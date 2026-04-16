Ξενοδοχείο - ορόσημο στο Ντουμπάι σε 18μηνη «ανακαίνιση»

Το πολυτελές ξενοδοχείο Burj al Arab στο Ντουμπάι πρόκειται να υποβληθεί σε μια μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση που θα διαρκέσει 18 μήνες, δήλωσε μέλος του προσωπικού στο Reuters.

Θα είναι η πρώτη φορά που το ξενοδοχείο σε σχήμα πανιού, ένα από τα πιο γνωστά ορόσημα του Ντουμπάι, θα κλείσει από τα εγκαίνιά του το 1999.

Αυτό έρχεται σε μια εποχή που ο τουρισμός έχει επιβραδυνθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν.

Η κρατική εταιρεία Jumeirah, στην οποία ανήκει το ξενοδοχείο, δήλωσε ότι οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν σε φάσεις και θα ηγηθεί ο αρχιτέκτονας εσωτερικών χώρων Tristan Auer, με έδρα το Παρίσι.

Ωστόσο, η εταιρεία δεν διευκρίνισε εάν το ξενοδοχείο θα παρέμενε κλειστό κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης.

Το μέλος του προσωπικού είπε ότι το ξενοδοχείο προσφέρει εναλλακτικά καταλύματα σε κοντινή απόσταση για τους επισκέπτες που έχουν κάνει κρατήσεις εκείνη την περίοδο.

Παρά τις κάποιες ζημιές που υπέστη όταν τα συντρίμμια ενός αναχαιτισμένου ιρανικού drone χτύπησαν την πρόσοψή του στις αρχές Μαρτίου, το «πολυαναμενόμενο» έργο δεν συνδέεται με αυτό, είπε ο εργαζόμενος.

Η σύγκρουση έχει πλήξει τα ΗΑΕ, με τις διακοπές στις πτήσεις να επηρεάζουν την τουριστική κίνηση στη χώρα.