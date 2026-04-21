Νέες συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο πρεσβευτών, ενώ τα πλήγματα στον νότο δεν έχουν σταματήσει.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Νέος γύρος συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον σε επίπεδο πρεσβευτών.
  • Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν επιδιώκει συμφωνία για μόνιμο τερματισμό του πολέμου και αποχώρηση ισραηλινών δυνάμεων από τον νότο.
  • Παρά την εκεχειρία από την Παρασκευή, τα επεισόδια συνεχίζονται, με πρόσφατο πλήγμα ισραηλινού drone στην περιοχή Κακάιγιατ αλ Τζισρ.
  • Οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 2.387 ανθρώπων και τον εκτοπισμό πάνω από ένα εκατομμύριο πολιτών από τον Μάρτιο.
  • Η Τεχεράνη θεωρεί την εκεχειρία προϋπόθεση για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ διαχωρίζουν τα δύο θέματα.
Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την ώρα που η κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ παραμένει εύθραυστη.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται «απευθείας και με καλή πίστη», διευκρινίζοντας ότι θα πραγματοποιηθούν και πάλι σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και στον πρώτο γύρο της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ανέφερε ότι στόχος των διαπραγματεύσεων είναι μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει μόνιμο τερματισμό του πολέμου, καθώς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότου. Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, απορρίπτει την ιδέα απευθείας συνομιλιών.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από την Παρασκευή, τα επεισόδια συνεχίζονται. Το λιβανικό πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι ισραηλινό drone πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Κακάιγιατ αλ Τζισρ, στις όχθες του ποταμού Λιτάνι.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 2.387 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο πολιτών από τις αρχές Μαρτίου.

Η δεκαήμερη εκεχειρία συμφωνήθηκε μετά τη συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη επαφή αυτού του επιπέδου εδώ και δεκαετίες.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι η διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, ωστόσο οι ΗΠΑ επιμένουν ότι τα δύο ζητήματα δεν συνδέονται.

