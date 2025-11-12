Υπάρχει ένα κρίσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να κρατήσετε υπό έλεγχο συμπτώματα Αλτσχάιμερ

Πώς βοηθάει στην αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου

Newsbomb

Υπάρχει ένα κρίσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να κρατήσετε υπό έλεγχο συμπτώματα Αλτσχάιμερ
AP
ΥΓΕΙΑ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η νόσος Αλτσχάιμερ «χτυπά» όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως υπάρχει ένα πράγμα που συνδέεται με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, κρατώντας τον εγκέφαλό υγιή.

Ο βαθύς ύπνος κάνει τη διαφορά.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC) Berkeley, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το UC Irvine στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι τα 62 ηλικιωμένους, συμμετέχοντες στην έρευνα, εκείνοι με αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ λειτουργίας μνήμης καθώς κοιμόντουσαν πιο βαθιά.

Αντίθετα εκείνοι που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν βαθιά δεν τα πήγαν τόσο καλά στα ίδια τεστ. Συγκριτικά, ο ύπνος έκανε μικρή διαφορά σε εκείνα τα άτομα με λίγες εναποθέσεις.

Συνολικά, τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2023 στο BMC Medicine υποδηλώνουν ότι σφαλίζοντας τα μάτια θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη της μείωσης της μνήμης που εμφανίζεται καθώς η άνοια αρχίζει να επικρατεί.

Σκεφτείτε τον βαθύ ύπνο σχεδόν σαν μια σωσίβια λέμβο που κρατά τη μνήμη στη ζωή, αντί να παρασύρεται η μνήμη από το βάρος της παθολογίας της νόσου του Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο νευροεπιστήμονας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UC) στο Μπέρκλεϋ, Μάθιου Γουόκερ.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τον ύπνο, ακόμη και σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας».

Η μελέτη απηχεί προηγούμενη έρευνα που έχει βρει συσσώρευση πρωτεϊνών αμυλοειδούς-βήτα στον εγκέφαλο ατόμων με διαταραγμένο ύπνο.

Αλλά ο κακός ύπνος είναι τόσο παράγοντας κινδύνου όσο και σύμπτωμα της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό της αιτίας και του αποτελέσματος.

Ομοίως, οι σβολιασμένες πρωτεΐνες αμυλοειδούς-βήτα μπορεί να είναι μόνο ένα σημάδι της νόσου του Αλτσχάιμερ και όχι η βασική αιτία της.

Ακόμα κι έτσι, τα επίπεδα πρωτεϊνών αμυλοειδούς-βήτα χρησιμοποιούνται συνήθως ως δείκτης της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθώς η έρευνα δείχνει ότι αυτές – και μια άλλη πρωτεΐνη που ονομάζεται tau – μπορούν να αρχίσουν να φράζουν τα εγκεφαλικά κύτταρα δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της νόσου.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
14:34ΕΛΛΑΔΑ

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις την Κυριακή 16 Νοεμβρίου στην Αθηνών-Σουνίου λόγω διεξαγωγής αγώνα τριάθλου

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

14:14ΚΟΣΜΟΣ

Ο Τραμπ έγραψε στον πρόεδρο του Ισραήλ ζητώντας του να δώσει χάρη στον Μπίμπι

14:12ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρή 70χρονη εντός του καταστήματός της

14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Σύλληψη 35χρονου για ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Επιχείρησε να αρπάξει το όπλο αστυνομικού

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

13:43ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γιάννης Βιτζηλαίος: Η COSMOTE TELEKOM οδηγεί τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας με «όχημα» την Τεχνητή Νοημοσύνη

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

13:37ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση από πολίτη δέχθηκε ο αντιδήμαρχος Λάρισας, Αχιλλέας Κέλλας

13:30ΕΛΛΑΔΑ

Νέο πλαίσιο για τις «Golden Visa» - Τι αλλάζει για τους επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα

13:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δώρο Χριστουγέννων: Νωρίτερα φέτος η καταβολή του - Υπολογίστε πόσα χρήματα θα πάρετε

13:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τα Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις και ΑΕΚ - Ρίγα

13:18ΚΟΣΜΟΣ

Bρετανός υπουργός Υγείας: «Δεν διεκδικώ τη θέση του Στάρμερ» - Φουντώνουν οι φήμες για «πραξικόπημα»

