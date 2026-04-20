Λίβανος: Σάλος με φωτογραφία Ισραηλινού στρατιώτη που καταστρέφει άγαλμα του Εσταυρωμένου Χριστού

Φωτογραφία που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει στρατιώτη των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων να καταστρέφει άγαλμα του Ιησού Χριστού πάνω στον σταυρό, χρησιμοποιώντας βαριοπούλα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια των πρόσφατων επιχειρήσεων στην πόλη Ντεμπέλ, όπου βρίσκεται μια χριστιανική κοινότητα στο νότιο Λίβανο.

Ο IDF επιβεβαιώνει το περιστατικό

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε τη γνησιότητα της φωτογραφίας, σημειώνοντας ότι το περιστατικό εξετάζεται και ότι θα ληφθούν μέτρα σε βάρος όσων εμπλέκονται.

Following the completion of an initial examination regarding a photograph published earlier today of an IDF soldier harming a Christian symbol, it was determined that the photograph depicts an IDF soldier operating in southern Lebanon.



The IDF views the incident with great… https://t.co/U6P3x8KWBb

— Israel Defense Forces (@IDF) April 19, 2026



Παράλληλα, ο στρατός αναφέρει ότι βρίσκεται σε επαφή με την τοπική κοινότητα, προκειμένου να αποκατασταθεί το άγαλμα.

Την ίδια ώρα, επισημαίνει ότι οι επιχειρήσεις του στον νότιο Λίβανο στοχεύουν σε υποδομές της Χεζμπολάχ και ότι δεν υπάρχει πρόθεση να πληγούν πολιτικές υποδομές ή θρησκευτικά σύμβολα.