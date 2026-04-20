ΗΠΑ: Πυροβολισμοί σε πάρκο στη Βόρεια Καρολίνα - Αναφορές για πολλούς τραυματίες

Σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς αντιμετωπίζει η αστυνομία στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ.

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν στο πάρκο Leinbach στο Γουίνστον Σάλεμ της Βόρειας Καρολίνας. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, τα θύματα από το περιστατικό είναι πολλά.

Η αστυνομία ανέφερε ότι ξεκίνησε καυγάς που εξελίχθηκε σε ανταλλαγή πυροβολισμών αλλά σε αυτή την φάση οι αρχές δεν γνωρίζουν πόσα άτομα εμπλέκονται.

