Πανικός στην Καλιφόρνια: Μεγάλο κομμάτι πάγου έπεσε σε σπίτι και προσγειώθηκε στον καναπέ

Τρομοκρατήθηκαν οι ένοικοι ενός σπιτιού στην Καλιφόρνια, όταν ένα τεράστιο κομμάτι πάγου, διαπέρασε την οροφή και κατέληξε στον καναπέ, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κάποιος.

Το περιστατικό συνέβη το πρωί της Παρασκευή σε ένα σπίτι στο Γουίτιερ στην κομητεία του Λος Άντζελες, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

Ο ένοικος ανέφερε ότι άκουσε «κάτι που ακουγόταν σαν έκρηξη» και βρήκε ένα μεγάλο κομμάτι πάγου που φαινόταν βρώμικος στον καναπέ του σαλονιού, σύμφωνα με το γραφείο της Επόπτριας της Κομητείας του Λος Άντζελες, Τζάνις Χαν.

Οι τοπικές αρχές και η πυροσβεστική ανταποκρίθηκαν και χαρακτήρισαν την κατάσταση ως «ύποπτη περίσταση» και ο ένοικος υπέβαλε αναφορά στην Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας.

Το σπίτι βρίσκεται κάτω από την προσέγγιση προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου του Λος Άντζελες. Δεδομένα από το Flightradar24 δείχνουν ότι υπήρχαν αεροπλάνα που πετούσαν πάνω από το σπίτι γύρω από την ώρα του συμβάντος και ένα αεροπλάνο περνάει πάνω από το σπίτι περίπου κάθε 3 λεπτά.

Η Χαν ζήτησε «ενδελεχή και έγκαιρη» έρευνα για το περιστατικό από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία ανακοίνωσε ότι διενεργεί έρευνα.

Σύμφωνα με την επόπτρια «είτε το υλικό προήλθε από συστήματα αεροσκαφών, διαρροή αποβλήτων είτε από άλλη πηγή, αυτό το περιστατικό εγείρει σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια της αεροπορίας σε πυκνοκατοικημένες κοινότητες στην κομητεία του Λος Άντζελες».

Η ιδιοκτήτρια του σπιτιού, δήλωσε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι ο πάγος μύριζε άσχημα και ανησυχεί επειδή τον άγγιξε.