13:16ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Κλείνει το ραδιόφωνο του Στρατού ο υπουργός Άμυνας - Ενέργεια μίας «κυβέρνησης που φοβάται την κριτική» λέει η αντιπολίτευση

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Τροχαίο με μια σοβαρά τραυματία - Αναβάτης μοτοσικλέτας έπεσε σε παρμπρίζ αυτοκινήτου

13:13ΕΛΛΑΔΑ

Το στεγαστικό πρόγραμμα των Ενόπλων Δυνάμεων: 10.454 νέες κατοικίες, 12 παιδικοί σταθμοί, 4 φοιτητικές εστίες, 3 γηροκομεία για στρατιωτικούς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
14:07ΕΛΛΑΔΑ

Ανάκληση για τσουρέκι με πραλίνα φουντουκιού από τον ΕΦΕΤ

13:38ΚΟΣΜΟΣ

Το «Βαμπίρ του Παρισιού»: Οι ανατριχιαστικές αποκαλύψεις του κανίβαλου που εργαζόταν σε νεκροτομείο

12:29ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Τι δήλωσε στην κατάθεσή του ο 25χρονος για το δυστύχημα που σκοτώθηκε ο 3χρονος Ανδρέας - Τα σενάρια που εξετάζει η ΕΛΑΣ

12:01ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Εντυπωσιακές εικόνες από το Fly Over - Πότε ολοκληρώνεται το υπερσύγχρονο έργο

14:03ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: O νέος Κένεντι που βάζει πλώρη για το Κογκρέσο - Ποιος είναι ο 32χρονος φωτογενής εγγονός του JFK

13:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Eurostat: Σε Λουξεμβούργο, Δανία και Ιρλανδία οι υψηλότεροι μισθοί - Οι Έλληνες δεύτεροι χειρότερα αμοιβόμενοι στην Ευρώπη

14:20LIFESTYLE

«Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της»: Το βίντεο με τη Μις Ισραήλ να «καρφώνει» το βλέμμα στη Μις Παλαιστίνη στα καλλιστεία για τη Μις Υφήλιος

06:57ΚΟΣΜΟΣ

«Το Τέρας των Άνδεων»: Ο serial killer που σκότωσε 110 κορίτσια και κυκλοφορεί... ελεύθερος!

12:24ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φρίκη στη Ρόδο: 51χρονος Αλβανός φέρεται να ασελγούσε στον 10χρονο γιο του

11:29ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Δημιουργήθηκε ατμοσφαιρικό βουνό - Ο «ΗΡΑΚΛΗΣ» επιμένει για βαρυχειμωνιά

14:25ΕΛΛΑΔΑ

22χρονος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Γεννηματάς - Κατάπιε αμάσητο μπέργκερ για ένα Challenge

06:37WHAT THE FACT

Πρώτη λήψη ραδιοσήματος από το 3I/ATLAS

10:14ΕΛΛΑΔΑ

Μπαλάσκας για Τούνη: «Βούλωσέ το και άσε τον Δημητρακόπουλο να μιλήσει»

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Άφησαν ελεύθερο τον βασανιστή ζώων του Μοσχάτου για να συνεχίσει το έγκλημα στη Δονούσα – Φρίκη με 58 βασανισμένες γάτες

09:44ΚΑΙΡΟΣ

Σάκης Αρναούτογλου: Φουλ της... καλοκαιρίας - Η πρόβλεψη του έως και τις 22 Νοεμβρίου

14:19ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Νεκρό 8 χρόνια μέσα στο αυτοκίνητο στέλεχος εταιρίας

06:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κοντά στην κατάρρευση ο Πολικός Στρόβιλος - Τι θα συμβεί σε Ευρώπη και Αμερική

09:35ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι δηλώσεις Μητσοτάκη με Χριστοδουλίδη - Συμφωνήσαμε στην άμεση διευθέτηση λεπτομερειών για το καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης, είπε ο πρωθυπουργός

09:26ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρώτη εκτίμηση Τσατραφύλλια για τα Χριστούγεννα

11:54Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τα δύο βασικά σενάρια για τον ανασχηματισμό που έρχεται μετά τις γιορτές - Πιθανές εκπλήξεις για ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