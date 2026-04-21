Τζον Τέρνους: Ένας πρώην πρωταθλητής κολύμβησης στο τιμόνι της Apple - Ποιος είναι ο νεός CEO

Nέα εποχή για την Apple καθώς ο Τιμ Κουκ, ο άνθρωπος που εκτόξευσε την κεφαλαιοποίηση του κολοσσού στα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια, παραδίδει μετά από 15 χρόνια τα ηνία στον Τζον Τέρνους

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Τζον Τέρνους: Ένας πρώην πρωταθλητής κολύμβησης στο τιμόνι της Apple - Ποιος είναι ο νεός CEO

O νέος CEO της Apple. Τζον Τέρνους

  • Ο Τζον Τέρνους αναλαμβάνει CEO της Apple από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, αντικαθιστώντας τον Τιμ Κουκ μετά από 15 χρόνια ηγεσίας.
  • Ο Τέρνους έχει 25ετή εμπειρία στην Apple και ήταν υπεύθυνος για την ανάπτυξη σημαντικών προϊόντων όπως iPad, iPhone, AirPods, Apple Watch και τη μετάβαση στους επεξεργαστές Apple Silicon.
  • Η ηγεσία του Τέρνους εστιάζει στην τεχνολογική καινοτομία και στην ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στο υλικό της Apple, με στόχο την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων πέρα από το iPhone.
  • Ο Τιμ Κουκ θα παραμείνει εκτελεστικός πρόεδρος για να διευκολύνει την ομαλή μετάβαση, ενώ η επιλογή Τέρνους σηματοδοτεί επιστροφή ενός μηχανικού στην κορυφή της εταιρείας.
  • Η εμπειρία του Τέρνους περιλαμβάνει και εργασία σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας, σημαντική για την εξέλιξη προϊόντων όπως το Apple Vision Pro.
Ο 51χρονος Τζον Τέρνους, μέχρι πρότινος ανώτερος αντιπρόεδρος μηχανικής υλικού (Hardware Engineering) της Apple, αναλαμβάνει νέος Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, αντικαθιστώντας τον Τιμ Κουκ. Η αλλαγή αυτή, που θα οριστικοποιηθεί την 1η Σεπτεμβρίου 2026, σηματοδοτεί την επιστροφή ενός «ανθρώπου των προϊόντων» στην κορυφή της ιεραρχίας του κολοσσού, σε μια στιγμή που η εταιρεία καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει στην επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Ο Tέρνους έχει μακρά πορεία στον γίγαντα της τεχνολογίας. Με μια διαδρομή 25 ετών στην Apple, έχει αφήσει το αποτύπωμά του σε σχεδόν κάθε συσκευή που κρατάμε στα χέρια μας σήμερα. Από τις πρώτες γενιές του iPad και του iPhone μέχρι την ανάπτυξη των AirPods και του Apple Watch, υπήρξε ο μηχανικός πίσω από τις μεγάλες επιτυχίες του κολοσσού. Ίσως το πιο κρίσιμο επίτευγμά του, ωστόσο, ήταν η επιβλεψη της μετάβασης των υπολογιστών Mac στους επεξεργαστές Apple Silicon, μια κίνηση που απελευθέρωσε την εταιρεία από την εξάρτηση εξωτερικών προμηθευτών και έθεσε νέα πρότυπα ισχύος και αποδοτικότητας.

Σύμφωνα με το προφίλ του στο LinkedIn , ο μηχανολόγος μηχανικός εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και έχει επιβλέψει τη μηχανική υλικού για σχεδόν κάθε σημαντικό προϊόν στο τρέχον χαρτοφυλάκιο της εταιρείας. «Είναι ένας οραματιστής που η συμβολή στην Apple σε διάστημα 25 ετών είναι ήδη πάρα πολύ μεγάλη για να αποτιμηθεί και είναι αναμφίβολα το κατάλληλο άτομο για να οδηγήσει την εταιρεία στο μέλλον», δήλωσε ο Κουκ σε ανακοίνωσή του.

Ο Tιμ Κουκ, ο οποίος θα παραμείνει ως εκτελεστικός πρόεδρος για να διασφαλίσει την ομαλή μετάβαση, περιέγραψε τον διάδοχό του ως ένα στέλεχος με «το μυαλό ενός μηχανικού και την ψυχή ενός καινοτόμου». Η επιλογή του φαίνεται να είναι μια απάντηση στην κριτική που δεχόταν η Apple τα τελευταία χρόνια, ότι δηλαδή υπό την ηγεσία του Κουκ -ενός χαρισματικού μπίζνεσμαν, μετρ στον σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων- η εταιρεία είχε γίνει υπερβολικά συντηρητική, εστιάζοντας περισσότερο στη σταδιακή βελτίωση του iPhone παρά στην εφεύρεση του «επόμενου μεγάλου πράγματος».

Ένας κολοσσός με ετήσια κέρδη 400 δις δολαρίων

Η πρόκληση για τον νέο CEO είναι διπλή. Από τη μία πλευρά, πρέπει να διατηρήσει την οικονομική ευρωστία μίας εταιρείας που παράγει ετήσια κέρδη άνω των 400 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Από την άλλη, καλείται να οδηγήσει την Apple έξω από τη «βαρυτική έλξη» του iPhone. Με τον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης να κινείται με ιλιγγιώδεις ταχύτητες, ο Tέρνους καλείται να ενσωματώσει την AI βαθύτερα στο υλικό της Apple, μετατρέποντας τη συσκευή από ένα εργαλείο σε έναν ευφυή προσωπικό βοηθό.

