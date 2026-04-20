ΗΠΑ: 2 νεκροί από τους πυροβολισμούς στη Βόρεια Καρολίνα

Δύο άτομα έχασαν τη ζωή τους μετά από πυροβολισμούς σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία της πολιτείας.

Οι πυροβολισμοί φέρονται να σημειώθηκαν κοντά στο πάρκο Leinbach και το σχολείοο Jefferson στο Γουίνστον Σάλεμ. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι πυροβολισμοί ήταν αποτέλεσμα ενός προγραμματισμένο καβγά μεταξύ «δύο νεαρών ατόμων». Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, αρκετοί άνθρωποι «άρχισαν να πυροβολούν ο ένας τον άλλον», με αποτέλεσμα να υπάρξουν «πολλά θύματα», σύμφωνα με τους αστυνομικούς.

«Η Αστυνομία της Βόρειας Καρολίνας (NC SBI) ανταποκρίνεται αυτή τη στιγμή σε περιστατικό πυροβολισμών στην οδό Robinhood, κοντά στο Γυμνάσιο Jefferson. Οι πυροβολισμοί ΔΕΝ έχουν λάβει χώρα στο σχολείο, αλλά στο πάρκο Leinbach. Το σχολείο έχει πλέον εκκενωθεί και είναι και πάλι ανοιχτό, σε περίπτωση που χρειαστεί να παραλάβετε τα παιδιά σας. Αρκετοί άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυροβολισμούς, ενώ 2 έχουν χάσει τη ζωή τους. Ο κόσμος θα πρέπει να αποφύγει την περιοχή προς το παρόν», ανέφερε ανακοίνωση της αστυνομίας.

