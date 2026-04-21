Ισπανία: Τραυματίστηκε σοβαρά ταυρομάχος στη Σεβίλλη - Δείτε βίντεο

Τραυματίστηκε ένας ταυρομάχος στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σεβίλλη, όταν ταύρος τον κάρφωσε στον γλουτό κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας και στη συνέχεια τον πάτησε.

Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα διαγνώστηκε με βαθιά πληγή περίπου 10 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης στο ορθό, όπως αναφέρει η εφημερίδα Onda Cero.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μόλις ο ταύρος τον τραυμάτισε, άλλοι ταυρομάχοι εισήλθαν στην αρένα για να παραμερίσουν το ζώο από τον τραυματισμένο ταυρομάχο και να μπορέσουν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.

Ο 46χρονος Πουέμπλα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ταυρομάχους της Ισπανίας, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή στη Σεβίλλη αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία. Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός και πρόκειται για ένα εξαιρετικά επώδυνο ατύχημα σε αρένα ταυρομαχιών.

In Seville, during a bullfight, a bull gored a matador in the buttock and then trampled over him



Morante de la Puebla was diagnosed with a deep wound of about 10 cm, including damage to the rectum, Onda Cero reports. pic.twitter.com/haISGHTaoL — NEXTA (@nexta_tv) April 21, 2026

