Υπάρχει ένα κρίσιμο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για να κρατήσετε υπό έλεγχο συμπτώματα Αλτσχάιμερ

Η νόσος Αλτσχάιμερ «χτυπά» όλο και περισσότερους ανθρώπους, όμως υπάρχει ένα πράγμα που συνδέεται με την εμφάνιση των συμπτωμάτων, κρατώντας τον εγκέφαλό υγιή.

Ο βαθύς ύπνος κάνει τη διαφορά.

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια (UC) Berkeley, το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και το UC Irvine στις ΗΠΑ διαπίστωσαν ότι τα 62 ηλικιωμένους, συμμετέχοντες στην έρευνα, εκείνοι με αλλαγές στον εγκέφαλο που σχετίζονται με το Αλτσχάιμερ είχαν καλύτερες επιδόσεις σε τεστ λειτουργίας μνήμης καθώς κοιμόντουσαν πιο βαθιά.

Αντίθετα εκείνοι που δεν μπορούσαν να κοιμηθούν βαθιά δεν τα πήγαν τόσο καλά στα ίδια τεστ. Συγκριτικά, ο ύπνος έκανε μικρή διαφορά σε εκείνα τα άτομα με λίγες εναποθέσεις.

Συνολικά, τα αποτελέσματα, τα οποία δημοσιεύθηκαν τον Μάιο του 2023 στο BMC Medicine υποδηλώνουν ότι σφαλίζοντας τα μάτια θα μπορούσε να βοηθήσει στην υποστήριξη της μείωσης της μνήμης που εμφανίζεται καθώς η άνοια αρχίζει να επικρατεί.

Σκεφτείτε τον βαθύ ύπνο σχεδόν σαν μια σωσίβια λέμβο που κρατά τη μνήμη στη ζωή, αντί να παρασύρεται η μνήμη από το βάρος της παθολογίας της νόσου του Αλτσχάιμερ», δήλωσε ο νευροεπιστήμονας του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια (UC) στο Μπέρκλεϋ, Μάθιου Γουόκερ.

«Αυτό είναι ιδιαίτερα συναρπαστικό γιατί μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Υπάρχουν τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βελτιώσουμε τον ύπνο, ακόμη και σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας».

Η μελέτη απηχεί προηγούμενη έρευνα που έχει βρει συσσώρευση πρωτεϊνών αμυλοειδούς-βήτα στον εγκέφαλο ατόμων με διαταραγμένο ύπνο.

Αλλά ο κακός ύπνος είναι τόσο παράγοντας κινδύνου όσο και σύμπτωμα της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθιστώντας δύσκολο τον διαχωρισμό της αιτίας και του αποτελέσματος.

Ομοίως, οι σβολιασμένες πρωτεΐνες αμυλοειδούς-βήτα μπορεί να είναι μόνο ένα σημάδι της νόσου του Αλτσχάιμερ και όχι η βασική αιτία της.

Ακόμα κι έτσι, τα επίπεδα πρωτεϊνών αμυλοειδούς-βήτα χρησιμοποιούνται συνήθως ως δείκτης της νόσου του Αλτσχάιμερ, καθώς η έρευνα δείχνει ότι αυτές – και μια άλλη πρωτεΐνη που ονομάζεται tau – μπορούν να αρχίσουν να φράζουν τα εγκεφαλικά κύτταρα δεκαετίες πριν εμφανιστούν τα συμπτώματα της νόσου.