Ρινικό σπρέι ανατρέπει τη γήρανση του εγκεφάλου - Εντυπωσιακά ευρήματα για τη μνήμη

Η έρευνα του «Texas A&M University» στοχεύει σε μια «επιτυχημένη γήρανση», όπου οι άνθρωποι παραμένουν διανοητικά ενεργοί  

Επιμέλεια - Χρυσάνθη Κωνσταντοπούλου

  • Ερευνητές του Texas A&M University ανέπτυξαν ένα ρινικό σπρέι που μειώνει τη νευροφλεγμονή και βελτιώνει τη μνήμη σε λίγες εβδομάδες.
  • Το σπρέι χρησιμοποιεί εξωκυτταρικά κυστίδια με μικρο
  • RNA που καταστέλλουν μηχανισμούς χρόνιας φλεγμονής και αποκαθιστούν τη λειτουργία των κυττάρων του εγκεφάλου.
  • Η θεραπεία έδειξε σημαντική βελτίωση στη γνωστική λειτουργία και τη μνήμη σε πειραματικά μοντέλα, με αποτελέσματα που διαρκούν για μήνες.
  • Η προσέγγιση αυτή έχει προοπτικές για την αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με τη γήρανση, όπως η άνοια, και μπορεί να λειτουργήσει αποτελεσματικά και στα δύο φύλα.
  • Παρά τα ενθαρρυντικά ευρήματα, απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν από την εφαρμογή της θεραπείας σε ανθρώπους.
Μια μελέτη-ορόσημο από ερευνητές του «Texas A&M University» αποκαλύπτει ότι η φλεγμονή που σχετίζεται με τη γήρανση του εγκεφάλου και τη μειωμένη πνευματική διαύγεια ενδέχεται να είναι αναστρέψιμη, μέσω ενός απλού ρινικού σπρέι.

Υπό την καθοδήγηση του Ashok Shetty, καθηγητή και ερευνητή και με τη συμμετοχή των ερευνητών Madhu Leelavathi Narayana και Maheedhar Kodali, η ομάδα ανέπτυξε μια καινοτόμο θεραπεία που, με μόλις δύο δόσεις, μείωσε δραματικά τη φλεγμονή του εγκεφάλου, αποκατέστησε τη λειτουργία των κυττάρων και βελτίωσε σημαντικά τη μνήμη.

Τα αποτελέσματα εμφανίστηκαν μέσα σε λίγες εβδομάδες και διατηρήθηκαν για μήνες, ενώ τα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο «Journal of Extracellular Vesicles».

Ερευνητική ομάδα του Texas A&M University που συμμετείχε στην ανάπτυξη της καινοτόμου θεραπείας για τη γήρανση του εγκεφάλου

Τι είναι η «νευροφλεγμονή»

Οι επιστήμονες περιγράφουν τη γήρανση του εγκεφάλου ως μια διαδικασία που συνοδεύεται από χρόνια φλεγμονή, γνωστή ως «νευροφλεγμονή».

Πρόκειται για μια κατάσταση κατά την οποία ενεργοποιείται το «αμυντικό σύστημα» του εγκεφάλου. Τα ειδικά κύτταρα άμυνας, όπως τα μικρογλοιακά κύτταρα, αντιδρούν σαν να υπάρχει απειλή, ακόμη και όταν δεν υπάρχει κάποια λοίμωξη ή τραυματισμός.

Όταν αυτή η αντίδραση διαρκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία των νευρώνων, να διαταράξει την επικοινωνία μεταξύ των κυττάρων και να οδηγήσει σε προβλήματα μνήμης, συγκέντρωσης και προσαρμογής.

Η νευροφλεγμονή συνδέεται με τη φυσιολογική γήρανση, αλλά και με σοβαρές νευροεκφυλιστικές παθήσεις, όπως η Νόσος Αλτσχάιμερ, καθώς μπορεί να επιταχύνει τη φθορά του εγκεφαλικού ιστού και την απώλεια γνωστικών λειτουργιών.

Πώς λειτουργεί το ρινικό σπρέι

Στο επίκεντρο της νέας προσέγγισης βρίσκονται τα εξωκυτταρικά κυστίδια (EVs), μικροσκοπικά βιολογικά «οχήματα» που μεταφέρουν μικρο-RNA. Τα μικρο-RNA λειτουργούν ως ρυθμιστές, ελέγχοντας κρίσιμες γονιδιακές διεργασίες στον εγκέφαλο.

Η ενδορρινική χορήγηση επιτρέπει στα EVs να παρακάμπτουν τους φυσικούς φραγμούς του εγκεφάλου και να φτάνουν απευθείας στον εγκεφαλικό ιστό, χωρίς την ανάγκη επεμβατικών διαδικασιών. «Ο τρόπος χορήγησης είναι μία από τις πιο συναρπαστικές πτυχές της προσέγγισής μας», είπε ο Kodali.

Μόλις φτάσουν στον εγκέφαλο, τα μικρο-RNA καταστέλλουν μηχανισμούς που προκαλούν χρόνια φλεγμονή, όπως το inflammasome NLRP3 και οι οδοί cGAS–STING.

Επαναφέρουν τη λειτουργία των μιτοχονδρίων – των «εργοστασίων ενέργειας» των κυττάρων – μειώνοντας το οξειδωτικό στρες και ενισχύοντας τη λειτουργικότητα των νευρώνων. Η διαδικασία αυτή βελτιώνει την ικανότητα του εγκεφάλου να επεξεργάζεται και να αποθηκεύει πληροφορίες, αντιμετωπίζοντας τη λεγόμενη πνευματική σύγχυση.

Εντυπωσιακά αποτελέσματα στη μνήμη

Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα μοντέλα που έλαβαν τη θεραπεία παρουσίασαν σημαντική βελτίωση στην αναγνώριση αντικειμένων, αλλά και στην αντίληψη νέων ερεθισμάτων και αλλαγών στο περιβάλλον τους.

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν ότι ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί αυτοεπιδιόρθωσης του εγκεφάλου, οδηγώντας σε αποκατάσταση βασικών γνωστικών λειτουργιών.

Ερευνητές σε εργαστήριο επεξεργάζονται δείγματα στο πλαίσιο μελέτης για νέες θεραπείες που στοχεύουν στη βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου

Ελπίδα για άνοια και νευροεκφυλιστικές παθήσεις

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η νέα αυτή προσέγγιση θα μπορούσε να αλλάξει τα δεδομένα στην αντιμετώπιση ασθενειών που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η άνοια.

Σύμφωνα με προβλέψεις, τα περιστατικά άνοιας στις ΗΠΑ αναμένεται να διπλασιαστούν τις επόμενες δεκαετίες, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για νέες θεραπείες.

Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι η θεραπεία φαίνεται να λειτουργεί εξίσου αποτελεσματικά και στα δύο φύλα, κάτι που σπάνια επιτυγχάνεται στη βιοϊατρική έρευνα.

Πιθανές μελλοντικές εφαρμογές

Οι ερευνητές εκτιμούν ότι στο μέλλον ένα τέτοιο ρινικό σπρέι θα μπορούσε να αντικαταστήσει πιο επεμβατικές θεραπείες ή μακροχρόνιες φαρμακευτικές αγωγές.

Θα μπορούσε, μάλιστα να συμβάλει στην αποκατάσταση ασθενών μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο ή να επιβραδύνει - ακόμη και να αντιστρέψει - τη γνωστική φθορά.

«Επαναπροσδιορίζουμε τη γήρανση του εγκεφάλου»

Όπως τονίζει ο Ashok Shetty, στόχος της ομάδας δεν είναι απλώς η επιμήκυνση της ζωής, αλλά η διατήρηση της ποιότητας ζωής.

Η έρευνα στοχεύει σε μια «επιτυχημένη γήρανση», όπου οι άνθρωποι παραμένουν διανοητικά ενεργοί, κοινωνικά συνδεδεμένοι και λειτουργικοί.

«Δεν προσπαθούμε απλώς να κατανοήσουμε τους βιολογικούς μηχανισμούς, αλλά μεταφράζουμε και αναπτύσσουμε τα ευρήματά μας σε απτές θεραπείες που θα μπορούσαν να κάνουν τη διαφορά», αναφέρει χαρακτηριστικά ο Shetty.

Ashok Shetty - καθηγητής

Δρ. Ashok K. Shetty, Διακεκριμένος Καθηγητής Πανεπιστημίου, Texas A&M University, Ιατρική Σχολή Naresh K. Vashisht College of Medicine

Παρότι τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα πριν η θεραπεία εφαρμοστεί σε ανθρώπους.

Η ερευνητική ομάδα έχει ήδη καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στις ΗΠΑ, ενώ το έργο υποστηρίζεται από το Εθνικό Ινστιτούτο Γήρανσης.

Μια νέα εποχή για την εγκεφαλική υγεία

Η συγκεκριμένη ανακάλυψη αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας και της καινοτομίας στη σύγχρονη επιστήμη. «Η συνεργασία μας με το Εθνικού Ινστιτούτου Γήρανσης είναι πολύ σημαντική», τονίζει ο Ashok Shetty.

Όπως επισημαίνουν οι ερευνητές, το ζητούμενο δεν είναι μόνο να κατανοηθούν οι μηχανισμοί της γήρανσης, αλλά να μετατραπούν σε πρακτικές λύσεις που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Η ιδέα ότι η γήρανση του εγκεφάλου μπορεί να επιβραδυνθεί - ή ακόμη και να αναστραφεί - ανοίγει τον δρόμο για μια νέα εποχή στη γνωστική υγεία.

