ΗΠΑ: Ο Τραμπ αναρτά εικόνα AI του ιδίου με τον Χριστό: «Αγκαλιάζοντας τον Ιησού»

Ο Ντόναλντ Τραμπ ανήρτησε σήμερα μια εικόνα - προϊόν Τεχνητής Νοημοσύνης - που απεικονίζει τον Ιησού να τον αγκαλιάζει, δύο ημέρες αφότου ο Αμερικανός πρόεδρος διέγραψε μια ανάρτηση που προκάλεσε σφοδρή κριτική ότι ο Τραμπ συνέκρινε τον εαυτό του με τον Ιησού.

Η εικόνα, που αναδημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του Τραμπ στο Truth Social, τον δείχνει με τα μάτια του κλειστά, να κλίνει την κεφαλή προς τον Ιησού. Ο Τραμπ στέκεται πίσω από ένα μικρόφωνο και πίσω του μια αμερικανική σημαία. Η αρχική ανάρτηση είχε τη λεζάντα: «Δεν ήμουν ποτέ ένας ιδιαίτερα θρησκευόμενος άνθρωπος... αλλά δεν φαίνεται, με όλα αυτά τα σατανικά, δαιμονικά, τέρατα που θυσιάζουν παιδιά να αποκαλύπτονται... ότι ο Θεός μπορεί να παίζει το χαρτί Τραμπ!»

Στην αναδημοσίευση του Τραμπ προστίθεται η λεζάντα: «Στους τρελούς της ριζοσπαστικής αριστεράς μπορεί να μην αρέσει αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο!!!»

Ο Τραμπ επικρίνει και επιτίθεται φραστικά τις τελευταίες μέρες στον πάπα Λέοντα, ο τελευταίος σφοδρός επικριτής του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου στο Ιράν.

Στην τελευταία του επίθεση χθες βράδυ προς τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, και πρώτο Αμερικανό πάπα, ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του είπε πως «κάποιος να ενημερώσει τον πάπα Λέοντα» για τις δολοφονίες διαδηλωτών από το Ιράν και ότι «το να έχει το Ιράν πυρηνική βόμβα είναι απολύτως απαράδεκτο».

Χθες βράδυ επίσης, ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, μιλώντας στο Πανεπιστήμιο της Τζόρτζια, δήλωσε ότι ο πάπας έκανε λάθος που είπε ότι οι μαθητές του Χριστού «δεν είναι ποτέ στο πλευρό εκείνων που κάποτε κράδαιναν τα ξίφη και σήμερα ρίχνουν βόμβες» και ότι «είναι πολύ, πολύ σημαντικό για τον πάπα να είναι προσεκτικός όταν μιλάει για θέματα θεολογίας».

Ο Λέων δήλωσε, απαντώντας στις προηγούμενες επιθέσεις του Τραμπ, ότι «δεν φοβάται» την κυβέρνηση Τραμπ και θα συνεχίσει να μιλάει ανοιχτά. Σε μια δυναμική ομιλία τη Δευτέρα στο Αλγέρι, κατήγγειλε τις «νεοαποικιακές» παγκόσμιες δυνάμεις, οι οποίες, όπως είπε, παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο, χωρίς να ονοματίζει συγκεκριμένες χώρες.

Χριστιανοί ψηφοφόροι συγκροτούν ένα κρίσιμο κομμάτι της πολιτικής βάσης του Τραμπ. Ο Τραμπ, ο οποίος δεν πηγαίνει τακτικά στην εκκλησία, κέρδισε μεγάλη πλειοψηφία χριστιανών ψηφοφόρων στις εκλογές του 2024, συμπεριλαμβανομένων και καθολικών.

