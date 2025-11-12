Νευροεπιστήμονας αποκαλύπτει 3 «κρυφούς» παράγοντες που μπορεί να πυροδοτήσουν τη νόσο Αλτσχάιμερ

Ο νευροεπιστήμονας Dr. Robert Love, διευθυντής σε ιατρική κλινική στη Φλόριντα με ειδίκευση στην αντιστροφή των συμπτωμάτων της νόσου Αλτσχάιμερ, εντόπισε τρεις κρίσιμους παράγοντες που αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης της νόσου:

έλλειψη βιταμίνης D

έλλειψη ποιοτικού ύπνου

και χρόνια φλεγμονή

Σύμφωνα με τον Dr. Love, η βιταμίνη D είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία του εγκεφάλου, ωστόσο πολλοί άνθρωποι παρουσιάζουν έλλειψη λόγω ανεπαρκούς έκθεσης στον ήλιο ή ανεπαρκούς πρόσληψης μέσω της διατροφής. Ο ίδιος προτείνει 20 λεπτά ήπιας καθημερινής έκθεσης στον ήλιο ή τη λήψη συμπληρωμάτων για τη διατήρηση υγιών επιπέδων.

Η έλλειψη ύπνου, σημειώνει, είναι ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας κινδύνου. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, ο εγκέφαλος επιτελεί κρίσιμες λειτουργίες αποκατάστασης, όπως η ενοποίηση της μνήμης και η απομάκρυνση τοξινών μέσω του γλυμφικού συστήματος — του φυσικού μηχανισμού καθαρισμού του εγκεφάλου.

Η χρόνια φλεγμονή, τέλος, αποτελεί μακροπρόθεσμο κίνδυνο που μπορεί να ξεκινήσει δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα πρώτα συμπτώματα άνοιας. Το στρες, η ανθυγιεινή διατροφή και η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας ενισχύουν αυτή τη φλεγμονή. Η συμβουλή του Dr. Love: «Αποφύγετε τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα, παραμείνετε δραστήριοι και διατηρήστε κοινωνικές σχέσεις — όλα αυτά κρατούν τον εγκέφαλο νέο».

Όπως τονίζει: «Η πρόληψη ξεκινά νωρίς, πριν καν εμφανιστούν τα πρώτα σημάδια. Μικρές, σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής μπορούν να κάνουν τη διαφορά».

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περίπου 57 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζούσαν με άνοια το 2021, με πάνω από το 60% να κατοικούν σε χώρες με χαμηλό ή μεσαίο εισόδημα. Κάθε χρόνο καταγράφονται σχεδόν 10 εκατομμύρια νέα περιστατικά.

Η άνοια προκαλείται από διάφορες ασθένειες και τραυματισμούς που επηρεάζουν τον εγκέφαλο, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να αποτελεί τη συχνότερη μορφή — ευθυνόμενη για το 60–70% των περιπτώσεων. Σήμερα, η άνοια είναι η έβδομη κύρια αιτία θανάτου παγκοσμίως και μία από τις κυριότερες αιτίες αναπηρίας και εξάρτησης στους ηλικιωμένους.

