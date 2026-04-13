Νέο σόου Τραμπ: Παραγγέλνει McDonald's στο Οβάλ Γραφείο - Βίντεο

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρέλαβε παραγγελία από τα McDonald’s, την οποία του παρέδωσε μία οδηγός της DoorDash έξω από το Οβάλ Γραφείο, στο πλαίσιο προώθησης του νόμου του για «μηδενική φορολόγηση στα φιλοδωρήματα».

«Έχω την παραγγελία σας για το DoorDash, κύριε πρόεδρε», είπε η γυναίκα, παραδίδοντας στον Τραμπ το γεύμα και ενημερώνοντάς τον ότι περιλαμβάνει «όλα τα αγαπημένα σας».

Ο Τραμπ παρέλαβε δύο σακούλες από τα McDonald’s - μια διαχρονικά αγαπημένη επιλογή fast food - από τη διανομέα, η οποία φορούσε μπλούζα με την ένδειξη «DoorDash Grandma».

«Ο λόγος γι’ αυτό είναι ότι άκουσα πως πήρατε επιπλέον 11.000 δολάρια… επειδή η επιστροφή φόρου ήταν η μεγαλύτερη που είχατε ποτέ», είπε ο Τραμπ καθώς παραλάμβανε την παραγγελία, σε βίντεο που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος. «Θα έπρεπε να το ονομάσουμε "το μεγάλο, όμορφο φορολογικό πακέτο περικοπών", γιατί πρόκειται για τεράστια ποσά», πρόσθεσε.

«Χάρη στο νόμο για την απαλλαγή των φιλοδωρημάτων από τη φορολογία που υπέγραψε ο Πρόεδρος Τραμπ, η Σάρρον χρησιμοποιεί τα 11.000 δολάρια που κέρδισε από φιλοδωρήματα πέρυσι για να συντηρήσει την οικογένειά της» έγραψε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο πρόεδρος αστειεύτηκε για την παραγγελία και κάλεσε την γυναίκα-ντελίβερι να μείνει μαζί του.

Στη συνέχεια, ο Τραμπ απάντησε σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για μια σειρά θεμάτων, από τον πόλεμο με το Ιράν έως μια εικόνα που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και τον απεικόνιζε ως Ιησού, ενώ η διανομέας της DoorDash στεκόταν δίπλα του.

Όταν η γυναίκα, που αργότερα συστήθηκε ως Sharon Simmons, ρωτήθηκε αν ο Λευκός Οίκος αφήνει καλά φιλοδωρήματα, ο Τραμπ φάνηκε να βγάζει μετρητά από την τσέπη του για να της τα δώσει.

Σε κάποια στιγμή, ο Τραμπ της απηύθυνε ερώτηση: «Πιστεύετε ότι οι άνδρες πρέπει να αγωνίζονται στα γυναικεία αθλήματα;»

«Δεν έχω πραγματικά άποψη γι’ αυτό. Όχι, όχι, είμαι εδώ για το “χωρίς φόρο στα φιλοδωρήματα”», απάντησε.

Αργότερα, αναφερόμενος στο Στενό του Ορμούζ στράφηκε ξανά προς τη Simmons:

«Το εντυπωσιακό είναι ότι εμείς δεν - μπορείτε να το πιστέψετε; - δεν χρησιμοποιούμε το στενό», είπε.

Αφού ο Τραμπ προώθησε την κατάργηση φόρου στα φιλοδωρήματα κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2024, οι Ρεπουμπλικάνοι συμπεριέλαβαν τη ρύθμιση στο ευρύ φορολογικό και δημοσιονομικό νομοσχέδιο που υπεγράφη το περασμένο καλοκαίρι.

Το μέτρο αφορά τον ομοσπονδιακό φόρο εισοδήματος για εργαζόμενους που παραδοσιακά λαμβάνουν φιλοδωρήματα και επιτρέπει σε ορισμένους να αφαιρούν συγκεκριμένα ποσά «επιλέξιμων φιλοδωρημάτων» ετησίως από το 2025 έως το 2028.

