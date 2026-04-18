Γερμανία: Ένας νεκρός και αρκετοί τραυματίες από έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλιγνκεν
Η έκρηξη συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα
Snapshot
- Ισχυρή έκρηξη σε υπόγεια διάβαση στη Φέλκλινγκεν της Γερμανίας προκάλεσε έναν νεκρό και πολλ τραυματίες.
- Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν άγνωστα και εξετάζεται το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.
- Η αστυνομία επιβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει πλέον απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
- Η Φέλκλινγκεν είναι πόλη περίπου 40.000 κατοίκων κοντά στα γαλλικά σύνορα.
Ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε σε υπόγεια διάβαση στην πόλη Φέλκλινγκεν, στη νοτιοδυτική Γερμανία, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν αρκετοί ακόμη, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.
Το περιστατικό συνέβη λίγο μετά τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα, δηλαδή γύρω στη 01:00 του Σαββάτου στην Ελλάδα), ενώ στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις που προχώρησαν στον αποκλεισμό της περιοχής.
Τα αίτια της έκρηξης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν και το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, εκπρόσωπος της αστυνομίας διευκρίνισε ότι δεν υφίσταται πλέον απειλή για τη δημόσια ασφάλεια.
Το Φέλκλινγκεν είναι πόλη περίπου 40.000 κατοίκων και βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Γαλλία.