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Καμπανάκι» Καλλιάνου για το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης - Πού αναμένονται λασποβροχές τα επόμενα 24ωρα

22:38ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων: Ταλαιπωρία δίχως τέλος στην Αθηνών-Κορίνθου

22:20ΚΟΣΜΟΣ

BBC: «Το πρώτο πλοίο περνάει από τα Στενά του Ορμούζ από την έναρξη του αμερικανικού αποκλεισμού»

20:54ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό τροχαίο στην Πάτρα: Μηχανή «καρφώθηκε» σε δέντρο - Στο νοσοκομείο η 30χρονη οδηγός

22:52ΕΛΛΑΔΑ

Επιστροφή εκδρομέων Πάσχα: Απίστευτη ταλαιπωρία - Ουρές χιλιομέτρων από Κιάτο σε Ελευσίνα

22:29ΚΟΣΜΟΣ

Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

19:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μαχαίρωσαν και λήστεψαν περιπτερά στα Εξάρχεια

23:49LIFESTYLE

Νίκος Πολυδερόπουλος: Το πρώτο Πάσχα με τον γιο του - «Κρατώ το δικό μου μικρό θαύμα»

22:38LIFESTYLE

Αλέξης Γεωργούλης: Τραγούδησε σε γνωστή ταβέρνα της Λάρισας και ξεσηκώνει τα πλήθη

09:37ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Οι μεγάλες συναυλίες στην Ελλάδα το 2026 - Τα live που ήδη ξεχωρίζουν

19:21ΕΛΛΑΔΑ

Φαρμακείο αυτοκινήτου: Μέχρι πότε πρέπει να το έχετε - Τι θα περιλαμβάνει

17:15ΚΟΣΜΟΣ

Στο δικαστήριο η «υπόθεση Πελικό» της Σουηδίας: Εξανάγκαζε τη σύζυγό του σε σεξουαλικές πράξεις με περισσότερους από 120 άνδρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