Νέες συνομιλίες Λιβάνου–Ισραήλ την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον

Η Τεχεράνη θεωρεί την εκεχειρία προϋπόθεση για τις συνομιλίες με τις ΗΠΑ, ενώ οι ΗΠΑ διαχωρίζουν τα δύο θέματα.

Οι ΗΠΑ θα φιλοξενήσουν την Πέμπτη στην Ουάσιγκτον νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, την ώρα που η κατάπαυση του πυρός με τη Χεζμπολάχ παραμένει εύθραυστη.

Αξιωματούχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ επιβεβαίωσε ότι οι επαφές συνεχίζονται «απευθείας και με καλή πίστη», διευκρινίζοντας ότι θα πραγματοποιηθούν και πάλι σε επίπεδο πρεσβευτών, όπως και στον πρώτο γύρο της 14ης Απριλίου.

Ο πρόεδρος του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν ανέφερε ότι στόχος των διαπραγματεύσεων είναι μια συμφωνία που θα εξασφαλίζει μόνιμο τερματισμό του πολέμου, καθώς και την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από περιοχές του νότου. Η Χεζμπολάχ, ωστόσο, απορρίπτει την ιδέα απευθείας συνομιλιών.

Παρά την εκεχειρία που ισχύει από την Παρασκευή, τα επεισόδια συνεχίζονται. Το λιβανικό πρακτορείο ANI μετέδωσε ότι ισραηλινό drone πραγματοποίησε πλήγμα στην περιοχή Κακάιγιατ αλ Τζισρ, στις όχθες του ποταμού Λιτάνι.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, οι ισραηλινές επιθέσεις έχουν προκαλέσει τον θάνατο 2.387 ανθρώπων και τον εκτοπισμό περισσότερων από ένα εκατομμύριο πολιτών από τις αρχές Μαρτίου.

Η δεκαήμερη εκεχειρία συμφωνήθηκε μετά τη συνάντηση των πρεσβευτών των δύο χωρών στις ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, την πρώτη επαφή αυτού του επιπέδου εδώ και δεκαετίες.

Η Τεχεράνη έχει ξεκαθαρίσει ότι η διατήρηση της εκεχειρίας στον Λίβανο αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη συνέχιση των συνομιλιών με την Ουάσιγκτον, ωστόσο οι ΗΠΑ επιμένουν ότι τα δύο ζητήματα δεν συνδέονται.