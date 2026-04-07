«Ασπίδα» στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές και σπουδές

Μια νέα μελέτη δείχνει ότι η εκτέλεση εργασιών που πνευματική διέγερση μπορεί να προστατεύσει από προβλήματα μνήμης στο μέλλον

Αναστασία - Βασιλική Γκολέμη

«Ασπίδα» στην άνοια οι πνευματικά απαιτητικές δουλειές και σπουδές
Snapshot
  • Η πνευματική διέγερση μέσω απαιτητικών εργασιών μπορεί να προστατεύσει από προβλήματα μνήμης στο μέλλον.
  • Η εκπαίδευση μειώνει τον κίνδυνο άνοιας αργότερα στη ζωή.
  • Επαγγέλματα υψηλής πολυπλοκότητας, όπως διευθυντές, δάσκαλοι, δικηγόροι και γιατροί, συμβάλλουν στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας.
  • Η συμμετοχή σε δραστηριότητες που διεγείρουν τον νου ενισχύει το γνωστικό απόθεμα του εγκεφάλου.
  • Το διάβασμα, η κοινωνικοποίηση και η εθελοντική προσφορά αποτελούν επίσης τρόπους βελτίωσης του γνωστικού αποθέματος.
Η εκπαίδευση είναι σημαντική για πολλούς λόγους και ένας από αυτούς είναι ο κίνδυνος άνοιας αργότερα στη ζωή. Παράλληλα, ένα επάγγελμα που απαιτεί υψηλό επίπεδο λήψης αποφάσεων ή δημιουργικότητας, αντί για επαναλαμβανόμενες ή χειρωνακτικές εργασίες, μπορεί να βοηθήσει το μυαλό να παραμείνει σε εγρήγορση. Θέσεις όπως διευθυντές, δάσκαλοι, δικηγόροι και γιατροί θεωρούνται επαγγέλματα υψηλής πολυπλοκότητας.

Τα ευρήματα υποστηρίζουν την ιδέα ότι η συμμετοχή σε δραστηριότητες που διεγείρουν τον νου καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση της εγκεφαλικής υγείας και να ενισχύσει το γνωστικό απόθεμα την ικανότητα του εγκεφάλου να αντιμετωπίζει αλλαγές που σχετίζονται με την ηλικία ή ασθένειες.

Ωστόσο, υπάρχουν και άλλοι τρόποι να βελτιώσετε το γνωστικό σας απόθεμα, όπως το διάβασμα, η κοινωνικοποίηση και η εθελοντική προσφορά.

