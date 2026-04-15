ΗΠΑ: Βίντεο με τη στιγμή που γενναίος λυκειάρχης εξουδετερώνει ένοπλο μέσα στο σχολείο

Η στιγμή που ο λυκειάρχη σχολείου στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ εξουδετερώνει ένοπλο και αποτρέπει επίθεση κατά των μαθητών του έχει καταγραφεί σε βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος.

Το βίντεο, που δημοσιεύεται από το αμερικανικό δίκτυο ABC, δείχνει τον 20χρονο ένοπλο, Βίκτορ Χόκινς να φοράει μαύρη κουκούλα και να περιφέρεται στο σχολείο με δύο ημιαυτόματα όπλα. Τότε ο λυκειάρχης πέφτει πάνω του και προσπαθεί να τον αφοπλίσει.

Ο 20χρονος κατάφερε να πυροβολήσει αρκετές φορές και τραυμάτισε στο πόδι τον λυκειάρχη, ο οποίος κατάφερε να τον σταματήσει. Ο ένοπλος είπε μετά τη σύλληψή του στους αστυνομικούς ότι είχε εμπνευστεί από τη σφαγή στο Λύκειο Κολουμπάιν και ήθελε να ανοίξει πυρ κατά των μαθητών του σχολείου.

Σε βάρος του ασκήθηκαν ποινικές διώξεις και προφυλακίστηκε. Ο λυκειάρχης μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο και είναι καλά στην υγεία του.