Παράλληλα, κληρονομεί το στοίχημα του Apple Vision Pro, μιας τεχνολογίας που παρά τις υψηλές προσδοκίες δεν έχει βρει ακόμα μαζική αποδοχή, καθώς και την ανάπτυξη νέων κατηγοριών προϊόντων, όπως τα πτυσσόμενα τηλέφωνα και τα έξυπνα γυαλιά. Η εμπειρία του στην Virtual Research Systems πριν από την Apple του δίνει ένα μοναδικό πλεονέκτημα στην κατανόηση των διεπαφών ανθρώπου-υπολογιστή, κάτι που θα είναι ζωτικής σημασίας για τη διαμόρφωση των μελλοντικών προϊόντων.

Σε αντίθεση με τον εμβληματικό συνιδρυτή της Αpple Στιβ Τζομπς, o Τέρνους περιγράφεται ως ένας ήρεμος και ευγενικός CEO, πλησιάζοντας περισσότερο στο στυλ διοίκησης του Κουκ. Ωστόσο, το γεγονός ότι προέρχεται από τα «σπλάχνα» της μηχανικής υποδηλώνει μια στροφή προς τον πειραματισμό και την ταχύτητα. Όπως επισημαίνουν αναλυτές της αγοράς, η Apple ίσως χρειάζεται πλέον να επιστρέψει στις ρίζες της: εκεί όπου η καινοτομία δεν είναι απλώς μια βελτίωση, αλλά μια ανατροπή.

Η πορεία του προς το Κουπερτίνο

Το ταξίδι του Tέρνους προς την κορυφή της Apple ξεκίνησε στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια, όπου διακρίθηκε τόσο ακαδημαϊκά όσο και αθλητικά. Αποφοίτησε το 1997 με πτυχίο μηχανικού, με ειδίκευση στη μηχανολογία. Δεν επικεντρώθηκε όμως μόνο στις σπουδές του, ήταν ένας εξαιρετικός κολυμβητής που άφησε το στίγμα του στο άθλημα.

Ένα ρεπορτάζ του 1994 στην εφημερίδα Daily Pennsylvanian αποκάλυψε την αθλητική δεινότητα του Τέρνους όταν κέρδισε τόσο στα 50 μέτρα ελεύθερο όσο και στα 200 μέτρα μικτή ατομική σε έναν πανεπιστημιακό αγώνα κολύμβησης. Το πιο αξιοσημείωτο είναι ότι είναι «νικητής όλων των εποχών» για την ανδρική ομάδα κολύμβησης του UPenn, εκπροσωπώντας την πανεπιστημιακή ομάδα κολύμβησης πολλές φορές.

Τα πρώτα χρόνια: από την VR στην Apple

Μετά την αποφοίτησή του, ο Tέρνους εντάχθηκε στην Virtual Research Systems ως μηχανολόγος μηχανικός. Η Virtual Research Systems, αν και δεν είναι ευρέως γνωστή σήμερα, ήταν μέρος του πρώιμου κύματος εικονικής πραγματικότητας της δεκαετίας του 1980 και του 1990, εργαζόμενη σε ακουστικά VR και τεχνολογίες εμβύθισης. Αυτή η τετραετής θητεία έφερε τον Tέρνους σε επαφή με την τεχνολογία αιχμής των οθονών και τις διεπαφές ανθρώπου-υπολογιστή - εμπειρία που θα αποδεικνυόταν ανεκτίμητη κατά τη μετέπειτα εργασία του σε προϊόντα όπως το Apple Vision Pro.

Ο Tέρνους εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001, σε μια κομβική στιγμή στην ιστορία της εταιρείας. Ο Στιβ Τζομπς είχε επιστρέψει, το iMac είχε αναζωογονήσει την εταιρεία και η Apple ετοιμαζόταν να λανσάρει προϊόντα που θα επαναπροσδιόριζαν ολόκληρους κλάδους. Ξεκινώντας ως σχετικά κατώτερο μέλος της ομάδας σχεδιασμού προϊόντων, αρχικά εργάστηκε σε εξωτερικές οθόνες Mac.

Μέχρι το 2013, είχε προαχθεί σε αντιπρόεδρο μηχανικής υλικού, επιβλέποντας την ανάπτυξη AirPods, Mac και iPad. Το χαρτοφυλάκιό του επεκτάθηκε το 2020 όταν ανέλαβε την ευθύνη της μηχανικής υλικού iPhone. Έκτοτε απέκτησε αυξημένη προβολή σε παρουσιάσεις προϊόντων και εκδηλώσεις του κλάδου, καθώς έγινε τακτικός παρουσιαστής στις κεντρικές εκδηλώσεις της Apple.

Η επιλογή του δείχνει την προτίμηση της Apple στα δικά της στελέχη παρά σε εξωτερικούς «γκουρού» τεχνολογίας, ενώ σηματοδοτεί επίσης μια στροφή προς την τεχνολογική καινοτομία έναντι της καθαρά επιχειρησιακής αριστείας, καθώς η εταιρεία επιδιώκει να αναζωογονήσει κατηγορίες προϊόντων πέρα ​​από το iPhone που παράγει το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

