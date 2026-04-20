Αυστρία: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε σούπερ μάρκετ – Ένας νεκρός και επτά τραυματίες

Θλιβερό περιστατικό στο Ίτσλινγκ του Σάλτσμπουργκ, στην Αυστρία, όπου σημειώθηκε τροχαίο δυστύχημα με λεωφορείο το απόγευμα της Δευτέρας (20/04). Συγκεκριμένα, τρόλεϊ έπεσε πάνω σε κατάστημα της αλυσίδας σούπερ μάρκετ Billa Plus, ενώ, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη ο οδηγός πιστεύεται ότι προκάλεσε το τραγικό συμβάν.

Επί τόπου κατέληξε ένας 55άχρονος και δύο άλλοι άνδρες τραυματίστηκαν σοβαρά και μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Σάλτσμπουργκ. Άλλα πέντε άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα, σύμφωνα με το τοπικό κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού.

One dead, seven injured as bus crashes into supermarket in Austria



One person has died and seven others were injured after a trolleybus crashed into a supermarket in Salzburg, authorities said.



Ο 59άχρονος οδηγός λεωφορείου ήταν ένας από τους σοβαρά τραυματίες. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο των Κρατικών Νοσοκομείων του Σάλτσμπουργκ, υπέστη επείγον ιατρικό περιστατικό που οδήγησε στο ατύχημα. Υπεβλήθη σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στη Νευροχειρουργική και νοσηλεύεται αυτήν τη στιγμή σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Η η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή. Ο δεύτερος σοβαρά τραυματίας νοσηλεύεται σε ορθοπεδική φροντίδα τραυμάτων, αφού υπέστη κατάγματα και βρίσκεται επίσης σε σταθερή κατάσταση.

Το ατύχημα σημειώθηκε στη διασταύρωση των οδών Raiffeisenstrasse και Austrasse, όπου βρίσκεται ένας κυκλικός κόμβος. Λίγο μετά το μεσημέρι, το τρόλεϊ εξετράπη της πορείας του, διέσχισε ένα μονοπάτι για πεζούς και ποδηλάτες και συγκρούστηκε με την γυάλινη πρόσοψη του υποκαταστήματος του σούπερ μάρκετ στο ισόγειο του νέου κτηρίου, το οποίο στεγάζει και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (AMS). Το λεωφορείο «εισέβαλε» από την κύρια πόρτα εισόδου στο φουαγιέ του σούπερ μάρκετ.

Άλλοι επιβάτες του λεωφορείου που τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν σε κοντινά νοσοκομεία ή έλαβαν θεραπεία ως εξωτερικοί ασθενείς μετά την αρχική ιατρική περίθαλψη. Η εισαγγελία διέταξε νεκροψία του θύματος. Κλήθηκε και εμπειρογνώμονας στο σημείο, ενώ, μηχανικοί από την πόλη εξέτασαν το κτήριο για ζημιές και τυχόν κίνδυνο κατάρρευσης.