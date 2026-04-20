Τρόμος σε τσίρκο στη Ρωσία: Τίγρης βγήκε από το προστατευτικό δίχτυ και πήγε... βόλτα στον κόσμο

Στην Ισπανία, από το 2023 έχει απαγορευτεί η παρουσία άγριων ζώων σε τσίρκα, με τις παραστάσεις να εστιάζουν πλέον σε ακροβατικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Μια παράσταση σε τσίρκο στην περιοχή του Ροστόφ στη Ρωσία κατέληξε σε χάος όταν μια τίγρης δραπέτευσε από το δίχτυ ασφαλείας και όρμησε στο κοινό, προκαλώντας πανικό και μαζική φυγή. Το περιστατικό συνέβη την Κυριακή 19 Απριλίου, όταν το δίχτυ που συγκρατούσε τα άγρια ζώα έπεσε κατά τη διάρκεια της εμφάνισης, με αποτέλεσμα τις επικίνδυνες καταστάσεις.

Στις 3:00 μ.μ. το απόγευμα της Κυριακής, στο τσίρκο Ντοβγκάλουκ, τρεις τίγρεις παρουσίαζαν παράσταση υπό την επίβλεψη δύο εκπαιδευτών. Κατά τη διάρκεια της παράστασης, το δίχτυ ασφαλείας που κρεμόταν από ένα στεφάνι έπεσε ξαφνικά, προκαλώντας αναστάτωση στα ζώα, τα οποία έγιναν επιθετικά και άρχισαν να μάχονται μεταξύ τους. Αν και το δίχτυ σηκώθηκε σχεδόν αμέσως, μια από τις τίγρεις κατάφερε να πηδήξει μέσα στο κοινό, δημιουργώντας σκηνές πανικού και φωνές έντρομων θεατών.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αποτυπώνουν τη στιγμή της αναστάτωσης, με τους θεατές να προσπαθούν να απομακρυνθούν γρήγορα από τη σκηνή.

Οι υπάλληλοι του τσίρκου εκκένωσαν τον χώρο γρήγορα να σημειωθούν τραυματισμοί. Τελικά, η τίγρη αιχμαλωτίστηκε ξανά και επανήλθε στο κλουβί της με ασφάλεια.