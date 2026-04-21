Τρόμος σε τσίρκο: Τίγρης ξέφυγε από το κλουβί και πήδηξε στο κοινό - Βίντεο που κόβει την ανάσα

Σε τσίρκο στη Ροστόφ

Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν σε τσίρκο στη Ροστόφ-ον-Ντον, όταν μία τίγρη ξέφυγε από τον έλεγχο κατά τη διάρκεια παράστασης, πηδώντας από τη σκηνή προς το κοινό.

Το συμβάν σημειώθηκε την Κυριακή, με την αστυνομία στη Ρωσία να έχει ήδη ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το ζώο κατάφερε να διαφύγει. Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε ευρέως στο διαδίκτυο, τρεις τίγρεις βρίσκονταν πάνω σε σκαμπό, ενώ ο παρουσιαστής και ο βοηθός του κινούνταν στη σκηνή. Ένα κυκλικό προστατευτικό δίχτυ χώριζε τα ζώα από το κοινό.

Ωστόσο, έπειτα από αυτό που φαίνεται να ήταν σοβαρή μηχανική βλάβη, το δίχτυ κατέβηκε ξαφνικά, δίνοντας στην τίγρη την ευκαιρία να αντιδράσει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Το ζώο σκαρφάλωσε αρχικά στον μεταλλικό κύκλο και αμέσως μετά πήδηξε προς την πλευρά των θεατών, προκαλώντας κραυγές τρόμου. Σε επόμενα πλάνα, θεατές φαίνονται να σηκώνονται έντρομοι, ενώ αρκετοί κατευθύνονται προς τις εξόδους.

Λίγο αργότερα, άλλο βίντεο δείχνει τις περισσότερες θέσεις άδειες, με την τίγρη να περιφέρεται ανάμεσα στις σειρές. Παρά την αναστάτωση, ορισμένοι από τους παρευρισκόμενους παρέμειναν στις θέσεις τους, καταγράφοντας το περιστατικό με τα κινητά τους.

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν σκηνές χάους τη στιγμή της διαφυγής. «Οι τίγρεις τρόμαξαν και μία από αυτές πήδηξε στο κοινό. Παιδιά ούρλιαζαν και ενήλικες έτρεχαν πανικόβλητοι», ανέφερε χαρακτηριστικά ένας μάρτυρας σε τοπικά μέσα.

Παρά την ένταση της στιγμής, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί. Η τίγρη εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από τη σκηνή και επαναφέρθηκε υπό έλεγχο.

Ο διευθυντής του τσίρκου, Nikolai Dovgaluk, δήλωσε πως ο εκπαιδευτής κατάφερε να βάλει περιλαίμιο στο ζώο και να το οδηγήσει πίσω στο κλουβί χωρίς περαιτέρω προβλήματα. «Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν υπήρχε καθόλου κίνδυνος, όμως πρόκειται για εξημερωμένες τίγρεις, εκπαιδευμένες όπως τα κατοικίδια. Το σημαντικό είναι ότι δεν προκλήθηκε πανικός που να οδηγήσει σε τραυματισμούς», σημείωσε.