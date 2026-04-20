Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού
Το στιγμιότυπο φέρεται να προέρχεται από επιχειρήσεις των ισραηλινών δυνάμεων σε χριστιανική πόλη του νότιου Λιβάνου.
Snapshot
- Φωτογραφία από τον νότιο Λίβανο δείχνει Ισραηλινό στρατιώτη να καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού με βαριοπούλα.
- Το περιστατικό συνέβη στην πόλη Ντεμπέλ, όπου υπάρχει χριστιανική κοινότητα, κατά τη διάρκεια πρόσφατων ισραηλινών επιχειρήσεων.
- Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας και ανακοίνωσε ότι εξετάζει το συμβάν και θα λάβει μέτρα.
- Ο στρατός βρίσκεται σε επικοινωνία με την τοπική κοινότητα για την αποκατάσταση του αγάλματος.
Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει στρατιώτη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού Χριστού πάνω στον σταυρό, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στην πόλη Ντεμπέλ, όπου βρίσκεται μια χριστιανική κοινότητα στο νότιο Λίβανο.
Ο IDF επιβεβαιώνει το περιστατικό
Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας, σημειώνοντας ότι το περιστατικό εξετάζεται και ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος όσων εμπλέκονται.
Παράλληλα, ο στρατός αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφή με την τοπική κοινότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί το άγαλμα.
Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο στοχεύουν σε υποδομές της Χεζμπολάχ και ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πληγούν πολιτικές υποδομές ή θρησκευτικά σύμβολα.