Ισπανία: Τραυματίστηκε σοβαρά ταυρομάχος στη Σεβίλλη - Δείτε βίντεο
Ο ταυρομάχος διαγνώστηκε με βαθιά πληγή περίπου 10 εκατοστών
Τραυματίστηκε ένας ταυρομάχος στην Ισπανία και συγκεκριμένα στη Σεβίλλη, όταν ταύρος τον κάρφωσε στον γλουτό κατά τη διάρκεια ταυρομαχίας και στη συνέχεια τον πάτησε.
Ο Μοράντε ντε λα Πουέμπλα διαγνώστηκε με βαθιά πληγή περίπου 10 εκατοστών, συμπεριλαμβανομένης βλάβης στο ορθό, όπως αναφέρει η εφημερίδα Onda Cero.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, μόλις ο ταύρος τον τραυμάτισε, άλλοι ταυρομάχοι εισήλθαν στην αρένα για να παραμερίσουν το ζώο από τον τραυματισμένο ταυρομάχο και να μπορέσουν να τον απομακρύνουν με ασφάλεια.
Ο 46χρονος Πουέμπλα θεωρείται ένας από τους κορυφαίους ταυρομάχους της Ισπανίας, αλλά η συγκεκριμένη στιγμή στη Σεβίλλη αποδείχθηκε σχεδόν μοιραία. Ο τραυματισμός του είναι σοβαρός και πρόκειται για ένα εξαιρετικά επώδυνο ατύχημα σε αρένα ταυρομαχιών.